ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возможный штраф Эстонии от Еврокомиссии, бомбовые угрозы в Таллинне и пьяный водитель автобуса

Сегодня, 13 августа, мы писали о том, что уже в самое ближайшее время Еврокомиссия может ходатайствовать о назначении Эстонии штрафа за то, что в стране не все домохозяйства присоединены к общей канализационной системе. Также днем в полицию поступило сообщение о бомбе в отеле Tallink на улице Лайкмаа, а вечером сообщили о подозрительном предмете на парковке здания LHV на Тартуском шоссе. Кроме того, в этот день в Ида-Вирумаа был задержан пьяный водитель рейсового автобуса. Эти и другие новости этого понедельника — в нашей подборке.
Терпение Еврокомиссии лопнуло. Эстония может получить огромный штраф за неприсоединенные к общей канализации домохозяйства
Второе подозрение на бомбу за день: на парковке здания LHV на Тартуском шоссе работают саперы
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Оли Кивистик, в полицию поступил вызов в 19:40, когда сообщили о подозрительном предмете на парковке здания LHV на Тартуском шоссе. Loe edasi...
”Бардак, антисанитария и полное безразличие!” Читатель возмущен условиями в пунктах приема тары
В редакцию русского Delfi поступило письмо от возмущенного читателя. Мужчина негодует по поводу ужасных, по его мнению, условий в одном из столичных пунктов приема тары, расположенном в торговом центре. Eesti Pandipakend и магазин объясняют возможные причины беспорядка и рассказывают, какие меры принимаются. Loe edasi...
Кто займет места в Нарвском горсобрании, если подозреваемые в коррупционных преступлениях все-таки уйдут
Сегодня прокуратурой не было предъявлено ни одного подозрения в коррупционных деяниях членам Центристской фракции в Нарвском горсобрании. Пока в этом деле 8 подозреваемых, и будут ли предъявлены новые подозрения, а по нашей информации на прошлой неделе были допрошены и пока не попавшие в список подозреваемых члены горсобрания, пока непонятно. Loe edasi...
Повезло! Эстонские альпинисты чудом спаслись при покорении Пика Коммунизма
Группа эстонских альпинистов из шести человек, возглавляемая Катрин Мерисалу, поставила перед собой сложную задачу — покорить две самые высокие вершины Памирских гор на таджикской стороне: пик Исмоила Сомони, который в свое время считался самой высокой точкой бывшего Советского Союза (7495 м), и находящийся недалеко пик Корженевской (7105 м). Loe edasi...
Экс-судья раскритиковал прокуратуру и КаПо. Генпрокурор коллегам: не принимайте это близко к сердцу!
Генеральный государственный прокурор Лавли Перлинг направила сегодня своим коллегам письмо, в котором выразила надежду на то, что прокуроры не будут принимать близко к сердце критику и обвинения бывшего судьи Лео Кунмана. Loe edasi...
Поиски ракеты продолжаются, но в случае неудачи могут быть прекращены уже на этой неделе
В субботу Силы обороны завершили работы на территории заповедника Эндла, так и не найдя ни частей выпущенной испанцами ракеты, ни указывающих на ее приземление доказательств. Поиски продолжаются летными средствами ВВС. Loe edasi...
”Ни…уя!”, — подумал испанский летчик и нажал кнопку "пуск"
В заголовок, как вы заметили, мне удалось впихнуть сразу две из трёх недавних новостей, ставших топовыми. К сожалению, третья в такую короткую строку не влезла, так что приходится дописывать уже в тексте. Loe edasi...
Жителям Таллинна о ремонте в квартире остается только мечтать: все строители заняты
По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, сейчас в Эстонии в связи со строительным бумом крайне трудно найти человека, который отремонтирует вам квартиру. Loe edasi...
Принадлежащая Кроссу мыза Кыуэ по уши в долгах, часть сотрудников сократили. Мыза закрывается?
Delfi получил информацию от читателя, что мыза Кыуэ закрывается, а сотрудникам уже выплатили компенсацию за сокращение. Владелец мызы Эрик-Нийлес Кросс сообщил, что данная информация не отвечает действительности. Loe edasi...
Ремонт врезавшегося в грузовик в Кулна поезда Elron обойдется почти в два млн евро
В феврале в Кулна в Харьюмаа произошло ДТП: поезд врезался в грузовик, находившийся на железнодорожных путях. В итоге поезд сошел с рельсов, пострадали 9 человек. Loe edasi...
Экс-ведущий ”Взгляда” назвал заказчика и причину убийства Листьева
Коллега первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева по программе «Взгляд» Дмитрий Захаров назвал заказчиком его убийства покойного олигарха Бориса Березовского. Об этом он сообщил в интервью каналу MixTV, запись доступна на YouTube. Loe edasi...
В России ответили Вайкуле, которая заявила, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар
Недавно певица Лайма Вайкуле заявила о том, что она ни за какой гонорар не поедет в российский Крым. На ее заявление резко отреагировали некоторые российские политики и деятели культуры. Loe edasi...