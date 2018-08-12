ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Водяной смерч у эстонских берегов и миссия НАСА к Солнцу

Водка и ром из сферы интересов молодежи никуда не делись, но ”конфеты”, то есть экстази и другие наркотические вещества на молодежных вечеринках популярны так же, пишет издание Eesti Ekspress.

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Предвыборные обещания центристов: пособие на ребенка в 100 евро и помощь молодым семьям с приобретением жилья

Keskerakond lahkub Toompeal asuvast büroost Foto: Taavi Sepp

Во время дебатов, состоявшихся вчера на Фестивале мнений в Пайде, председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас сделал ряд конкретных предложений по поддержке эстонских семей и улучшению здоровья населения Эстонии. Сегодня председатель партии подтвердил, что эти предложения войдут в предвыборную платформу Центристской партии к выборам в Рийгикогу, сообщают центристы.

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ВИДЕО: Просто невероятно! У острова Хийумаа образовался водяной смерч

Читатель Delfi заснял редкое природное явление - настоящий водяной смерч в проливе Вяйнамери, между островом Хийумаа и материком.

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Миссия НАСА отправилась прямо к Солнцу. Зачем — и как это вообще возможно?

NASA

Космический зонд "Паркер", запущенный 12 августа с мыса Канаверал после переноса старта на сутки, должен впервые в истории пролететь сквозь солнечную корону, фактически прикоснувшись к нашей звезде.

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ФОТО: В ДТП на улице Фильтри пострадали три ребенка и двое взрослых

Foto: Taavi Sepp

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В 12:47 полиция получила сообщение о ДТП на улице Фильтри в Таллинне, где столкнулись Volvo и BMW. В результате столкновения пострадали два взрослых и три ребенка.

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Хитрая уловка для привлечения внимания? Письмо от Telia в почтовом ящике оказалось простой рекламой

Каждый день в наши почтовые ящики, за исключением, если там есть соответствующая наклейка, кладутся листовки с рекламой, которые многие сразу выбрасывают. Так делает и обратившийся к Delfi читатель, недавно получивший письмо от Telia, но к его раздражению в конверте оказалась обычная реклама.

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ФОТО: В дискуссиях Фестиваля мнений приняли участие 10 000 человек

Foto: Karli Saul

Шестой по счету Фестиваль мнений в течение двух дней привлек в Пайде 10 000 человек, которые приняли участие в 160 дискуссиях на двадцати четырех площадках.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Эстоноземельцы все активнее делают пожертвования. Какие суммы и куда?

Eestimaalaste annetused kasvavad. Foto: Mart Nigola

Пожертвование денег в Эстонии возросло. За десять лет число жертвующих и суммы пожертвований более чем удвоились, следует из даных Налогово-таможенного департамента.

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ФОТО: В Рапламаа произошло ДТП с летальным исходом: один погибший и 4 пострадавших

Foto: Taavi Sepp

В деревне Ялузе Раплаской волости около 17:00 произошло ДТП, в котором погиб один человек и пострадали четверо.

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