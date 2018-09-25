ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит Папы Римского в Таллинн и задержание эстонца в Финляндии

Сегодня Таллинн посетил Папа Римский Франциск I. Узнайте о его визите подробнее в нашем онлайн-блоге. В соседней Финляндии за отмывание денег задержан гражданин Эстонии. Читайте также откровенное письмо экс-заключенного.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | Визит Папы Римского Франциска I в Эстонию
Глава римской католической церкви Франциск I наносит первый визит в страны Балтии. В программе понтифика встречи с жителями страны, публичная проповедь на площади Свободы, посещение католического монастыря в Пирита и другие мероприятия. Понтифик прибыл из Литвы утром во вторник и покинет нашу страну вечером. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО из самолета: Папа Римский летит в Эстонию
ФОТО: Папа Римский Франциск I стал э-резидентом Эстонии
Папа Римский Франциск стал сегодня 37 647-м по счету э-резидентом, когда Керсти Кальюлайд передала ему дигитальное удостоверение личности э-резидента. Loe edasi…
В Финляндии за отмывание денег задержан гражданин Эстонии, занимающийся на родине ”защитой украинской культуры”
Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что ставшее объектом масштабной полицейской операции предприятие Airiston Helmi Oy было основано с целью отмывания полученных за границей преступным путем денег. Среди задержанных — 51-лений гражданин Эстонии. Loe edasi…
В Йыхви провалился вотум недоверия Репинскому и Эасту
Во вторник, 25 сентября, в Йыхви состоялось волостное собрание, где на повестке дня стоял вопрос о вынесении вотума недоверия старейшине Йыхвиской волости Мартину Репинскому и председателю горсобрания Эдуарду Эасту. Loe edasi…
Керсти Кальюлайд на встрече с Папой Римским: свобода веры — именно та непоколебимая скала, на которой держится наша демократия
Президент Керсти Кальюлайд сказала в своей речи на встрече с папой Франциском, что свобода веры — именно та непоколебимая скала, на которой держится наша демократия. Одновременно она поблагодарила Ватикан за то, что он никогда не признавал оккупацию Эстонии. Loe edasi…
ФОТО: Президент Кальюлайд решила не посещать папскую мессу
Подержанный автомобиль забарахлил сразу же после покупки: продавец о неисправности знал, но не сообщил
В марте потребитель за 5500 евро приобрел в A1Autokeskus автомобиль Nissan X-Trail 4x4 2007 года с пробегом 219703 км. Loe edasi…
Обзор эстонских СМИ от бюро Яны Тоом: чем государственнее язык, тем крепче мозги
На этой неделе эстонские СМИ размышляли о шпионах и разведчиках, английском IT-колледже в Нарве и среднем классе — и о русских не забывали. Loe edasi…
"Мы надеялись, что представится случай пырнуть кого-то ножом". Откровенное письмо экс-заключенного
Издание Naistekas опубликовало письмо бывшего заключенного, который рассказал о том, как преступный мир манил его с самого детства, а жизнь после выхода из тюрьмы не имеет никакого смысла. Loe edasi…
Британия упразднит преимущества для мигрантов из ЕС. Что это значит?
К гражданам стран Евросоюза после "брексита" должны будут применяться те же миграционные правила, что и к гражданам всех прочих государств, решило британское правительство. Loe edasi…
Можно ли решить квартирный вопрос при помощи жилищного кредита с нулевым первым взносом?
За три года на посту старейшины я стала свидетелем целого ряда печальных историй, которые написаны, словно, под копирку. Обычно они начинаются так: ”Мы живем с детьми на съемной квартире, хозяин хочет нас выселить, денег на покупку квартиры нет, помогите получить муниципальное жилье”. Loe edasi…
В Псковской области установили памятный знак Арнольду Мери
Памятный знак Герою Советского Союза Арнольду Мери установили в Дновском районе Псковской области по инициативе местных жителей. В пятницу, 21 сентября, состоялось его торжественное открытие. Loe edasi…