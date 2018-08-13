13.08.2018, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возможный штраф Эстонии от Еврокомиссии, бомбовые угрозы в Таллинне и пьяный водитель автобуса


rus.delfi.ee
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Tallink City Hotel pommiähvardus
Tallink City Hotel pommiähvardusFoto: Madis Veltman

Сегодня, 13 августа, мы писали о том, что уже в самое ближайшее время Еврокомиссия может ходатайствовать о назначении Эстонии штрафа за то, что в стране не все домохозяйства присоединены к общей канализационной системе. Также днем в полицию поступило сообщение о бомбе в отеле Tallink на улице Лайкмаа, а вечером сообщили о подозрительном предмете на парковке здания LHV на Тартуском шоссе. Кроме того, в этот день в Ида-Вирумаа был задержан пьяный водитель рейсового автобуса. Эти и другие новости этого понедельника — в нашей подборке.

Терпение Еврокомиссии лопнуло. Эстония может получить огромный штраф за неприсоединенные к общей канализации домохозяйства

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine Foto: Sven Arbet

Уже в самое ближайшее время Еврокомиссия может ходатайствовать о назначении Эстонии штрафа за то, что в стране не все домохозяйство присоединены к общей канализационной системе, пишет Eesti Päevaleht.
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В Ида-Вирумаа задержан пьяный водитель рейсового автобуса

фото иллюстративное Karin Kaljuläte

Сегодня в Ида-Вирумаа был задержан пьяный водитель рейсового автобуса.
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ФОТО: Из-за сообщения о бомбе эвакуировали отель Tallink рядом с торговым центром Viru

Foto: Madis Veltman

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Марие Аава, поступило сообщение о бомбе в отеле Tallink на улице Лайкмаа.
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Второе подозрение на бомбу за день: на парковке здания LHV на Тартуском шоссе работают саперы

Lugeja foto

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Оли Кивистик, в полицию поступил вызов в 19:40, когда сообщили о подозрительном предмете на парковке здания LHV на Тартуском шоссе.
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”Бардак, антисанитария и полное безразличие!” Читатель возмущен условиями в пунктах приема тары

Foto: Andres Putting

В редакцию русского Delfi поступило письмо от возмущенного читателя. Мужчина негодует по поводу ужасных, по его мнению, условий в одном из столичных пунктов приема тары, расположенном в торговом центре. Eesti Pandipakend и магазин объясняют возможные причины беспорядка и рассказывают, какие меры принимаются.
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Кто займет места в Нарвском горсобрании, если подозреваемые в коррупционных преступлениях все-таки уйдут

Narva Foto: Ilmar Saabas

Сегодня прокуратурой не было предъявлено ни одного подозрения в коррупционных деяниях членам Центристской фракции в Нарвском горсобрании. Пока в этом деле 8 подозреваемых, и будут ли предъявлены новые подозрения, а по нашей информации на прошлой неделе были допрошены и пока не попавшие в список подозреваемых члены горсобрания, пока непонятно.
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Повезло! Эстонские альпинисты чудом спаслись при покорении Пика Коммунизма

Foto: Katrin Merisalu

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Группа эстонских альпинистов из шести человек, возглавляемая Катрин Мерисалу, поставила перед собой сложную задачу — покорить две самые высокие вершины Памирских гор на таджикской стороне: пик Исмоила Сомони, который в свое время считался самой высокой точкой бывшего Советского Союза (7495 м), и находящийся недалеко пик Корженевской (7105 м).
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Экс-судья раскритиковал прокуратуру и КаПо. Генпрокурор коллегам: не принимайте это близко к сердцу!

Liivalaia Kohtumajas Foto: Tanel Meos

Генеральный государственный прокурор Лавли Перлинг направила сегодня своим коллегам письмо, в котором выразила надежду на то, что прокуроры не будут принимать близко к сердце критику и обвинения бывшего судьи Лео Кунмана.
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Поиски ракеты продолжаются, но в случае неудачи могут быть прекращены уже на этой неделе

Raketi maandumispaik Endla looduskaitsealal Foto: Taavi Sepp

В субботу Силы обороны завершили работы на территории заповедника Эндла, так и не найдя ни частей выпущенной испанцами ракеты, ни указывающих на ее приземление доказательств. Поиски продолжаются летными средствами ВВС.
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”Ни…уя!”, — подумал испанский летчик и нажал кнопку "пуск"

Ajakirjanik Vjatšeslav Ivanov Foto: Karin Kaljuläte

В заголовок, как вы заметили, мне удалось впихнуть сразу две из трёх недавних новостей, ставших топовыми. К сожалению, третья в такую короткую строку не влезла, так что приходится дописывать уже в тексте.
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Жителям Таллинна о ремонте в квартире остается только мечтать: все строители заняты

Foto: Karli Saul

По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, сейчас в Эстонии в связи со строительным бумом крайне трудно найти человека, который отремонтирует вам квартиру.
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Принадлежащая Кроссу мыза Кыуэ по уши в долгах, часть сотрудников сократили. Мыза закрывается?

Eerik-Niiles Kross, Kõue Mõis Foto: Tanel Meos

Delfi получил информацию от читателя, что мыза Кыуэ закрывается, а сотрудникам уже выплатили компенсацию за сокращение. Владелец мызы Эрик-Нийлес Кросс сообщил, что данная информация не отвечает действительности.
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Ремонт врезавшегося в грузовик в Кулна поезда Elron обойдется почти в два млн евро

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В феврале в Кулна в Харьюмаа произошло ДТП: поезд врезался в грузовик, находившийся на железнодорожных путях. В итоге поезд сошел с рельсов, пострадали 9 человек.
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Экс-ведущий ”Взгляда” назвал заказчика и причину убийства Листьева

Boriss Berezovski Foto: Stefan Wermuth, Reuters

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Raimond Pauls Foto: Igor Zarembo, RIA Novosti

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возможный штраф Эстонии от Еврокомиссии, бомбовые угрозы в Таллинне и пьяный водитель автобуса

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Сегодня, 13 августа, мы писали о том, что уже в самое ближайшее время Еврокомиссия может ходатайствовать о назначении Эстонии штрафа за то, что в стране не все домохозяйства присоединены к общей канализационной системе. Также днем в полицию поступило сообщение о бомбе в отеле Tallink на улице Лайкмаа, а вечером сообщили о подозрительном предмете на парковке здания LHV на Тартуском шоссе. Кроме того, в этот день в Ида-Вирумаа был задержан пьяный водитель рейсового автобуса. Эти и другие новости этого понедельника — в нашей подборке.
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