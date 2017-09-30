ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вояж по ларькам, ”сон” Меркель и запрет на курение в тюрьмах

Итак, подведем итоги последнего дня сентября.
Сегодня вышел в свет любопытный репортаж: где в Таллинне ларьки и магазины-подвальчики еще в почете?
С 1 октября 2017 года в тюрьмах Эстонии будет запрещено курение. Запрет будет действовать как на заключенных и арестованных, так и на обслуживающий персонал.
Кроме того, сегодня в сети появилась видео, как Ангела Меркель ”заснула” во время речи президента Кальюлайд.
Все подробности ниже!
Ларьки и подвальчики столичных окраин. Культурное пространство, на ладан дышащее
Мы катались по Таллинну и выясняли: где ларьки и подвальчики еще в почете?
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