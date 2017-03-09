ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Волна грабежей в Вильяндимаа, повышение пенсий и "лженищие"

Оказывается, в Вильяндимаа не все так гладко — по уезду прокатилась волна грабежей. В Таллинне свои проблемы — на улицы снова вышли "лженищие", плюс Таави Аас попал в аварию. Из положительных новостей — эстоноземельцев ждет рост пенсий, а белый медвежонок из зоопарка наконец получил имя! Смотрите фото!

В текущем году жителям Эстонии предстоит обменять около 350 000 документов, ожидаются длинные очереди

Politsei dokumendimenetlejad Foto: Rauno Volmar

В этом году жителям Эстонии предстоит обменять около 350 000 документов, из-за большой нагрузки и неготовности э-системы ожидаются длинные очереди.

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ФОТО: Таави Аас попал в аварию

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В четверг утром мэр Таллинна Таави Аас попал в аварию: перед ним внезапно затормозил один автомобиль, и Аас в него врезался.

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ФОТО: Медвежонка из Таллиннского зоопарка назвали гордым именем

Foto: Tallinna loomaaed

26 ноября прошлого года в Таллиннском зоопарке родился медвежонок, пишет Lemmikloom. Был объявлен конкурс на подходящее имя. Наконец он завершен, и достойное имя выбрано: медвежонка назвали Арон!

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Получившая сильные ожоги беженка — в больнице без сознания. У полиции — три версии случившегося

Foto on illustreeriv Foto: Irina Mägi

Вчера вечером из ласнамяэской квартиры на улице Маяка в больницу доставили молодую женщину с ожогами. По данным Delfi, пострадавшая — военная беженка из Сирии.

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ФОТО: Криминальный Вильяндимаа: по Колга-Яани и Каркси-Нуйа прокатилась волна грабежей

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В январе и феврале в полицию поступило семь заявлений о взломах и грабежах в Колга-Яани Вильяндиского уезда. Также и в Каркси-Нуйа за один вечер воры успели ”погостить” в четырех домохозяйствах.

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С 1 апреля пенсии в Эстонии вырастут на 5,1%

На своем заседании в четверг, 9 марта, правительство Эстонской Республики утвердило новый индекс государственной пенсии на 2017 год, который составит 1,051.

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Профильный комитет Европарламента проголосовал за безвизовый режим для украинцев

Ukraina Foto: Sergei Supinsky, AFP

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) в четверг утвердил проект о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования.

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ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту ”гуру обгона” мчится по обочине и встречке

По социальным сетям гуляет видео: на шоссе Таллинн-Тарту водитель легковушки решил обогнать фуру, но при этом не счел нужным считаться с водителями, едущими по встречной.

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ФОТО DELFI: Пришла весна — в Таллинне ”лженищие” вышли на охоту

Kerjused jälle liikvel linnas Foto: Andres Putting

Наступила весна, теплеет, попрошайки-цыгане вновь активизировались. Хотя, по словам полиции, мошенников больше не стало, в центре Таллинна их долго искать не придется.

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ФОТО И ВИДЕО: "Барселона" отыгралась в Лиге чемпионов со счета 0:4

Barcelona vs PSG Foto: LLUIS GENE, AFP

Футболисты испанской "Барселоны" в драматичном по накалу поединке победили на своем поле в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ - 6:1 (2:0). Этот успех вывел "Барсу" в четвертьфинал.

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