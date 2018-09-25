ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит Папы Римского в Таллинн и задержание эстонца в Финляндии

Папа Римский Франциск стал сегодня 37 647-м по счету э-резидентом, когда Керсти Кальюлайд передала ему дигитальное удостоверение личности э-резидента.

Loe edasi…

В Финляндии за отмывание денег задержан гражданин Эстонии, занимающийся на родине ”защитой украинской культуры”

Foto: Anatoli Strunin, ITAR-TASS

Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что ставшее объектом масштабной полицейской операции предприятие Airiston Helmi Oy было основано с целью отмывания полученных за границей преступным путем денег. Среди задержанных — 51-лений гражданин Эстонии.

Loe edasi…

В Йыхви провалился вотум недоверия Репинскому и Эасту

Martin Repinski eitab süüdistusi. Foto: Rauno Volmar

Во вторник, 25 сентября, в Йыхви состоялось волостное собрание, где на повестке дня стоял вопрос о вынесении вотума недоверия старейшине Йыхвиской волости Мартину Репинскому и председателю горсобрания Эдуарду Эасту.

Loe edasi…

Керсти Кальюлайд на встрече с Папой Римским: свобода веры — именно та непоколебимая скала, на которой держится наша демократия

Paavst Franciscus ja president Kersti Kaljulaid Kadriorus Foto: Priit Simson

ТОП ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | Визит Папы Римского Франциска I в Эстонию Нападение на Тоомпеа: женщина потеряла сознание и даже не подозревала, что ее изнасиловали ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Визит Папы Римского изменит движение в Таллинне

Президент Керсти Кальюлайд сказала в своей речи на встрече с папой Франциском, что свобода веры — именно та непоколебимая скала, на которой держится наша демократия. Одновременно она поблагодарила Ватикан за то, что он никогда не признавал оккупацию Эстонии.

Loe edasi…

ФОТО: Президент Кальюлайд решила не посещать папскую мессу

Foto: Andres Putting

Сегодня утром президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретила Папу Римского Франциска в Аэропорту, откуда они отправились на церемонию в Кадриорг. Однако на мессу на площади Вабадузе президент за понтификом не проследовала.

Loe edasi…

Подержанный автомобиль забарахлил сразу же после покупки: продавец о неисправности знал, но не сообщил

Foto on illustreeriv Foto: TERJE LEPP

В марте потребитель за 5500 евро приобрел в A1Autokeskus автомобиль Nissan X-Trail 4x4 2007 года с пробегом 219703 км.

Loe edasi…

Обзор эстонских СМИ от бюро Яны Тоом: чем государственнее язык, тем крепче мозги

На этой неделе эстонские СМИ размышляли о шпионах и разведчиках, английском IT-колледже в Нарве и среднем классе — и о русских не забывали.

Loe edasi…

"Мы надеялись, что представится случай пырнуть кого-то ножом". Откровенное письмо экс-заключенного