12.08.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Водяной смерч у эстонских берегов и миссия НАСА к Солнцу


rus.delfi.ee
EST
Õhtu rannas ja täiskuu
Isegi päikeseloojang ei päästa praeguse kuuma käest.Foto: Andres Putting

У острова Хийумаа образовался водяной смерч, а в Рапламаа произошло ДТП с летальным исходом. Тем временем миссия НАСА отправилась прямо к Солнцу. Читайте также откровения школьников о наркотиках и почему в следующие дни стоит не расставаться с зонтом.

Гроза, гроза и еще раз гроза. Начиная с воскресенья погода ухудшается

Äike hilistel õhtutundidel Jõgevamaal Veia külas Foto: Toomas Assak

Вот и прошла летняя жара, а на смену ей пришли грозы, которые начнутся уже в воскресенье. Пришло время снова достать свой старый верный зонт и не расставаться с ним! Читайте прогноз от pogoda.ee.
Loe edasi...

ФОТО: В субботу вечером в центре Таллинна попала в ДТП машина ERR

ERR auto põhjustas Kreutzwaldi tn avarii Foto: Taavi Sepp

В Субботу в 23:50 на перекрестке улиц Кундери и Крейцвальди произошло ДТП с участием автомобиля ERR.
Loe edasi...

Школьники откровенно рассказывают о наркотиках: алкоголь стал таким дорогим, что все друзья употребляют ”конфеты”

Illustratsioon Ats Nukki.

Водка и ром из сферы интересов молодежи никуда не делись, но ”конфеты”, то есть экстази и другие наркотические вещества на молодежных вечеринках популярны так же, пишет издание Eesti Ekspress.
Loe edasi...

Предвыборные обещания центристов: пособие на ребенка в 100 евро и помощь молодым семьям с приобретением жилья

Keskerakond lahkub Toompeal asuvast büroost Foto: Taavi Sepp

Во время дебатов, состоявшихся вчера на Фестивале мнений в Пайде, председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас сделал ряд конкретных предложений по поддержке эстонских семей и улучшению здоровья населения Эстонии. Сегодня председатель партии подтвердил, что эти предложения войдут в предвыборную платформу Центристской партии к выборам в Рийгикогу, сообщают центристы.
Loe edasi...

ВИДЕО: Просто невероятно! У острова Хийумаа образовался водяной смерч

Читатель Delfi заснял редкое природное явление - настоящий водяной смерч в проливе Вяйнамери, между островом Хийумаа и материком.
Loe edasi...

Миссия НАСА отправилась прямо к Солнцу. Зачем — и как это вообще возможно?

NASA

Космический зонд "Паркер", запущенный 12 августа с мыса Канаверал после переноса старта на сутки, должен впервые в истории пролететь сквозь солнечную корону, фактически прикоснувшись к нашей звезде.
Loe edasi...

ФОТО: В ДТП на улице Фильтри пострадали три ребенка и двое взрослых

Foto: Taavi Sepp

ТОП

В 12:47 полиция получила сообщение о ДТП на улице Фильтри в Таллинне, где столкнулись Volvo и BMW. В результате столкновения пострадали два взрослых и три ребенка.
Loe edasi...

Хитрая уловка для привлечения внимания? Письмо от Telia в почтовом ящике оказалось простой рекламой

foto-98 Foto: Ester Vaitmaa

Каждый день в наши почтовые ящики, за исключением, если там есть соответствующая наклейка, кладутся листовки с рекламой, которые многие сразу выбрасывают. Так делает и обратившийся к Delfi читатель, недавно получивший письмо от Telia, но к его раздражению в конверте оказалась обычная реклама.
Loe edasi...

ФОТО: В дискуссиях Фестиваля мнений приняли участие 10 000 человек

Foto: Karli Saul

Шестой по счету Фестиваль мнений в течение двух дней привлек в Пайде 10 000 человек, которые приняли участие в 160 дискуссиях на двадцати четырех площадках.
Loe edasi...

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Эстоноземельцы все активнее делают пожертвования. Какие суммы и куда?

Eestimaalaste annetused kasvavad. Foto: Mart Nigola

Пожертвование денег в Эстонии возросло. За десять лет число жертвующих и суммы пожертвований более чем удвоились, следует из даных Налогово-таможенного департамента.
Loe edasi...

ФОТО: В Рапламаа произошло ДТП с летальным исходом: один погибший и 4 пострадавших

Foto: Taavi Sepp

В деревне Ялузе Раплаской волости около 17:00 произошло ДТП, в котором погиб один человек и пострадали четверо.
Loe edasi...

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Водяной смерч у эстонских берегов и миссия НАСА к Солнцу

12.08.2018
У острова Хийумаа образовался водяной смерч, а в Рапламаа произошло ДТП с летальным исходом. Тем временем миссия НАСА отправилась прямо к Солнцу. Читайте также откровения школьников о наркотиках и почему в следующие дни стоит не расставаться с зонтом.
Подробнее


Бесплатный сыр в юридической мышеловке: как выбрать юриста и не потерять деньги

12.08.2018
Никогда не знаешь, в какой момент подстережет судьба и понадобится помощь юристов. Иногда оказывается так, что на эту помощь средств нет, и приходится искать самые дешевые или вообще бесплатные варианты. Правда, последствия могут быть самыми неожиданными. Что делать, чтобы не остаться без помощи, выясняет ”МК-Эстония”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
160,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106992006
107,10 €
64,26 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106901001
171,90 €
103,14 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106642002
139,50 €
83,70 €

ФОТО и ВИДЕО: Сегодня в мире отмечают День слона. Как поживают слоны в Таллиннском зоопарке?

12.08.2018
12 августа во всем в мире и в Таллиннском зоопарке отмечают день слона. Сегодня посетителей радовали своим видом обитатели зоопарка — африканские слоны Драй, Фиен и Карл.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Жевал записку и придумывал обидные прозвища. Что можно узнать о Трампе из книги его бывшей помощницы

12.08.2018
Бывшая помощница президента США Дональда Трампа и экс-директор по коммуникациям в управлении по связям с общественностью Омароса Маниголт Ньюман выпускает 14 августа книгу ”Unhinged: An Insider Account of the Trump White House” (”Нестабильный: Рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе”). В ней она обвиняет Трампа в расизме, сексизме и мизогинии, пишет "Медуза".
Подробнее

Сотрудник аэропорта Сиэтла угнал авиалайнер и разбил его. Как это произошло?

12.08.2018
В аэропорту Сиэтла работник наземных служб угнал пустой авиалайнер Bombardier, взлетев без разрешения диспетчеров. Самолет продержался в воздухе больше часа, а потом упал на одном из близлежащих островов. Угонщик, выполняя странные трюки, рассказывал диспетчеру, что освоил управление лайнером благодаря видеоиграм.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ