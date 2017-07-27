ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит Путина в Финляндию, фестиваль фолк-музыки в Вильянди и кусающиеся цены на пиво

Подведем итоги дня: что важного и не очень, что хорошего и плохого произошло в этот четверг?
Сегодня президент России Владимир Путин прибыл в Финляндию, где вместе с президентом Саули Нийнистё они дали пресс-конференцию. Читайте ниже, какие темы они поднимали!
Сегодня в Вильянди начался 25 Фестиваль фольклорной музыки, который объявила открытым Керсти Кальюлайд.
Проведенный Delfi Kasulik в шести продуктовых магазинах обзор цен показал, что увеличение акциза существенно повысило стоимость пива, и это еще не предел.
Осторожно! В озере Харку обнаружены потенциально ядовитые водоросли
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Департамент здоровья сообщил на своей странице в Facebook о том, что в озере Харку обнаружены потенциально токсичные синие водоросли, пишет Maaleht.
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Масштабные меры безопасности по случаю приезда Путина в Финляндию посягают на свободу горожан
В Савонлинна просьбы полиции не открывать окна и не выходить на балкон вызвали недоумение, передает Yle.
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Технический нюанс позволит критикам ”подкопаться” к безопасности э-выборов
Несмотря на то, что, по словам экспертов, ИД-карты так же безопасны, как ранее, один технический нюанс позволит критикам ”подкопаться” к электронному голосованию, пишет Eesti Päevaleht.
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ВИДЕО: Пресс-конференция Владимира Путина и Саули Нийнистё. Какие темы обсуждались?
Сегодня президент России Владимир Путин прибыл в Финляндию, где вместе с президентом Саули Нийнистё они дали пресс-конференцию.
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ГАЛЕРЕЯ: Керсти Кальюлайд открыла фестиваль фольклорной музыки в Вильянди
Сегодня в Вильянди начался 25 Фестиваль фольклорной музыки, который объявила открытым Керсти Кальюлайд. В своей речи она поздравила жителей Вильянди и сказала, что национализм и открытость — не противоречащие друг другу понятия.
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ФОТО И ВИДЕО: Владимир Путин прибыл в Финляндию
Президент России Владимир Путин прибыл в Финляндию, в аэропорт города Савонлинна с более чем получасовым опозданием.
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ВИДЕО читателя Delfi: Водитель автобуса Lux Express совершает опасный обгон на шоссе
На видео видно, как во избежание лобового столкновения с внезапно появившимся автобусом, а также для спасения своей жизни едущий навстречу водитель автомобиля вынужден был притормозить и свернуть в сторону обочины.
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ГРАФИК: Полтора евро за эстонское пиво в магазине: теперь не миф, а реальность
Проведенный Delfi Kasulik в шести продуктовых магазинах обзор цен показал, что увеличение акциза существенно повысило стоимость пива, и это еще не предел.
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"Там моя помощь нужнее". Почему молодые эстонки едут преподавать в "мистический край" Ида-Вирумаа
Часто бывает так, что жители Ида-Вирумаа едут жить и работать в столицу. Но есть и исключения! Delfi поговорил с двумя молодыми эстонскими девушками, которые решили отправиться в Ида-Вирумаа — преподавать эстонский язык в русских школах в рамках программы Noored Kooli.
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Волость Винни подарит семье четверняшек помощника по дому и создаст счет для поддержки
Волость Винни поможет семье, где недавно родились четверняшки, найти помощника по дому, а также оплатить его услуги. Четыре девочки, родившиеся в начале июля, а также их мать, до сих пор находятся в больнице.
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ФОТО DELFI: Как в Финляндии готовились к визиту Путина
Сегодня в финский город Савонлинна прибудет президент России Владимир Путин. За визитом следит и Delfi, на месте находятся репортер и фотограф. Вот как готовились к этому событию вчера.
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Читательница: кому дают муниципальное жилье?
"У меня есть знакомая семья, которая живет очень бедно. Мы помогаем им, чем можем, то детишкам что-то купим в подарок, то гостинцев каких соберем. Особенно хорошо летом, можно с дачи что-то привезти. Но вопрос мой не в этом. Каким критериям должны соответствовать люди, чтобы им дали муниципальное жилье?" — спрашивает читательница "МК-Эстонии" Лидия Тимофеева.
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Охота за деньгами: какие новые способы выманивания денег придумывают мошенники
Прогресс не стоит на месте. А вместе с ним не стоит на месте и все остальное, в том числе мошенничество. И если раньше при любом телефонном звонке с замогильным сообщением ”мама, я в полиции, нужны деньги” трепетные родители хватались за сердце и послушно расставались с нажитыми запасами, то сейчас развести население на деньги уже не так просто. Приходится искать новые пути. ”МК-Эстония” выясняла, с какими хитроумными схемами облапошенным жителям страны пришлось столкнуться в последнее время.
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ИТ-специалистов рассмешило предложение зарплаты от государства
Центр инфотехнологий Министерства финансов (RMIT) искал через портал объявлений о работе нового работника на должность ИТ-администратора.
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Минфин: из Латвии привезли на 500 000 литров больше пива, чем в прошлом году
По оценке Налогово-таможенного департамента, приезжающие в Латвию на короткий срок за пять месяцев привезли оттуда в Эстонию примерно на полмиллиона литров пива больше, чем год назад. Это составляет очень малую долю от общего потребления пива в Эстонии, сообщило Министерство финансов.
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ГРАФИК: Насколько велики прошедшие мимо Эстонии военные корабли ”Дмитрий Донской” и "Петр Великий"?
На днях мимо Эстонии прошли российская атомная подводная лодка ”Дмитрий Донской” и флагман Северного флота РФ, атомный крейсер "Петр Великий". Российские корабли направлялись в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня ВМФ.
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Предварительные пробы рыбы в Балтийском море выявили следы утечки химического оружия
Ученые нашли в пробах балтийской рыбы превышение нормы содержания мышьяка, что может свидетельствовать об утечке химического оружия, захороненного в море после Второй мировой войны.
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В воскресенье и понедельник в Таллинне будут действовать ограничения дорожного движения
В воскресенье, 30 июля, и в понедельник, 31 июля, в связи с визитом вице-президента США Майка Пенса в Таллинне будут действовать временные ограничения дорожного движения. Полиция просит всех следить за временными дорожными знаками и запланировать для своих поездок больше времени, значится в пресс-релизе полиции.
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Таллиннцев знакомят с беспилотными автобусами будущего
На позапрошлой неделе в Таллинне представили совершенно новые для столицы транспортные средства — автобусы EasyMile, которым водитель не нужен. Они останутся в столице до конца августа, сообщает Eesti Päevaleht.
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