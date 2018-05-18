ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Водители TLT воровали бензин по ночам, в США опять стреляли в школе, а на Кубе упал самолет

Сегодня к концу дня зарубежные трагические новости вытеснили эстонские: на Кубе при взлете упал пассажирский самолет, а в США опять произошел расстрел учеников в школе. Водители TLT предпочитали воровать бензин под покровом ночи. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
ФОТО: Молодой человек и девушка на мотоцикле убегали от полиции на бешеной скорости, пока не съехали с дороги
В четверг через некоторое время после полуночи полицейский патруль заметил на Вабадузе пуйестеэ мотоцикл, который ехал в сторону Пярну. Увидев патруль, мотоциклист стал ускоряться и проигнорировал сигнал полицейских остановиться. Loe edasi…
Предупреждение: предсказанная синоптиками гроза пришла в Эстонию
Delfi вчера писал, что неожиданно пришедшее в Эстонию лето вскоре закончится очень характерным для лета образом, а именно, к нам придет гроза. Loe edasi…
"Я недовольна качеством услуг косметолога. Куда жаловаться?"
"Просто хотела бы узнать, что делать, если я недовольна качеством услуг. Я хожу на косметологические процедуры, от которых хочу видеть результат, но этого результата нет. Куда можно пожаловаться? Возможно, это низкий уровень квалификации специалиста, оказывающего услугу, или не соответствие стандартам оборудования. Я хотела бы получить компенсацию за зря потраченное время и деньги. Куда можно обратиться?" — спрашивает читательница "МК-Эстонии" Ольга. Loe edasi…
В TLT почти невозможно воровать дизель днем. Поэтому водители автобусов "приватизировали" его под покровом темноты
Водители ночных автобусов воровали дизель и попали на видеозаписи камер, установленных для внутреннего контроля. TLT подало заявление в полицию, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
В Москве скончался олимпийский чемпион Майт Рийcман
На 62-м году жизни в Москве скончался победитель Олимпиады-1980 по водному поло в составе сборной СССР Майт Рийсман. Loe edasi…
ЛГБТ, БЮТИПК, ”Стальная мякоть”, ПОНТ: какие еще новые названия для Кассы по безработице предложили читатели DELFI?!
Руководитель Кассы по безработице Меэли Павел сделал предложение изменить название учреждения, поскольку оно уже не отвечает нынешним реалиям. Мы решили немного помочь чиновникам и призвали читателей портала DELFI покреативить и предложить свои варианты будущего названия. За два дня поступила почти сотня комментариев и сегодня мы публикуем наиболее выдающиеся из них. Loe edasi…
ФОТО: В Палдиски из моря вытащили упавший с обрыва автомобиль. Полиция исключает преступление
В среду в Палдиски с полуострова Пакри съехал в море автомобиль, на водительском кресле которого нашли труп. Сегодня он был вытащен из воды. Loe edasi…
”Все гениальные люди должны полежать в ”дурке” хоть раз”. Эксклюзивное интервью Delfi с ведьмой Алисой о насущном и сверхъестественном
Возможно, многих интересует, кто она — ведьма Алиса? Delfi встретился с победительницей ”Битвы экстрасенсов” Алисой Верде, чтобы обсудить правду о ее участии в шоу и обретенной известности, а также более личные вопросы о ее депрессии, проведенном в психиатрической лечебнице времени и взглядах на религию и эстонское общество. Loe edasi…
Волостная управа предлагает установить у глинта на полуострое Пакри ограждение
После второго за месяц падения автомобиля в море, опять закончившегося гибелью человека, волость Ляэне-Харью и Департамент шоссейных дорог могут установить у обрыва полуострова Пакри ограждение, которое воспрепятствовало бы тому, чтобы автомобили срывались с мыса, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Õhtuleht. Loe edasi…
Юрген Лиги: ношение георгиевской ленточки в Эстонии неуместно, но наказывать за это не надо
Парламент Литвы поддержал предложение наказывать тех, тех, кто носит георгиевскую ленточку. Член Рийгикогу считает, что благодаря понимающему отношению со стороны эстонцев штрафовать за ленты не требуется. Loe edasi…
На теннисном турнире в Риме с призовым фондом 2,7 млн евро превосходную игру демонстрирует первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 26). В четвертьфинале 22-летняя эстонка убедительно переиграла датчанку Каролин Возняцки (WTA 2) — 6:3, 6:1. Loe edasi…
Полиция объясняет, как продавать свои вещи по интернету и не остаться обманутым
В последнее время полиция стала вновь получать сообщения об одной уже знакомой схеме мошенничества, при помощи которой злоумышленники пытаются выманить деньги у доверчивых пользователей интернета, предупреждает констебль Яна Фролова. Loe edasi…
ФОТО: Приехавшие в ночью в Sikupilli Prisma клиенты получили штраф за парковку. Почему?
Клиенты Prisma, решившие посетить круглосуточно работающий магазин ночью, сомневаются в законности штрафов, но AS Ühisteenused непреклонны и уверены в своей правоте. Loe edasi…
При стрельбе в школе в Техасе погибли не менее 8 учащихся
Шериф округа Харрис штата Техас сообщил о двух задержанных в связи со стрельбой в школе в Санта-Фе. "Последние сообщения не предвещают ничего хорошего", — написал президент США Трамп в своем микроблоге Twitter. Loe edasi…
На Кубе при взлете разбился пассажирский ”Боинг”, на борту находились более ста человек
На Кубе вскоре после взлета из аэропорта Гаваны разбился самолет Boeing-737. На борту находились 104 человека, сообщает meduza.io со ссылкой на CNN. Loe edasi…