ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возможный штраф Эстонии от Еврокомиссии, бомбовые угрозы в Таллинне и пьяный водитель автобуса

ФОТО: Из-за сообщения о бомбе эвакуировали отель Tallink рядом с торговым центром Viru

Foto: Madis Veltman

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Марие Аава, поступило сообщение о бомбе в отеле Tallink на улице Лайкмаа.

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Второе подозрение на бомбу за день: на парковке здания LHV на Тартуском шоссе работают саперы

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По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Оли Кивистик, в полицию поступил вызов в 19:40, когда сообщили о подозрительном предмете на парковке здания LHV на Тартуском шоссе.

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”Бардак, антисанитария и полное безразличие!” Читатель возмущен условиями в пунктах приема тары

Foto: Andres Putting

В редакцию русского Delfi поступило письмо от возмущенного читателя. Мужчина негодует по поводу ужасных, по его мнению, условий в одном из столичных пунктов приема тары, расположенном в торговом центре. Eesti Pandipakend и магазин объясняют возможные причины беспорядка и рассказывают, какие меры принимаются.

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Кто займет места в Нарвском горсобрании, если подозреваемые в коррупционных преступлениях все-таки уйдут

Сегодня прокуратурой не было предъявлено ни одного подозрения в коррупционных деяниях членам Центристской фракции в Нарвском горсобрании. Пока в этом деле 8 подозреваемых, и будут ли предъявлены новые подозрения, а по нашей информации на прошлой неделе были допрошены и пока не попавшие в список подозреваемых члены горсобрания, пока непонятно.

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Повезло! Эстонские альпинисты чудом спаслись при покорении Пика Коммунизма

Foto: Katrin Merisalu

ТОП В России ответили Вайкуле, которая заявила, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар Терпение Еврокомиссии лопнуло. Эстония может получить огромный штраф за неприсоединенные к общей канализации домохозяйства Паулс прокомментировал заявление Вайкуле про Крым

Группа эстонских альпинистов из шести человек, возглавляемая Катрин Мерисалу, поставила перед собой сложную задачу — покорить две самые высокие вершины Памирских гор на таджикской стороне: пик Исмоила Сомони, который в свое время считался самой высокой точкой бывшего Советского Союза (7495 м), и находящийся недалеко пик Корженевской (7105 м).

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Экс-судья раскритиковал прокуратуру и КаПо. Генпрокурор коллегам: не принимайте это близко к сердцу!

Liivalaia Kohtumajas Foto: Tanel Meos

Генеральный государственный прокурор Лавли Перлинг направила сегодня своим коллегам письмо, в котором выразила надежду на то, что прокуроры не будут принимать близко к сердце критику и обвинения бывшего судьи Лео Кунмана.

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Поиски ракеты продолжаются, но в случае неудачи могут быть прекращены уже на этой неделе

Raketi maandumispaik Endla looduskaitsealal Foto: Taavi Sepp

В субботу Силы обороны завершили работы на территории заповедника Эндла, так и не найдя ни частей выпущенной испанцами ракеты, ни указывающих на ее приземление доказательств. Поиски продолжаются летными средствами ВВС.

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”Ни…уя!”, — подумал испанский летчик и нажал кнопку "пуск"

Ajakirjanik Vjatšeslav Ivanov Foto: Karin Kaljuläte

В заголовок, как вы заметили, мне удалось впихнуть сразу две из трёх недавних новостей, ставших топовыми. К сожалению, третья в такую короткую строку не влезла, так что приходится дописывать уже в тексте.

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Жителям Таллинна о ремонте в квартире остается только мечтать: все строители заняты