18.05.2018, 21:23

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Водители TLT воровали бензин по ночам, в США опять стреляли в школе, а на Кубе упал самолет


rus.delfi.ee
EST 3
Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busseFoto: Madis Veltman

Сегодня к концу дня зарубежные трагические новости вытеснили эстонские: на Кубе при взлете упал пассажирский самолет, а в США опять произошел расстрел учеников в школе. Водители TLT предпочитали воровать бензин под покровом ночи.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

ФОТО: Молодой человек и девушка на мотоцикле убегали от полиции на бешеной скорости, пока не съехали с дороги

Tsiklimehe põgenemine Foto: Veiko Vares

В четверг через некоторое время после полуночи полицейский патруль заметил на Вабадузе пуйестеэ мотоцикл, который ехал в сторону Пярну. Увидев патруль, мотоциклист стал ускоряться и проигнорировал сигнал полицейских остановиться.
Loe edasi…

Предупреждение: предсказанная синоптиками гроза пришла в Эстонию

Äike Libatse ja Arase küla vahel Põhja-Pärnumaa vallas Foto: Madis Tago, äikesehuviliste facebooki grupp

Delfi вчера писал, что неожиданно пришедшее в Эстонию лето вскоре закончится очень характерным для лета образом, а именно, к нам придет гроза.
Loe edasi…

"Я недовольна качеством услуг косметолога. Куда жаловаться?"

Ilusalong Finissage Foto: Vallo Kruuser

"Просто хотела бы узнать, что делать, если я недовольна качеством услуг. Я хожу на косметологические процедуры, от которых хочу видеть результат, но этого результата нет. Куда можно пожаловаться? Возможно, это низкий уровень квалификации специалиста, оказывающего услугу, или не соответствие стандартам оборудования. Я хотела бы получить компенсацию за зря потраченное время и деньги. Куда можно обратиться?" — спрашивает читательница "МК-Эстонии" Ольга.
Loe edasi…

ТОП

В TLT почти невозможно воровать дизель днем. Поэтому водители автобусов "приватизировали" его под покровом темноты

Foto: Ahto Sooaru

Водители ночных автобусов воровали дизель и попали на видеозаписи камер, установленных для внутреннего контроля. TLT подало заявление в полицию, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi…

В Москве скончался олимпийский чемпион Майт Рийcман

Mait Riisman Foto: Vallo Kruuser

На 62-м году жизни в Москве скончался победитель Олимпиады-1980 по водному поло в составе сборной СССР Майт Рийсман.
Loe edasi…

ЛГБТ, БЮТИПК, ”Стальная мякоть”, ПОНТ: какие еще новые названия для Кассы по безработице предложили читатели DELFI?!

Töötukassa, töötu Foto: Raido Vint

Руководитель Кассы по безработице Меэли Павел сделал предложение изменить название учреждения, поскольку оно уже не отвечает нынешним реалиям. Мы решили немного помочь чиновникам и призвали читателей портала DELFI покреативить и предложить свои варианты будущего названия. За два дня поступила почти сотня комментариев и сегодня мы публикуем наиболее выдающиеся из них.
Loe edasi…

ФОТО: В Палдиски из моря вытащили упавший с обрыва автомобиль. Полиция исключает преступление

Foto: Raul Mee

В среду в Палдиски с полуострова Пакри съехал в море автомобиль, на водительском кресле которого нашли труп. Сегодня он был вытащен из воды.
Loe edasi…

”Все гениальные люди должны полежать в ”дурке” хоть раз”. Эксклюзивное интервью Delfi с ведьмой Алисой о насущном и сверхъестественном

Nõid Alisa Ekspress Meedia fotostuudios Foto: Kristjan Järv

Возможно, многих интересует, кто она — ведьма Алиса? Delfi встретился с победительницей ”Битвы экстрасенсовАлисой Верде, чтобы обсудить правду о ее участии в шоу и обретенной известности, а также более личные вопросы о ее депрессии, проведенном в психиатрической лечебнице времени и взглядах на религию и эстонское общество.
Loe edasi…

Волостная управа предлагает установить у глинта на полуострое Пакри ограждение

Auto merest välja tõmbamine Pakri poolsaarel Foto: Raul Mee

После второго за месяц падения автомобиля в море, опять закончившегося гибелью человека, волость Ляэне-Харью и Департамент шоссейных дорог могут установить у обрыва полуострова Пакри ограждение, которое воспрепятствовало бы тому, чтобы автомобили срывались с мыса, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Õhtuleht.
Loe edasi…

Юрген Лиги: ношение георгиевской ленточки в Эстонии неуместно, но наказывать за это не надо

9. mai 2018 Tallinn Foto: Taavi Sepp

Парламент Литвы поддержал предложение наказывать тех, тех, кто носит георгиевскую ленточку. Член Рийгикогу считает, что благодаря понимающему отношению со стороны эстонцев штрафовать за ленты не требуется.
Loe edasi…

ВИДЕО: Контавейт победила Возняцки, Шарапова одолела Остапенко

Anett Kontaveit rõõmustamas Venus Williamsi alistamise üle. Foto: Alfredo Falcone/LaPresse."ALFREDO FALCONE ", LAPRESSE/Scanpix

На теннисном турнире в Риме с призовым фондом 2,7 млн евро превосходную игру демонстрирует первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 26). В четвертьфинале 22-летняя эстонка убедительно переиграла датчанку Каролин Возняцки (WTA 2) — 6:3, 6:1.
Loe edasi…

Полиция объясняет, как продавать свои вещи по интернету и не остаться обманутым

Aliexpressist asjade tellimine Foto: Hendrik Osula

В последнее время полиция стала вновь получать сообщения об одной уже знакомой схеме мошенничества, при помощи которой злоумышленники пытаются выманить деньги у доверчивых пользователей интернета, предупреждает констебль Яна Фролова.
Loe edasi…

ФОТО: Приехавшие в ночью в Sikupilli Prisma клиенты получили штраф за парковку. Почему?

Foto: Lugeja foto

Клиенты Prisma, решившие посетить круглосуточно работающий магазин ночью, сомневаются в законности штрафов, но AS Ühisteenused непреклонны и уверены в своей правоте.
Loe edasi…

При стрельбе в школе в Техасе погибли не менее 8 учащихся

Foto: AP/Scanipix

Шериф округа Харрис штата Техас сообщил о двух задержанных в связи со стрельбой в школе в Санта-Фе. "Последние сообщения не предвещают ничего хорошего", — написал президент США Трамп в своем микроблоге Twitter.
Loe edasi…

На Кубе при взлете разбился пассажирский ”Боинг”, на борту находились более ста человек

Twitter AeroNoticiasVE

На Кубе вскоре после взлета из аэропорта Гаваны разбился самолет Boeing-737. На борту находились 104 человека, сообщает meduza.io со ссылкой на CNN.
Loe edasi…

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





”Все гениальные люди должны полежать в ”дурке” хоть раз”. Эксклюзивное интервью Delfi с ведьмой Алисой о насущном и сверхъестественном

18.05.2018
Возможно, многих интересует, кто она — ведьма Алиса? Delfi встретился с победительницей ”Битвы экстрасенсов” Алисой Верде, чтобы обсудить правду о ее участии в шоу и обретенной известности, а также более личные вопросы о ее депрессии, проведенном в психиатрической лечебнице времени и взглядах на религию и эстонское общество.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Водители TLT воровали бензин по ночам, в США опять стреляли в школе, а на Кубе упал самолет

18.05.2018
Сегодня к концу дня зарубежные трагические новости вытеснили эстонские: на Кубе при взлете упал пассажирский самолет, а в США опять произошел расстрел учеников в школе. Водители TLT предпочитали воровать бензин под покровом ночи.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее

-40% Esprit Meeste käekell ES106871002
182,70 €
109,62 €
-20% Meeste käekell Police HELLCAT PL.14691JSB/03
209,- €
167,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106381002
129,60 €
77,76 €
-20% Meeste käekell Police HAMMERHEAD PL.13088JSR/04
229,- €
183,20 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Okinawa
69,- €
27,60 €

Лиги: ношение георгиевской ленточки в Эстонии неуместно, но наказывать не надо

18.05.2018
Парламент Литвы поддержал предложение наказывать тех, тех, кто носит георгиевскую ленточку. Член Рийгикогу считает, что благодаря понимающему отношению со стороны эстонцев штрафовать за ленты не требуется.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Полиция объясняет, как продавать свои вещи по интернету и не остаться обманутым

18.05.2018
В последнее время полиция стала вновь получать сообщения об одной уже знакомой схеме мошенничества, при помощи которой злоумышленники пытаются выманить деньги у доверчивых пользователей интернета, предупреждает констебль Яна Фролова.
Подробнее

При стрельбе в школе в Техасе погибли не менее 8 учащихся

18.05.2018
Шериф округа Харрис штата Техас сообщил о двух задержанных в связи со стрельбой в школе в Санта-Фе. "Последние сообщения не предвещают ничего хорошего", — написал президент США Трамп в своем микроблоге Twitter.
Подробнее

ВИДЕО: Контавейт победила Возняцки, Шарапова одолела Остапенко

18.05.2018
На теннисном турнире в Риме с призовым фондом 2,7 млн евро превосходную игру демонстрирует первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 26). В четвертьфинале 22-летняя эстонка убедительно переиграла датчанку Каролин Возняцки (WTA 2) - 6:3, 6:1.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ