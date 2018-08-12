ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Водяной смерч у эстонских берегов и миссия НАСА к Солнцу

У острова Хийумаа образовался водяной смерч, а в Рапламаа произошло ДТП с летальным исходом. Тем временем миссия НАСА отправилась прямо к Солнцу. Читайте также откровения школьников о наркотиках и почему в следующие дни стоит не расставаться с зонтом.
Гроза, гроза и еще раз гроза. Начиная с воскресенья погода ухудшается
Вот и прошла летняя жара, а на смену ей пришли грозы, которые начнутся уже в воскресенье. Пришло время снова достать свой старый верный зонт и не расставаться с ним! Читайте прогноз от pogoda.ee. Loe edasi...
ФОТО: В субботу вечером в центре Таллинна попала в ДТП машина ERR
В Субботу в 23:50 на перекрестке улиц Кундери и Крейцвальди произошло ДТП с участием автомобиля ERR. Loe edasi...
Школьники откровенно рассказывают о наркотиках: алкоголь стал таким дорогим, что все друзья употребляют ”конфеты”
Водка и ром из сферы интересов молодежи никуда не делись, но ”конфеты”, то есть экстази и другие наркотические вещества на молодежных вечеринках популярны так же, пишет издание Eesti Ekspress. Loe edasi...
Предвыборные обещания центристов: пособие на ребенка в 100 евро и помощь молодым семьям с приобретением жилья
Во время дебатов, состоявшихся вчера на Фестивале мнений в Пайде, председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас сделал ряд конкретных предложений по поддержке эстонских семей и улучшению здоровья населения Эстонии. Сегодня председатель партии подтвердил, что эти предложения войдут в предвыборную платформу Центристской партии к выборам в Рийгикогу, сообщают центристы. Loe edasi...
ВИДЕО: Просто невероятно! У острова Хийумаа образовался водяной смерч
Миссия НАСА отправилась прямо к Солнцу. Зачем — и как это вообще возможно?
Космический зонд "Паркер", запущенный 12 августа с мыса Канаверал после переноса старта на сутки, должен впервые в истории пролететь сквозь солнечную корону, фактически прикоснувшись к нашей звезде. Loe edasi...
ФОТО: В ДТП на улице Фильтри пострадали три ребенка и двое взрослых
В 12:47 полиция получила сообщение о ДТП на улице Фильтри в Таллинне, где столкнулись Volvo и BMW. В результате столкновения пострадали два взрослых и три ребенка. Loe edasi...
Хитрая уловка для привлечения внимания? Письмо от Telia в почтовом ящике оказалось простой рекламой
Каждый день в наши почтовые ящики, за исключением, если там есть соответствующая наклейка, кладутся листовки с рекламой, которые многие сразу выбрасывают. Так делает и обратившийся к Delfi читатель, недавно получивший письмо от Telia, но к его раздражению в конверте оказалась обычная реклама. Loe edasi...
ФОТО: В дискуссиях Фестиваля мнений приняли участие 10 000 человек
Шестой по счету Фестиваль мнений в течение двух дней привлек в Пайде 10 000 человек, которые приняли участие в 160 дискуссиях на двадцати четырех площадках. Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Эстоноземельцы все активнее делают пожертвования. Какие суммы и куда?
Пожертвование денег в Эстонии возросло. За десять лет число жертвующих и суммы пожертвований более чем удвоились, следует из даных Налогово-таможенного департамента. Loe edasi...
ФОТО: В Рапламаа произошло ДТП с летальным исходом: один погибший и 4 пострадавших
В деревне Ялузе Раплаской волости около 17:00 произошло ДТП, в котором погиб один человек и пострадали четверо. Loe edasi...