25.09.2018, 21:10

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит Папы Римского в Таллинн и задержание эстонца в Финляндии


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Paavst Franciscus Pirital ja lahkumas
Paavst Franciscus Pirital ja lahkumasFoto: Andres Putting

Сегодня Таллинн посетил Папа Римский Франциск I. Узнайте о его визите подробнее в нашем онлайн-блоге. В соседней Финляндии за отмывание денег задержан гражданин Эстонии. Читайте также откровенное письмо экс-заключенного.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | Визит Папы Римского Франциска I в Эстонию

Foto: Andres Putting

Глава римской католической церкви Франциск I наносит первый визит в страны Балтии. В программе понтифика встречи с жителями страны, публичная проповедь на площади Свободы, посещение католического монастыря в Пирита и другие мероприятия. Понтифик прибыл из Литвы утром во вторник и покинет нашу страну вечером.
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ФОТО и ВИДЕО из самолета: Папа Римский летит в Эстонию

Foto: Vatikani press

В Вильнюсе поднялся в воздух спецрейс airBaltic, который доставит в Эстонию папу Римского Франциска.
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ФОТО: Папа Римский Франциск I стал э-резидентом Эстонии

Paavst Franciscusest sai Eesti e-resident Foto: Priit Simson

Папа Римский Франциск стал сегодня 37 647-м по счету э-резидентом, когда Керсти Кальюлайд передала ему дигитальное удостоверение личности э-резидента.
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В Финляндии за отмывание денег задержан гражданин Эстонии, занимающийся на родине ”защитой украинской культуры”

Foto: Anatoli Strunin, ITAR-TASS

Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что ставшее объектом масштабной полицейской операции предприятие Airiston Helmi Oy было основано с целью отмывания полученных за границей преступным путем денег. Среди задержанных — 51-лений гражданин Эстонии.
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В Йыхви провалился вотум недоверия Репинскому и Эасту

Martin Repinski eitab süüdistusi. Foto: Rauno Volmar

Во вторник, 25 сентября, в Йыхви состоялось волостное собрание, где на повестке дня стоял вопрос о вынесении вотума недоверия старейшине Йыхвиской волости Мартину Репинскому и председателю горсобрания Эдуарду Эасту.
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Керсти Кальюлайд на встрече с Папой Римским: свобода веры — именно та непоколебимая скала, на которой держится наша демократия

Paavst Franciscus ja president Kersti Kaljulaid Kadriorus Foto: Priit Simson

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Президент Керсти Кальюлайд сказала в своей речи на встрече с папой Франциском, что свобода веры — именно та непоколебимая скала, на которой держится наша демократия. Одновременно она поблагодарила Ватикан за то, что он никогда не признавал оккупацию Эстонии.
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ФОТО: Президент Кальюлайд решила не посещать папскую мессу

Foto: Andres Putting

Сегодня утром президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретила Папу Римского Франциска в Аэропорту, откуда они отправились на церемонию в Кадриорг. Однако на мессу на площади Вабадузе президент за понтификом не проследовала.
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Подержанный автомобиль забарахлил сразу же после покупки: продавец о неисправности знал, но не сообщил

Foto on illustreeriv Foto: TERJE LEPP

В марте потребитель за 5500 евро приобрел в A1Autokeskus автомобиль Nissan X-Trail 4x4 2007 года с пробегом 219703 км.
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Обзор эстонских СМИ от бюро Яны Тоом: чем государственнее язык, тем крепче мозги

Foto: Ilmar Saabas

На этой неделе эстонские СМИ размышляли о шпионах и разведчиках, английском IT-колледже в Нарве и среднем классе — и о русских не забывали.
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"Мы надеялись, что представится случай пырнуть кого-то ножом". Откровенное письмо экс-заключенного

Foto: Nugroho/Unsplash

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Британия упразднит преимущества для мигрантов из ЕС. Что это значит?

Brexit Foto: Thierry Charlier, AFP

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Можно ли решить квартирный вопрос при помощи жилищного кредита с нулевым первым взносом?

Foto: Andres Putting

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В Псковской области установили памятный знак Арнольду Мери

pskov.ru; Фотографии редакции газеты "Дновец" и главного редактора газеты «КурьерЪ. Псков - Великие Луки" Олега Константинова.

Памятный знак Герою Советского Союза Арнольду Мери установили в Дновском районе Псковской области по инициативе местных жителей. В пятницу, 21 сентября, состоялось его торжественное открытие.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит Папы Римского в Таллинн и задержание эстонца в Финляндии

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Сегодня Таллинн посетил Папа Римский Франциск I. Узнайте о его визите подробнее в нашем онлайн-блоге. В соседней Финляндии за отмывание денег задержан гражданин Эстонии. Читайте также откровенное письмо экс-заключенного.
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