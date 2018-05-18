ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Водители TLT воровали бензин по ночам, в США опять стреляли в школе, а на Кубе упал самолет

Предупреждение: предсказанная синоптиками гроза пришла в Эстонию

Äike Libatse ja Arase küla vahel Põhja-Pärnumaa vallas Foto: Madis Tago, äikesehuviliste facebooki grupp

Delfi вчера писал, что неожиданно пришедшее в Эстонию лето вскоре закончится очень характерным для лета образом, а именно, к нам придет гроза.

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"Я недовольна качеством услуг косметолога. Куда жаловаться?"

Ilusalong Finissage Foto: Vallo Kruuser

"Просто хотела бы узнать, что делать, если я недовольна качеством услуг. Я хожу на косметологические процедуры, от которых хочу видеть результат, но этого результата нет. Куда можно пожаловаться? Возможно, это низкий уровень квалификации специалиста, оказывающего услугу, или не соответствие стандартам оборудования. Я хотела бы получить компенсацию за зря потраченное время и деньги. Куда можно обратиться?" — спрашивает читательница "МК-Эстонии" Ольга.

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В TLT почти невозможно воровать дизель днем. Поэтому водители автобусов "приватизировали" его под покровом темноты

Foto: Ahto Sooaru

Водители ночных автобусов воровали дизель и попали на видеозаписи камер, установленных для внутреннего контроля. TLT подало заявление в полицию, пишет Eesti Päevaleht.

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В Москве скончался олимпийский чемпион Майт Рийcман

Mait Riisman Foto: Vallo Kruuser

На 62-м году жизни в Москве скончался победитель Олимпиады-1980 по водному поло в составе сборной СССР Майт Рийсман.

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ЛГБТ, БЮТИПК, ”Стальная мякоть”, ПОНТ: какие еще новые названия для Кассы по безработице предложили читатели DELFI?!

Töötukassa, töötu Foto: Raido Vint

Руководитель Кассы по безработице Меэли Павел сделал предложение изменить название учреждения, поскольку оно уже не отвечает нынешним реалиям. Мы решили немного помочь чиновникам и призвали читателей портала DELFI покреативить и предложить свои варианты будущего названия. За два дня поступила почти сотня комментариев и сегодня мы публикуем наиболее выдающиеся из них.

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ФОТО: В Палдиски из моря вытащили упавший с обрыва автомобиль. Полиция исключает преступление

Foto: Raul Mee

В среду в Палдиски с полуострова Пакри съехал в море автомобиль, на водительском кресле которого нашли труп. Сегодня он был вытащен из воды.

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