ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вояж по ларькам, ”сон” Меркель и запрет на курение в тюрьмах

Итак, подведем итоги последнего дня сентября.

Сегодня вышел в свет любопытный репортаж: где в Таллинне ларьки и магазины-подвальчики еще в почете?

С 1 октября 2017 года в тюрьмах Эстонии будет запрещено курение. Запрет будет действовать как на заключенных и арестованных, так и на обслуживающий персонал.

Кроме того, сегодня в сети появилась видео, как Ангела Меркель ”заснула” во время речи президента Кальюлайд.

Все подробности ниже!

Ларьки и подвальчики столичных окраин. Культурное пространство, на ладан дышащее

Foto: Andres Putting

Мы катались по Таллинну и выясняли: где ларьки и подвальчики еще в почете?

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Просто расслабьтесь. Далай-лама в Риге: о счастье, деньгах, вере и Третьей мировой войне

Dalai-laama riigikogus Eesti visiidil aastal 2011 Foto: Arno Mikkor

В Риге прошли учения Далай-ламы, которые завершились диалогами тибетского духовного лидера с Гребенщиковым, Манским, Херманисом, Вырыпаевым и публикой со всего света. Портал Delfi публикует краткий пересказ главных мыслей Далай-ламы по поводу самых актуальных тем.

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Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси разрисовал кандидат от Союза Сависаара

фото иллюстративное Foto: Karin Kaljuläte

Пункт обмена шприцев, который открылся 20 сентября в помещениях жилого дома на улице Ситси и против которого продолжают протестовать местные жители, пострадал от вандалов.

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Осень набирает обороты: что за погода нам обещана в первые дни октября?

Вот и прошел первый меняц осени... А что будет с погодой? Читайте прогноз от pogoda.ee.

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Украина заявила о размещении российских военных в Белоруссии

фото иллюстративное Foto: Igor Zarembo, RIA Novosti

Глава Генштаба Украины генерал армии Виктор Муженко в интервью Reuters заявил, что Россия оставила часть своих военных после учений ”Запад-2017” на территории Белоруссии вопреки обещанию так не делать.

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Ратас — о прошедшем саммите: стопроцентно и без вопросов — наше будущее является цифровым

Jüri Ratas Äriplaanil. Foto: Taavi Sepp

По итогам Таллиннского цифрового саммита премьер-министра Юри Ратас сделал заявление в СМИ. Публикуем его в полном объеме.

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С 2018 года подросткам понадобится разрешение родителей для входа в соцсети

Foto: Hendrik Osula

Новое правило, которое вступит в силу во всех странах Евросоюза, будет касаться детей в возрасте до 13 или 16 лет.

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С воскресенья в тюрьмах Эстонии будет запрещено курение

фото иллюстративное Foto: Denes Kattago

В соответствии с подписанным год назад министром юстиции Урмасом Рейнсалу постановлением, с 1 октября 2017 года в тюрьмах Эстонии будет запрещено курение. Запрет будет действовать как на заключенных и арестованных, так и на обслуживающий персонал, передает rus.err.ee.

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ВИДЕО: Осужденный эстонский гонщик пытается припарковаться в нетрезвом виде

Харьюский уездный суд сегодня признал 33-летнего Марко Асмера виновным в управлении моторным транспортным средством в состоянии опьянения и назначил ему наказание в виде девяти месяцев тюремного заключения, которое не будет приведено в исполнение, если осужденный в течение годового испытательного срока не совершит нового преднамеренного преступления.

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Директор по персоналу предупреждает: Facebook может оставить вас без работы

фото иллюстративное Foto: Elise Amendola, AP

Современные ”охотники за головами”, рассказывает директор по персоналу Tele2 Хелена Эверт, при оценке возможных кандидатов на должность всё чаще интересуются, чем те занимаются в социальных сетях, значится в пресс-релизе. Так чего же не стоит делать, если вы хотите устроиться на работу?

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ТОГДА И СЕЙЧАС: Трамвайная остановка Теллискиви у Балтийского вокзала

Enne ja nüüd Foto: Fotokollaaž

Смотрите, как трамвайная остановка Теллискиви в Пыхья-Таллинне выглядела в 1975 году, и сравните ее с современной фотографией. Удивительно, но на остановке даже сохранились столбы, когда-то державшие электрические линии.

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ВИДЕО: Несмотря на запрет, центрист раздавал ученикам ласнамяэской школы предвыборные сувениры

Центрист Яанус Рийбе вчера в столичной гимназии Куристику, расположенной в Ласнамяэ, раздавал ученикам ручки цветов партии со своим именем.

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В Каталонии перед референдумом полиция опечатала избирательные участки

фото иллюстративное Foto: Yves Herman, REUTERS

Полиция Испании опечатала здания 1300 из 2315 школ в Каталонии, в которых в воскресенье, 1 октября планировалось открыть избирательные участки для проведения референдума о независимости автономной области.

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ФОТО: Меркель прикорнула во время речи Кальюлайд

Euroopa valitsusjuhtide mitteametlik õhtusöök Foto: Euroopa Liit

Саммит глав правительтв стран-членов ЕС в целом прошел спокойно и по плану.

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