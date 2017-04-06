ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит Ратаса на Украину, в России прошли акции памяти жертв теракта

Премьер-министр Юри Ратас отправился с визитом на Украину. Там он встретился с ведущими политиками. Также в этот день, 6 преля по всей России прошли акции памяти жертв теракта в метро Санкт-Петербурга. В Маарду назначили нового директора Центра культуры, им стал бывший вице-мэр Нарвы Максим Волков. Эти и другие новости читайте в нашей подборке за 6 апреля.
Ратас: будущее Украины определяет архитектуру безопасности Европы на следующие десятилетия
Сегодня в Киеве премьер-министр Юри Ратас принял участие во встрече премьер-министров трех стран Балтии и Украины и в двусторонней встрече с президентом и премьер-министром Украины. Также премьер-министр Ратас выступил в Киеве на форуме, посвященном вопросам безопасности.
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В Петербурге и Москве проходят акции памяти жертв теракта
Акция памяти жертв теракта в метро прошла в Петербурге в четверг вечером. Сотни петербуржцев собрались на площади перед станцией метро "Технологический институт" и прилегающих Московском, Загородном проспектах.
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Бывший вице-мэр Нарвы Максим Волков стал директором Центра культуры в Маарду
Руководитель КВН Эстонии, в прошлом журналист и вице-мэр Нарвы Максим Волков возглавил маардуский Центр культуры и информации, а в перспективе мэр Маарду Владимир Архипов видит его членом своей команды.
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Как будет работать безвизовый режим для Украины
Депутаты Европарламента на пленарном заседании в четверг проголосовали за предоставление Украине безвизового режима при посещении ее гражданами стран Шенгенской зоны.
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Застреливший в Вильянди невинного человека приговорен к длительному тюремному заключению
Тартуский уездный суд признал 39-летенго Реэне Петерсона виновным в незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами, попытке убийства и убийстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет.
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Петербургского террориста могли использовать как "живую бомбу" без его ведома
Следователи рассматривают версию того, что устроивший 3 апреля взрыв в метро Петербурга Акбаржон Джалилов не собирался становиться террористом-смертником, а был использован в качестве "живой бомбы".
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ФОТО: В Ляэнемаа автомобиль врезался в дерево: пассажир погиб, водитель — в больнице
Сегодня ночью в 02:37 в полицию поступило сообщение об аварии на 1-м километре шоссе Ору-Соолу-Яалуксе в волости Ляэне-Нигула в Ляэнемаа, где водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz не справился на повороте с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
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Пустяковая авария в Копли привела к нешуточным спорам между Таллинном и страховой фирмой
Не так давно в Пыхья-Таллинне произошла небольшая авария. Пострадавших не было, но оба участвовавших в аварии автомобиля получили вмятины. Примечательно, что мнения города и страховой фирмы относительно виновника разделились на диаметрально противоположные, пишет Eesti Päevaleht.
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В Финляндии наказали преподавателя за дискриминацию ученика-эстонца по национальному признаку
Уроженец Эстонии обратился к уполномоченному по равному обращению с жалобой на учителя вечерней школы Omnia в финском Эспоо в связи с оскорблениями на национальной почве.
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Что же на самом деле случилось с загоревшейся в Ласнамяэ сирийской беженкой?
Полиция пришла к выводу, что 22-летняя беженка из Сирии не могла загореться при приготовлении еды, пишет Eesti Ekspress.
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