ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Воспоминания о мартовской бомбардировке Таллинна и интервью Delfi с Юрием Лозой

Подведем итоги этой пятницы, 10 марта.

Сегодня Delfi опубликовал интервью с певцом Юрием Лозой: мы узнали его мнение об Эстонии, о песне, которую Эстония отправляет на ”Евровидение” и о том, на чем строится российский шоу-бизнес. Смотрите видео!

С нового года вступила в силу реформа трудоспособности. Врачи отмечают, что оценивание трудоспособность стало более строгим, а хронические болезни часто не учитываются, пишет

В пятницу суд взял под стражу сирийца, которого подозревают в поджоге своей супруги, в результате чего она получила сильные ожоги и находится в коме.

Также сегодня были опубликованы несколько статей и фото, посвященных бомбардировке Таллинна в марте 1944 года.

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Дожили! Мы грядущей неделе синоптики обещают нормальную весну

фото иллюстративное Foto: Ago Tammik

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Керсти Кальюлайд обсудила с лидерами Ливана безопасность и дигитальное общество

President Kaljulaid Liibanoni presidendi Michel Aouniga Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei

Находящаяся в Ливане с визитом президент Керсти Кальюлайд на встречах с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьер-министром Саадом Харири обсудила темы безопасности и дигитального общества, передает rus.err.ee.

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ВИДЕО DELFI: Юрий Лоза раскритиковал песню, которая представит Эстонию на “Евровидении”

10 марта в Центре Русской культуры состоится сольный концерт Юрия Лозы. Delfi поговорил с артистом перед концертом и узнал его мнение об Эстонии, о песне, которую Эстония отправляет на “Евровидение” и о том, на чем строится российский шоу-бизнес. Смотрите видео!

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Старые книги можно пристроить с пользой и даже с выгодой для кошелька

seikluslikud reisiraamatud Foto: Rauno Volmar

В век новейших технологий бумажные книги стали отходить на второй план. Конечно, многим они дороги как память, но некоторые были бы не прочь от них избавиться. ”МК-Эстония” решила выяснить, куда можно отдать свои старые книги так, чтобы они еще кому-нибудь послужили, или даже, быть может, заработать на этом.

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ФОТО: Полиция просит помощи в установлении личности возможного преступника

PPA

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении личности изображенного на фото мужчины, который может быть связан с тяжким преступлением против личности, которое было совершено осенью прошлого года в портовом районе Таллинна.

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ФОТО: Полиция просит помощи в поиске автомобиля, скрывшегося с места ДТП

PPA

В прошлую пятницу, 3 марта, чуть позже 11 часов в Таллинне, у дома по адресу Тёэстузе, 47а, произошло ДТП, виновник которого скрылся с места происшествия.

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Реформа трудоспособности: оценивание стало строже, а хронические болезни часто не учитываются

С нового года вступила в силу реформа трудоспособности. Врачи отмечают, что оценивание трудоспособность стало более строгим, а хронические болезни часто не учитываются, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: В Ласнамяэ столкнулись три автомобиля — одному водителю стало плохо за рулем

Avarii Mustakivi teel Foto: Veiko Vares

Сегодня во второй половине дня в Ласнамяэ в Таллинне столкнулись три автомобиля.

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ВИДЕО DELFI: Подозреваемый в поджоге супруги беженец взят под стражу

В пятницу суд взял под стражу сирийца, которого подозревают в поджоге своей супруги, в результате чего она получила сильные ожоги и находится в коме.

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ФОТО: В бюро обслуживания Департамента полиции выстроились длинные очереди

Järjekorrad PPA Tammsaare esinduses Foto: erakogu

Когда в 9:00 открылось бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (PPA) на Таммсааре теэ в Таллинне, то все посетители сразу и не поместились внутрь, а на улице выстроилась длинная очередь.

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АРХИВНЫЕ ФОТО: Таллинн на следующее утро после мартовской бомбардировки

Foto: Hilja Fernanda Eonurm

Хилья Фернанда Эонурм, бабушка телеведущего Марта Сандера, сделала фотографии Таллинна в руинах на следующее утро после мартовской бомбардировками советскими ВВС, произошедшей 9 марта 1944 года.

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Ратас: в трудные времена нам нужны руководители с европейским образом мышления

Päev Jüri Ratasega 23.11.2016 Foto: Andres Putting

Комментируя результаты заседания Европейского совета, премьер-министр Юри Ратас сказал, что независимо от того, что Польша решила не присоединяться к заключениям совета, удалось провести обсуждение и прийти к единому мнению по многим важным вопросам, касающимся будущего Европейского союза.

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В Москве при проведении пикета задержали российского активиста Ильдара Дадина

Ildar Dadin Foto: PHILIPP KIREEV, AFP

Активиста Ильдара Дадина задержали в Москве у здания Федеральной службы исполнения наказания, где он проводил одиночный пикет. Полиция не стала задерживать Льва Пономарева, который также проводил пикет, сменяя Дадина.

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ФОТО: В Таллинне рано утром перед строительным магазином Bauhaus выстроились очереди

Rocca al Mare Bauhausi avamine Foto: Raul Mee

Сегодня в Рокка-аль-Маре состоялось открытие нового строительного магазина Bauhaus. Торжественные мероприятия по случаю открытия начались уже в 5 утра на парковке перед магазином. Двери для посетителей открылись в 7:00.

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ФОТО: Смотри, как выглядела Керсти Кальюлайд в молодости

Kersti Kaljulaid Foto: Nikolai Lazarenko, Sputnik

Стоило только Керсти Кальюлайд стать президентом, как у нее тут же появились поклонники и фан-страницы в Инстаграмме. На одной из этих страниц можно найти очень интересные фото молодой Кальюлайд.

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Внимание! Сегодня Finnair отменяет более ста рейсов, в том числе и из Таллинна

Finnairi aktsia hinna tõus valmistas mullu Soome riigile rõõmu Pildil Finnairi lennukid. Foto: Siim Lõvi

Финская авиакомпания Finnair отменяет 10 марта более ста рейсов, что соответствует трети всех рейсов компании в пятниц. Завтра ожидаются проблемы с обработкой багажа, передает YLE.

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ФОТО: В Имавере съехал в кювет автобус с 14 детьми, когда водитель нагнулся поднять игрушку

Bussiõnnetus Imaveres Foto: Kaspar Pokk

ДТП произошло в 8:30 на 109 километре шоссе Таллинн-Тарту в Ярвамаа. Как сообщается, в аварию попал автобус, в котором находились 14 детей и водитель.

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Читательница: в общественном транспорте каждый делает то, что хочет, и всем все равно

Poiss kukkus bussis Foto: Andres Putting

"Хочу пожаловаться на людей. У нас настолько индифферентное ко всему общество, что даже страшно становится. Мне кажется, люди убивать друг друга будут, окружающие и глазом не моргнут — личное дело", — сетует читательница "МК-Эстонии" Любовь.

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В Эстонии все чаще заказывают наркотики по почте

post Foto: Andriy Popov, PantherMedia / Andriy Popov

По данным Департамента полиции и погранохраны и Налогово-таможенного департамента, в последнее время стало намного больше попыток заказать из-за границы по почте наркотические вещества и психотропные лекарственные средства. В этом году одним из приоритетов департаментов является пресечение попадания наркотиков в Эстонию почтой.

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Шок: старушка умерла в доме престарелых, мучаясь от чесотки, руководство все отрицает

Narva hooldekodu Foto: Jevgenija Zelenskaja

”В Нарвском доме престарелых — чесотка! — возмущается Геннадий (имя изменено). — При этом все это замалчивается, никакого карантина не объявляется, пожилые люди умирают в мучениях, а руководство все отрицает!” Подробности этой шокирующей истории выясняла ”МК-Эстония”.

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ФОТО: В Таллинне зажгли свечи в память о погибших в мартовской бомбардировке

Märtsipommitamise küünlad Harju tänaval Foto: Oliver Tsupsman

Вчера, 9 марта, в годовщину мартовской бомбардировки таллиннцы зажгли свечи в Старом городе на улице Харью в память о погибших.

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Провал инфосистемы социальных услуг принес государству более миллиона евро убытка

Foto: Sven Arbet

Так как ИТ-фирма Tieto не смогла к началу реформы трудоспособности закончить работу над новой системой выплат пенсий и социальных пособий, государству пришлось потратить дополнительные 1,2 миллион евро на запасную инфосистему, а с Tieto потребовали возместить лишь 180 000 евро.

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Юнкер: большинство стран ЕС не возражают против будущей "Европы разных скоростей"

Jean-Claude Juncker Foto: JOHN THYS, AFP

Председатель Еврокомиссии также подчеркнул, что реализация этого сценария никак не повлияет на будущее распределение бюджетных ассигнований Евросоюза, передает ТАСС.

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Зарегистрированная безработица выросла за месяц на 4%

фото иллюстративное Foto: Hendrik Osula

Показатель зарегистрированной безработицы в Эстонии в феврале ожидаемо вырос, и в конце месяца было 32 132 зарегистрированных безработных или 5,0% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. В их числе было 7060 человек с пониженной трудоспособностью, передает rus.err.ee.

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