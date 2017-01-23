Итак, подведем итоги уходящего понедельника. Сегодня в стране и мире произошло несколько важных событий, которые освещал Delfi.

У супруга президента Георгия-Рене Максимовского есть квартира в Ласнамяэ, долги за которую перед товариществом выросли настолько, что в дело вмешался судебный исполнитель и на другую недвижимость Максимовского наложили запрет

Сегодня в Эстонию с официальным визитом прибыл президент Украины Петр Порошенко. Порошенко встретился в Кадриорге с президентом Керсти Кальюлайд. В 13:00 состоялась президентская пресс-конференция.

Если все пойдет по плану, то к 2019 году страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — частично отгородятся от России забором общей длиной 335 километров. Заграждение будет 2,7 метров высотой и покрыто колючей проволокой.

Департамент социального страхования снова начал напоминать людям, чтобы все, кто был на рынке труда еще до 1999 года, принесли или отправили свои трудовые книжки департаменту. Тогда данные будущего получателя пенсии внесут в электронном виде, и при выходе на пенсию не возникнет проблем с подтверждением трудового стажа.

Депутатские компенсации членов Рийгикогу постоянно находятся под пристальным вниманием, а вот члены Европарламента, чьи компенсации больше, а правила использования не такие строгие, поживают довольно беззаботно

В США одновременно завязываются два процесса. У многочисленных поклонников Барака Обамы формируется представление о нем как о новом Джоне Кеннеди. Одновременно администрация Дональда Трампа принялась оптом и в розницу стирать историческое наследие предшественника, начав с веб-сайта Белого дома. Дональд Трамп подписал ряд новых исполнительных указов, в том числе о выходе из числа стран, имеющих договоренности о создании нового регионального экономического объединения — Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

На муже Керсти Кальюлайд годами висел долг за квартиру, КТ обратилось к судебному исполнителю

EESTI ESIPAAR: Rahvas nägi riigi esidžentelmeniks saanud Georgi-Rene Maksimovskit esimest korda sügisel, kui Kersti Kaljulaidist sai ootamatult riigipea. President tutvus temaga juba 90ndatel, kui ta kandis veel nime Kersti Talvik ning müüs telefonikeskja Madis Veltman

У супруга президента Георгия-Рене Максимовского есть квартира в Ласнамяэ, долги за которую перед товариществом выросли настолько, что в дело вмешался судебный исполнитель и на другую недвижимость Максимовского наложили запрет, пишет Õhtuleht.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Петр Порошенко встретился в Кадриорге с Керсти Кальюлайд

Foto. Rauno Volmar

Сегодня в Эстонию с официальным визитом прибыл президент Украины Петр Порошенко. Еще до его приезда в аэропорту висели флаги Украины, и прибытия президента ждали полицейские и снайперы, которые будут его охранять.

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Администратор здания Radisson о салоне Delavue: это плохо для имиджа

Radisson Blu Foto: Ester Vaitmaa

Ряд статей об использующем навязчивый макретинг салоне красоты Delavue, находящемся в одном здании с отелем класса "люкс" Radisson Blu Sky, оказался не на руку не только представителям самой фирмы, но и владельцам отеля и администратору здания.

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Финляндия подтвердила готовность устроить встречу Путина и Трампа

Vladimir Putin Foto: SERGEI KARPUKHIN, REUTERS

Финляндия готова организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 23 января, заявил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, передает РИА Новости.

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Поделитесь опытом: с какими пирамидами и "схемами" вам приходилось сталкиваться?

Foto: Panthermedia, Scanpix

Одной из самых громких новостей прошлой недели стал журналистский эксперимент Eesti Päevaleht, в ходе которого выяснилось, что под крышей салона красоты в Таллинне работает “фабрика кредитов”. Множество читателей русского Delfi поделились своим опытом похода туда.

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Порошенко в Таллинне: Украина не боится никого и готова защищаться от любого вторжения

Ukraina president Petro Porošenko Kadriorus Foto: Rauno Volmar

В понедельник с визитом в Эстонию прибыл президент Украины Петр Порошенко, который выразил Керсти Кальюлайд благодарность за оказываемую Эстонией поддержку.

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ФОТО DELFI: Забытый в здании Ekspress Grupp чемодан вызвал подозрение на бомбу

Foto: Priit Simson

Сегодня в 11:45 в здании Ekspress Grupp по адресу Парда, 6 в Таллинне подозрение на бомбу вызвал забытый между первым и вторым этажом чемодан.

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У кого выше, у кого дороже: страны Балтии строят заборы на границе с Россией

Foto: Tiit Blaat

Если все пойдет по плану, то к 2019 году страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — частично отгородятся от России забором общей длиной 335 километров. Заграждение будет 2,7 метров высотой и покрыто колючей проволокой. Как выяснил портал Delfi, чиновники полагают, что забор будет иметь как практическое, так и символическое значение.

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На Чудском озере в районе Калласте обнаружено 118 браконьерских сетей

фото иллюстративное Foto: Jassu Hertsmann

Сотрудники Инспекции по защите окружающей среды вытащили из Чудского озера 118 сетей без маркировки, в которых было несколько сотен килограммов рыбы.

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НАПОМИНАНИЕ: Как искать данные о своем трудовом стаже, и есть ли они в электронном виде?

TÖÖRAAMAT Foto: Sven Arbet

Департамент социального страхования снова начал напоминать людям, чтобы все, кто был на рынке труда еще до 1999 года, принесли или отправили свои трудовые книжки департаменту. Тогда данные будущего получателя пенсии внесут в электронном виде, и при выходе на пенсию не возникнет проблем с подтверждением трудового стажа.

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Эстонский фильм об Олеге Сенцове покажут на Берлинском кинофестивале

Oleg Sentsov Foto: STR, AP

Документальный фильм “Процесс: Россия против Олега Сенцова”, снятый Эстонией, Польшей и Чехией стал одним из 30 фильмов, которые покажут на Берлинском кинофестивале в программе Berlinale Special. Сам фестиваль пройдет с 9 по 17 февраля.

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Газета: евродепутаты делают с компенсациями расходов, что душа пожелает

Kollaaž

Депутатские компенсации членов Рийгикогу постоянно находятся под пристальным вниманием, а вот члены Европарламента, чьи компенсации больше, а правила использования не такие строгие, поживают довольно беззаботно, пишет Eesti Päevaleht.

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Ратас: Эстония по-прежнему поддерживает Украину

Foto: Priit Simson

Премьер-министр Юри Ратас подтвердил, в ходе сегодняшней встречи с президентом Украины Петром Порошенко, неизменную и всестороннюю поддержку Эстонией Украины.

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Первые шаги президента Трампа — ликвидация наследия Обамы

Foto: ROBYN BECK, AFP

В США одновременно завязываются два процесса. У многочисленных поклонников Барака Обамы формируется представление о нем как о новом Джоне Кеннеди. Одновременно администрация Дональда Трампа принялась оптом и в розницу стирать историческое наследие предшественника, начав с веб-сайта Белого дома.

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К чему приведут новые переговоры по Сирии в Астане?

Astana Foto: Sergei Grits, AP

Новое место, новые посредники, новые переговорщики — удастся ли участникам встречи по сирийскому урегулированию в Астане решить старые проблемы?

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Американцы выкупили известную сеть эстонских кинотеатров

"Kruudid" näitlejate erilinastus Foto: Eero Vabamägi

Американское предприятие AMC Entertainment Holdings вчера подписало договор о покупке крупнейшей шведской сети кинотеатров Nordic Cinema Group, которой кроме все прочего принадлежит также Forum Cinemas. В Эстонии эта сеть владеет двумя кинотеатрами: Coca-Cola Plaza в Таллинне и Ekraan в Тарту.

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Четыре истории домашнего насилия: ”с***а, ты испортила мне всю жизнь!”

Смена поставщиков услуг для женских приютов, уменьшение финансирования и реорганизация заставляют многих страдающих от семейного насилия женщин опасаться, что они останутся без должной помощи, пишет Eesti Päevaleht.

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