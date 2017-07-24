ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Военные корабли РФ у границ Эстонии и интервью экс-замдиректора КаПо

Сегодня мимо Эстонии прошли огромные атомные подлодка и крейсер РФ, а в Финляндии полиция гналась за ворованным авто с эстонскими номерами. Не пропустите интервью с экс-замдиректора КаПо о прослушке и деле Сависаара, а также читайте о масштабной афере в Кейлаской больнице по уходу.
СМИ: ЕС готовится к ответным мерам в случае введения новых санкций США против России
Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал как можно скорее приступить к обсуждению возможного ответа Европейского союза в случае введения США новых санкций в отношении России без учета замечаний ЕС. Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на издание Financial Times.
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Хроника ДТП: заснувший за рулем водитель устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
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Вчера произошло три ДТП, в которых пострадали семь человек. За рулем задержали 22 употреблявших алкоголь водителя моторных транспортных средств.
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Как в блокбастере: в Финляндии полиция гналась за ворованным авто с эстонскими номерами
Днем минувшей пятницы в Финляндии в Хяме можно было наблюдать головокружительную погоню, которая кончилась лишь когда полиция применила "ежа". Все началось в 15 часов, когда автомобиль с эстонскими номерами уехал с заправки в Ииттала. Его водитель не заплатил за топливо.
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Конец алкогольным ралли? Латвия планирует поднять акцизы
Государственный секретарь министерства здравоохранения Латвии Карлис Кетнерс сказал на неофициальном совещании министров здоровья и социальной среды стран ЕС в Таллинне, что, по его оценке, разница между акцизами на алкоголь в Эстонии и Латвии временна, пишет Eesti Päevaleht.
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Экс-замдиректора КаПо — о тотальной прослушке, попытках давления на ведомство, делах Полякова и Сависаара
Покинувший пост заместителя гендиректора Полиции безопасности Эстонии (КаПо) Ээрик Хелдна сказал в интервью Eesti Päevaleht, что политики на деятельность ведомства влияния оказывать не пытались, но некоторые люди пытались выставить их в таком свете, чтобы КаПо потеряла всякое желание заниматься конкретной отраслью.
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СМИ: Власти РФ пытаются завербовать русских военнослужащих Прибалтики
Командир НАТО, пожелавший сохранить анонимность, рассказал новостному агентству Reuters, что по аналогии с использованной в Крыму тактикой российская разведка пытается завербовать срочников — этнических русских по национальности — и в других регионах.
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Мимо Эстонии прошли огромные российские подлодка и крейсер. Их сопровождал флагман эстонского морфлота
В субботу мимо Эстонии по пути в Санкт-Петербург прошли огромная российская атомная подводная лодка "Дмитрий Донской" и флагман Северного флота РФ, атомный крейсер "Петр Великий". Флагман морского флота пограничных войск "Генерал Курвитс" сопровождал их.
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Адвокат собирает долговые требования в отношении задержанного ФСБ за шпионаж эстонского предпринимателя
На данный момент идет сбор долговых требований в отношении задержанного ФСБ в феврале прошлого года по обвинению в шпионаже эстонского предпринимателя Райво Суси и фирмы Aerohooldus, пишет Äripäev.
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Масштабная афера в Кейлаской больнице по уходу: кто, что и зачем?
Каупо Колсар, один из самых успешных предпринимателей в строительной сфере и председатель Союза строительных предпринимателей Эстонии, является ключевой фигурой в уголовном деле о мошенничестве в Кейлаской больнице по уходу. К делу причастны еще несколько крупных эстонских строительных фирм, пишет Eesti Ekspress.
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ФОТО DELFI: После вырубки деревьев окрестности остановки Космос изменились до неузнаваемости
Вследствие строительных работ в центре Таллинна на улице Пярну маантеэ и на углу улицы Харидузе вырубили большое количество деревьев и кустов. Вид окрестностей невероятно изменился.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Заправка, школьная мебель и не только. Государство финансово поддержит маленькие острова
На текущей неделе министр госуправления Яак Ааб утвердил список маленьких островов, которые в этом году получат финансовую поддержку от государства. Всего государство инвестирует 638 000 евро.
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Почему за наш КВН не стыдно. Рассказали игроки и зрители — и (не) пошутили
Что вы знаете о Клубе веселых и находчивых Эстонии? А о Школе КВН? Игроки и зрители все нам рассказали — и даже пошутили.
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