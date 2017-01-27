ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возможное снятие санкций с России и доходы Керсти Кальюлайд

Источники сообщили, что президент США Дональд Трамп подготовил указ о снятии санкций с России. В Эстонии же прокуратура предъявила четырем предприятиям обвинения в коррупции. Читайте также, сколько зарабатывает президент Эстонии на самом деле, и чем может закончиться самовольное возведение в квартире бани.

Читатель Delfi: почему проблемы с системой Lux Express пассажир должен решать за свои деньги?

Lux Ekspress, bussid Narvas, 03.01.2017 Foto: Sergei Stepanov, NPA

В редакцию портала Delfi обратился Константин Беркутов, который возмущен тем, что при покупке билетов через э-систему Lux Express возник сбой. Константин сетует на ряд возникших проблем.

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Самовольное возведение в квартире бани может закончиться печально

Meelis Gross rõhutab, et sauna ehitades peab kõik olema sertifitseeritud ja testitud. Foto: Ilmar Saabas

Строительство в квартире бани можно сначала показаться хорошей идеей, но если система электроснабжения слишком слаба для этого или если при строительстве не будут соблюдены требования по безопасности, затея может закончиться не очень хорошо, пишет Eesti Päevaleht.

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Вырумааский округ намерен исключить из партии главу "Истинных центристов"

Põliskeskerakondlased Foto: Anni Õnneleid

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Вырумааский округ Центристской партии хочет исключить из партии развивающего движение "истинных центристов" Юри Палло.

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Прокуратура предъявила четырем предприятиям обвинения в коррупции

Прокуратура в рамках двух уголовных дел предъявила обвинение четырем предпринимателям в совершении коррупционных преступлений в частном секторе. Досудебное производство по обоим делам вело бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции.

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Источники: Трамп подготовил указ о снятии санкций с России

Donald Trump Foto: Kevin Lamarque, REUTERS

Журналист издания Politico Сьюзан Глассер сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, готовится в одностороннем порядке снять санкции, введенные в отношении РФ. Об этом же сообщил научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье.

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Двое мужчин собирали сброшенные с товарняка канистры: полиция выясняет обстоятельства

6 января около 22:57 охранники задержали недалеко от железной дороги в деревне Кастли в волости Тарту двоих мужчин, которые собирали сброшенные с проходившего мимо товарного поезда канистры из-под топлива и складывали их в свой микроавтобус Voklswagen.

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Лидер украинской группы ”Свята Ватра” получил гражданство Эстонии

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"Друзья, поздравьте меня! Гражданин Эстонии и Евросоюза — украинец", — написал лидер музыкального ансамбля ”Свята Ватра” Руслан Трочинский, который с сегодняшнего дня стал полноправным гражданином Эстонии.

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ЗНАКОМЬТЕСЬ! Новым ”лицом” ИД-карты стал 27-летний Микк из Южной Эстонии

Foto: PPA

”Познакомьтесь с новым рекламным лицом ИД-карты. Победителем фотоконкурса стал Микк Кирикал. Первое место стало для по-эстонски скромного Микка большой неожиданностью”, — сообщил Департамент полиции и погранохраны на своей странице в Facebook.

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Президент Кальюлайд в добавок к зарплате получает 12 000 евро пособия

Foto: Priit Simson

Керсти Кальюлайд получает президентскую зарплату суммой более 5200 евро в месяц. В добавок к этому на протяжении следующих трех лет она будет получать ежемесячное пособие от Европейской счетной палаты.

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В Тарту вышедший из внедорожника мужчина целился в незнакомых людей из оружия

Kättemaksukontori võtted Foto: Eero Vabamägi

Целившегося в людей из похожего на оружие предмета мужчину задержали в качестве подозреваемого в преступлении и поместили на время следствия в арестантскую камеру.

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Эстонский олимпиец женится в феврале на чемпионке с Багамских островов

Maicel Uibo ja Shaunae Miller Foto: Instagram.com/ hey_itsshaunae

Известный эстонский десятиборец Майкель Уйбо, тренировавшийся последние четыре года в Университете Джорджии в США, переехал на Багамские острова, откуда родом его невеста Шона Миллер (чемпионка Олимпиады-2016 в беге на 400 метров).

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