ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит Майка Пенса в Эстонию и комментарии центристов о неоднозначном видео Сависаара

Подведем итоги уходящего воскресенья: что сегодня произошло в стране и в мире.
Сегодня в Эстонию прибыл вице-президент США Майк Пенс. Премьер-министр Юри Ратас, министр иностранных дел Свен Миксер и министр обороны Юри Луйк на сегодняшней встрече с вице-президентом Майком Пенсом обсудили взаимодействие в сферах безопасности и электронного государства и подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества между США и Европой. Ввиду визита было значительно ограницено движение в столице, а также предприняты иные меры безопасности.
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Кроме того, Эдгар Сависаар выпустил вчера видеообращение, которое воспринимается как заявление о создании собственного избирательного союза. Яна Тоом не увидела на видео, опубликованном Эдгаром Сависааром, заявления о создании собственного избирательного союза, но подчеркивает, что этого нельзя исключать.
В ближайшие дни в Эстонии воцарится жара
Если верить синоптикам pogoda.ee, то на грядущей неделе — аж до +28!
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Ученые ожидают самое долгое в истории солнечное затмение в августе
Ученые из Национальной солнечной обсерватории заявили, что в августе 2017 года произойдет самое крупное солнечное затмение в истории, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ”Известия”.
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Ратас на встрече с Пенсом: Эстония не ждет помощи, а сама вкладывает средства в обеспечение безопасности
Премьер-министр Юри Ратас, министр иностранных дел Свен Миксер и министр обороны Юри Луйк на сегодняшней встрече с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом обсудили взаимодействие в сферах безопасности и электронного государства и подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества между США и Европой, значится в пресс-релизе правительства.
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Эстоноземельцы вывозят из Латвии алкоголь, латвийцы из Эстонии — святую воду
Посетитель монастыря в Куремяэ заметил приехавшие из Латвии автобусы, в которых стояло множество заполненных святой водой канистр.
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ФОТО DELFI: Вице-президент США Майк Пенс встретился с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом
Сегодня, в воскресенье, в Таллинн прибыл вице-президент США Майк Пенс. В 17:30 в Доме Стенбока состоялась его встреча в Юри Ратасом, на которой они обсудили вопросы обороны, киберзащиты, цифровые темы, а также сотрудничество США и Европейского союза в связи с председательством Эстонии.
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Посол США: одна из главных тем визита Пенса — председательство Эстонии в ЕС
В центре внимания во время визита вице-президента США Майка Пенса в Таллинн будут вопросы торговли и кибербезопасности, а также тема председательства Эстонии в ЕС, сообщает rus.err.ee.
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Тоом — о видео Сависаара: я не увидела там заявления о создании собственного избирательного союза
Депутат Европарламента Яна Тоом не увидела на видео, опубликованном Эдгаром Сависааром, заявления о создании собственного избирательного союза, но подчеркивает, что этого нельзя исключать.
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Архив ЦРУ: "лесных братьев" в Латвии готовили для выполнения "определенных и реалистичных задач в будущем"
Движение национальных партизан в Латвии после Второй мировой войны старалось эволюционировать в сторону создания небольших, идеологически мотивированных групп, которые должны были выполнять "определенные и реалистичные задачи в будущем". Об этом свидетельствуют рассекреченные материалы архивов ЦРУ 1940-1950-х годов, пишет Rus.lsm.lv.
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ФОТО И ВИДЕО: В Финляндии вандал плюет на машины с эстонскими номерами и вымазывает их экскрементами
В Финляндии в районе Вантаа был замечен мужчина, который портит, царапает автомобили с эстонскими номерами.
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ФОТО DELFI: Вход к отелю, где остановился Майк Пенс, заблокирован ограждениями и пожарными машинами
Сегодня, в воскресенье, в Таллинн c двухдневным визитом прибыл вице-президент США Майк Пенс. В центре города уже образовалась заинтересованная толпа.
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На Сааремаа волки все чаще нападают на овец
В середине июля волки активно нападали на овец на западе Сааремаа, на этой неделе ситуация не изменилась, пишет Maaleht cо ссылкой на Saarte Hääl.
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Ратас — о заявлении Сависаара: не представляю, чтобы он повернулся спиной к нашим избирателям
Экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар выпустил вчера видеообращение, которое воспринимается как заявление о создании собственного избирательного союза. Премьер-министр Ратас прокомментировал ситуацию так:
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ФОТО DELFI: Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Эстонию. Полиция и снайперы обеспечивают безопасность, над столицей кружат вертолеты
Сегодня, в воскресенье, в Таллинн прибыл вице-президент США Майк Пенс. Ввиду визита частично перекрыто движение. Разумеется, особое внимание уделяется безопасности. В 17:30 в Доме Стенбока состоится встреча в Юри Ратасом.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Изменения в дорожном движении в Таллинне во время визита Майка Пенса
В связи с визитом вице-президента США Майка Пенса в Эстонию, в воскресенье и понедельник в Таллинне произойдут существенные изменения в организации дорожного движения. Полиция просит водителей следить за временными дорожными знаками и запастись временем.
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ФОТО: Открывайте кошельки! Цыгане в центре города собирают пожертвования "для глухонемых"
Кто-то раздает цветы (правильнее — продает), кто-то собирает пожертвования — для цыган в центре Таллинна это типичные занятия.
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