ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит Ратаса в Ида-Вирумаа и "проклятый" столичный перекресток

Ратас отправился в Ида-Вирумаа, чтобы обсудить будущее и поддержку региона. В центре Таллинна будет возведен монумент, посвященный дружбе Эстонии и Финляндии. Пересечение Теллискиви по улице Роху запрещено из-за постоянных ДТП на перекрестке.

ФОТО: Ратас отправился в Нарву и Нарва-Йыэсуу, чтобы обсудить будущее региона

Juri Ratas Narva-Jõesuus Foto: Sergei Stepanov, NPA

Сегодня, 12 января, премьер-министр Юри Ратас отправился с коротким визитом в Нарву и Нарва-Йыэсуу, чтобы обсудить с представителями местного самоуправления и предпринимателями перспективы развития региона и познакомить их с проектом правительственной программы поддержки Ида-Вирумаа.

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Всего лишь?! На "план спасения" Ида-Вирумаа в 2018 году хотят выделить 2,8 млн евро

Juri Ratas Narva-Jõesuus Foto: Sergei Stepanov, NPA

Проект бюджета программы поддержки Ида-Вирумаа, о которой говорят годами, но она так до сих пор и не принята, предполагает, в 2018 году на нее будет потрачено всего 2,8 млн евро. Это явно не та сумма, которая может изменить жизнь уезда, в котором проживает почти 150 тысяч человек.

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В центре Таллинна будет возведен монумент, посвященный дружбе Эстонии и Финляндии

Urmas Sõõrumaa Foto: Karin Kaljuläte

Призер Олимпийких игр, двоеборец Аллар Леванди верит, что у каждого эстонца есть свой повод быть благодарным Финляндии. Поэтому он хочет открыть в квартале Ротерманна монумент, посвященный дружбе Финляндии и Эстонии. По мнению Леванди, пора воплотить в реальность идею, возникшую уже много лет назад, передает Yle.

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Меняется организация движения на транспортной развязке в Хааберсти

Haabersti ristmiku autoviadukti sarikapidu Foto: Madis Veltman

В связи с началом второго этапа строительства туннеля под Палдиским шоссе со среды, 17 января, меняется организация движения на транспортной развязке в Хааберсти, передает Раэпресс.

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ВИДЕО: Лиги раскритиковал Ратаса: новая налоговая система очень запутана

Jürgen Ligi Foto: Andres Putting

Реформист Юрген Лиги раскритиковал налоговую реформу Ратаса.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: В центре Таллинна горела квартира в жилом доме

Foto: Andres Putting

В пятницу днем произошло возгорание произошло в доме на улице Пронкси.

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ФОТО: На злополучном таллиннском перекрестке снова столкнулись два авто

Lugeja foto

В пятницу утром в Таллинне на перекрестке улиц Роху и Теллискиви столкнулись два автомобиля. Никто не пострадал.

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Борьба со злополучным перекрестком: пересечение Теллискиви по улице Роху запрещено

Foto: Madis Veltman

С сегодняшнего дня меняется организация движения по улицам Роху и Теллискиви и запрещается пересечение по улице Роху улицы Теллискиви, сообщает Раэпресс.

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Эстонский бизнесмен Кофкин продает виллу. Цена впечатляет

Вилла 76-летнего бизнесмена Александра Кофкина ищет себе нового хозяина, пишет Kroonika.

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Книга: венчурный капиталист с эстонскими корнями участвовал в наркооргиях в Силиконовой долине

STEVE JÜRVETSON Foto: Rauno Volmar

6 февраля должна выйти книга Эмили Чанг ”Бротопия”, рассказывающая о жизни в Кремниевой долине. В ней также упоминается и венчурный капиталист с эстонскими корнями Стив Джурветсон, которому недавно были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах.

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Бизнесмен решил соединить мостами острова и материковую Эстонию

Investeerimiskonverents Tark Raha Foto: Tiit Blaat

Предприниматель Райво Хейн планирует уже в 2020 году начать строительство моста через Суурвяйн (Пролив между островом Муху и материковой частью Эстонии. — прим. ред.). Он должен быть готов в течение трех лет, ориентировочная стоимость — до 500 миллионов евро, пишет Ärileht.

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ФОТО DELFI: Перед Банком Эстонии выстроилась очередь из желающих купить олимпийские монеты и марки

PyeongChangi taliolümpia meenemündi ja margi tutvustus Eesti Panga muuseumis Foto: Hendrik Osula

Несмотря на минусовую температуру, сегодня еще утром перед музеем Банка Эстонии десятки человек выстроились в очередь. Люди ждали возможности купить олимпийские монеты и марки.

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Задержан подозреваемый в вооруженном ограблении заправок в Тарту

Kehras rööviti tanklat Foto: Veiko Vares

По ходатайству Лыунаской окружной прокуратуры суд взял под стражу 28-летнего мужчину, которого подозревают в вооруженном ограблении двух заправок в Тарту 4 и 7 января.

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ФОТО DELFI: В Таллинне состоялась встреча президента Эстонии Кальюлайд и премьер-министра Японии Абэ

Foto: Andres Putting

В пятницу в рамках европейского визита в Эстонию прибыл премьер-министр Японии Шинзо Абэ и встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Также сегодня вечером состоится встреча Абе и Ратаса.

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