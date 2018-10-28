ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возможно, последний перевод часов и последствия шторма

Подборка самых важных новостей за воскресенье! В Евросоюзе, возможно, в последний раз перевели часы на зимнее время, рейтинг ETV+ остается стабильно низким, а задержанным за превышение скорости водителям предлагают записаться в доноры органов.
В американском Питтсбурге произошла стрельба в синагоге. 11 человек погибли, преступник сдался полиции
Утром в субботу 27 октября преступник открыл стрельбу в синагоге Tree of Life в Питтсбурге, штат Пенсильвания, сообщает Meduza.
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ФОТО: Ночью по всей Эстонии бушевал шторм, более 9600 домохозяйств остались без электричества
В ночь с субботы на воскресенье над территорией Эстонии дул штормовой ветер, достигавший на берегу 29 м/с. В итоге во многих местах ветер повалил деревья и дорожные знаки, а также оставил более 9600 домохозяйств без электроэнергии.
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Автомобилисты оказались не готовы к первому снегу: причиной множества ДТП стала летняя резина
Предупреждение синоптиков о заморозках на выходных побудило многих водителей в спешке направиться в шиномотажные мастерские переобувать свои машины, сообщает rus.err.ee.
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В Евросоюзе, возможно, в последний раз перевели часы на зимнее время
Страны Европейского Союза в ночь на воскресенье, 28 октября, возможно, в последний раз перевели стрелки часов на один час назад. По всей видимости, в будущем в европейских странах будет действовать летнее время.
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ГРАФИК: Рейтинг ETV+ остается стабильно низким, зрителей привлекают лишь футбольные матчи
Канал ETV+ впервые начал вещание три года назад — в октябре 2015 года. Все это время число зрителей канала оставалось стабильно на уровне менее одного процента. Единственным исключением являются серьезные футбольные матчи, которые транслировал ETV+.
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В Москве заочно арестован скрывающийся в Эстонии сооснователь хакерской группы "Шалтай-Болтай"
Лефортовский районный суд Москвы санкционировал заочный арест одного из сооснователей хакерской группы "Шалтай-Болтай" Александра Глазастикова, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации.
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ВИДЕО: Шок-реклама от полиции. Задержанным за превышение скорости водителям предлагают записаться в доноры органов
С четверга полиция раздает всем водителям, которых задерживает за серьезное превышение скорости, рекламные листки с предложение зарегистрировать себя донором органов в инфосистеме здравоохранения.
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ТТУ превратился в TalTech: во сколько университету обошелся ребрендинг?
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В середине сентября Таллиннский технический университет сообщил, что он больше не ТТУ, и теперь носит более интернационально понятное название TalTech. Однако сколько пришлось университету потратить на ребрендинг?
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В черный список департамента попали четыре фирмы. Чем они провинились?
Департамент защиты прав потребителей пополнил свой черный список четырьмя фирмами. Кто они и в чем провинились?
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ФОТО и ВИДЕО: "Йокерит" вырвал победу в "Тондираба" и установил рекорд
Хоккеисты финского "Йокерита" завершили выступление в Таллинне победой над череповецкой "Северсталью" — 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). Решающая шайба в этом матче была заброшена на последней минуте. За ходом встречи в ледовом холле "Тондираба" наблюдали 3950 зрителей.
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ТАБЛИЦА: В каком магазине в октябре были самые низкие цены? Жесткая конкуренция вытесняет лидеров
В октябре рейтинг потребительских цен Kasulik снова возглавил магазин Grossi. Интересные изменения произошли на втором месте, которое вместо традиционной Prisma занял Coop.
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ФОТО и ВИДЕО: Хозяин, где ты? Черные кошки из Таллиннского приюта мечтают о новом доме
Октябрь — месяц черной кошки, поэтому Varjupaikade MTÜ отдает кошек черного окраса новым хозяевам бесплатно.
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