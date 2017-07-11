ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возгорание автомобилей в Ыйсмяэ и рекордное заполнение миграционной квоты

В ночь на вторник в столичном районе Ыйсмяэ загорелись семь автомобилей. Интересно, что за последние две недели в Таллинне зафиксировано три таких случая. Читайте также о неудачном интервью министра финансов Тоомаса Тынисте, внезапном заполнении миграционной квоты и почему на озере Маарду запрещены гидроциклы.

Читатель: почему на озере Маарду запрещены гидроциклы, и где их тогда можно использовать?

Foto: Rene Suurkaev

В редакцию Delfi обратился владелец гидроцикла Вячеслав. Когда он захотел обкатать покупку на озере Маарду, то рыбаки пригрозили вызвать блюстителей порядка. Читатель интересуется, действительно ли на Маардуском озере нельзя использовать гидроциклы, и где тогда на них вообще можно кататься.

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Би-би-си: что может НАТО противопоставить России в Эстонии

Foto: Sergei Stepanov, NPA

Эстонский город Тапа находится всего в полутора часах езды к востоку от Таллина. Своим существованием город обязан важному железнодорожному узлу и имеет все характерные черты военного городка советских времен. Тапа и был военным городком: во времена холодной войны здесь размещалась база ВВС.

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ФОТО И ВИДЕО: Ночью в Ыйсмяэ разом полыхали семь машин, три уничтожены полностью

Сегодня ночью перед многоквартирным домом в Ыйсмяэ загорелся легковой автомобиль. Огонь распространился на соседние шесть машин.

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ВИДЕО читателя DELFI: Очередной таллиннский "шумахер", или Дерзкий маневр

Сегодня, 11 июля, в редакцию Delfi поступило видео читателя, где дерзкий водитель совершает маневр на дороге в Таллинне.

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Обвиняемому в убийстве нарвской школьницы Дарьи грозит 13 лет тюрьмы

Delfi

Вируская окружная прокуратура требует приговорить к 13 годам лишения свободы 20-летнего Тоомаса, которому предъявлено обвинение в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи, передает rus.err.ee.

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Квота исчерпана: эстонские фирмы рискуют остаться без иностранных специалистов, работники — без медпомощи

Viru Keemia Grupp on viimastel aastatel väljastpoolt EL-i Eestisse tööle toonud kuus tippspetsialisti, peale selle on neil käinud 12 praktikanti. Foto: Kaupo Kikkas, VKG

В этом году в Эстонии годовая миграционная квота — 0,1% от населения, то есть 1317 человек — впервые была исчерпана уже за первые шесть месяцев, пишет Eesti Päevaleht.

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Евгений Криштафович хочет идти на местные выборы со своим списком

Delfi valimsklippide fotod Foto: Eero Vabamägi

По информации Delfi, Евгений Криштафович, которого 23 марта исключили из Свободной партии Эстонии, намерен баллотироваться на местных выборах со своим избирательным списком. Политик подтвердил эту информацию.

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ФОТО: Ребенок родился прямо в машине Таллиннской скорой помощи

Facebook

Таллиннская скорая помощь поделилась в своем Facebook радостной новостью. Еще один ребенок решил появиться на свет прямо в машине скорой помощи.

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ФОТО: В Юлемисте грузовик снес дорожные знаки — один столб представляет опасность

Lugeja foto

Читатель Delfi прислал в редакцию сделанные в Таллнне фотографии, на которой видно, как транспортировавший трактор грузовой автомобиль попытался проехать под виадуком Юлемисте.

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Заучил ответы? Интервью министра финансов Эстонии в Брюсселе вызвало недоумение

Министр финансов Эстонии Тоомас Тынисте перед встречей глав министерств финансов стран ЕС (Ecofin) в Брюсселе ответил на вопросы журналистов.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: За последние две недели в Таллинне зафиксировано три случая возгорания машин

Foto: Nõmme päästekomando, 1

За короткий промежуток времени в Ыйсмяэ горели несколько машин. Сегодня произошел второй случай. Если добавить к этому также происшествие на Мериметса теэ, то это уже третий инцидент.

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Погибшая в аварии на Сааремаа оказалась обладательницей титула ”Мать года-2008”

Politsei Foto: Andres Putting

В субботу около 15 часов на Сааремаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончалась 50-летняя женщина.

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Обнаружено тело пропавшего в Латвии пятилетнего Вани Берладина

5-aastase Vanja otsingud Foto: bezvests.lv

11 июля в Курземе в лесу обнаружено тело пятилетнего мальчика Ивана Берладина, поиски которого велись со 2 июля. Полиция уже сделала первое заявление после обнаружения тела ребенка.

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