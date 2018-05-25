25.05.2018, 21:11

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит Кальюлайд на Донбасс, вступление в силу регламента защиты персональных данных


rus.delfi.ee
EST
UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-ESTONIA-DIPLOMACY
UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-ESTONIA-DIPLOMACYFoto: ALEKSEY FILIPPOV, AFP

С сегодняшнего дня в Европе действуют новые принципы защиты личных данных, а Эстонии предстоит обновить в связи с этим множество государственных законов. Пребывающая на Украине с официальным визитом президент Эстонии посетила Донбасс, надев каску и бронежилет.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Ночью в Эстонии были замечены военные корабли НАТО

Baltops, 2015. Fotol on USA Sõjalaev San Antonio, mis osales õppustel Baltops 2015 Foto: Ester Vaitmaa

Читатель Delfi прислал в редакцию скриншоты мобильного приложения, на которых изображены военные корабли НАТО.
Loe edasi…

Сегодня вступают в силу поправки к закону о защите личных данных

Foto: Vallo Kruuser

Цель нового закона, который вступает в силу 25 мая на всей территории Европейского союза, состоит в защите личного пространства: отныне жители Эстонии смогут потребовать у любого учреждения предоставить всю имеющуюся о них информацию, вне зависимости от их статуса.
Loe edasi…

Сомневаетесь в назначенным вашим врачом лечении? Оказывается, есть выход!

Haigekassa juhi valimine läheb konarlikult Foto: Andres Putting

Читательница-пенсионерка "МК-Эстония" написала в редакцию письмо:
Loe edasi…

На кого пойти учиться: 10 наиболее перспективных специальностей

фото иллюстративное

Настало время государственных экзаменов и тысячи молодых людей должны будут решить, чему учиться дальше. Согласно данным международного исследования компании Manpower Eesti в ближайшем будущем будут востребованы:
Loe edasi…

ТОП

Пресса Британии: в официальной версии отравления Скрипалей что-то не сходится

Salisbury Foto: BEN STANSALL, AFP

В обзоре британской прессы за 25 мая от Русской службы Би-би-си — противоречия в британской версии отравления Скрипалей.
Loe edasi…

В Пярнумаа 84-женщина убила клюкой 87-летнюю знакомую

Pilt on illustreeriv Foto: Andres Putting

В деревне Поотси в Пярнумаа в ночь на четверг 84-летняя женщина ударила клюкой свою 87-летнюю знакомую, которая скончалась.
Loe edasi…

ФОТО: Кальюлайд в шлеме и бронежилете посетила Донбасс. "Хотела увидеть происходящее своими глазами"

UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-ESTONIA-DIPLOMACY Foto: ALEKSEY FILIPPOV, AFP

До поездки на Украину Кальюлайд сообщила, что желает посетить Донбасс и своими глазами увидеть все происходящее.
Loe edasi…

ФОТО и ВИДЕО: В тяжелой аварии в Мустамяэ пострадали четыре человека

Сегодня в 10:43 в столичном районе Мустамяэ произошло столкновение двух легковых авто, в котором пострадали четыре человека.
Loe edasi…

В Эстонии отмывали миллиарды евро из России: схемы, причины, нюансы

фото иллюстративное Foto: Hendrik Osula

В ежегоднике Бюро данных об отмывании денег значится, что поток грязных денег, проходивших через Эстонию начиная с 2011 года, больше, нежели предполагалось. Схем — несколько; также выяснилось, что Эстонию использовали в рамках одной из схем для отмывания аж 7,3 миллиардов евро, поступивших из России, пишет Ärileht.
Loe edasi…

Клубничный бум уже совсем скоро! В этом году эстонской клубники будет очень много

Valdis Kaskema. Foto: Raivo Tasso

Весенняя жара преподнесла местным производителям клубники сюрприз: урожай уже зреет и через неделю-другую поступит на рынки.
Loe edasi…

Разборки строителей a'las 90-е: ограбление, вывоз в лес и выбивание долга. Жертву выкупили родственники

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

Полиция Хельсинки с начала этого года расследует несколько преступлений, которые связаны со сведением счетов между эстонцами. Часть дел на следующей неделе дойдет до суда.
Loe edasi…

РЕКОНСТРУКЦИЯ: Смотрите, как вчера на въезде в Нарву погиб мотоциклист

Ekspress Meedia

В четверг около 16.40 на третьем километре шоссе Нарва-Таллинн, на повороте в поселок Олгино, произошло трагическое ДТП, в котором погиб 32-летний мужчина.
Loe edasi…

В Старом городе продается суперлюксовый дом. Его владельцы — гуру инвестиций или проходимцы?

Google Maps

На портале недвижимости за 2,5 миллиона евро продается дом в Старом городе, по адресу Пикк, 29. В нем 8 квартир. Но любопытен он и своими владельцами.
Loe edasi…

Эксперты Bellingcat назвали имя генерала ГРУ, занимавшегося вывозом "Бука", сбившего MH17

Foto: Bellingcat

Специалисты международной экспертно-журналистской группы Bellingcat, проведя совместное с российским изданием The Insider расследование катастрофы МН17, произошедшей в Донбассе в июле 2014 года, пришли к выводу, что в переправке из России зенитно-ракетного комплекса "Бук" участвовал офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников, также известный как бывший министр обороны Южной Осетии Андрей Лаптев. Об этом говорится в статье на сайте The Insider. Данные расследования опубликованы и на портале Bellingcat.
Loe edasi…

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Еще раз и подробно: вступил в силу общеевропейский регламент по защите личных данных. Что следует знать?

25.05.2018
После четырех с лишним лет обсуждения, новая рамочная система защиты персональных данных в ЕС была принята 8 апреля 2016 года в форме Общего регламента по защите персональных данных, General Data Protection Regulation (GDPR).
Подробнее

Дамоклов меч: женщина боится, что из-за ее ошибок в прошлом у нее отберут полуторагодовалого ребенка

25.05.2018
Жительница Таллинна Александра Вялья (34) возмущена: сотрудник защиты детей из местной управы пытается отобрать у нее ребенка. У Александры – зависимость от наркотиков, у ее мужа тоже, но они, заверяет она, последние полгода не употребляют, а она регулярно ходит на метадоновое лечение, пишет "МК-Эстония".
Подробнее




Разборки строителей a'las 90-е: ограбление, вывоз в лес и выбивание долга. Жертву выкупили родственники

25.05.2018
Полиция Хельсинки с начала этого года расследует несколько преступлений, которые связаны со сведением счетов между эстонцами. Часть дел на следующей неделе дойдет до суда.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
-20% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
140,- €
-20% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
167,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €

ФОТО: Возле Правительства Эстонской Республики под управлением матери семенили милые утята

25.05.2018
На страничке Дома Стенбока разместили милое фото: семейство уток с мамой впереди прогуливалось по Старому городу. Что они там делали? Куда направлялись? Есть предположение, что к пруду Шнелли.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Накануне финала Лиги чемпионов президент Эстонии встретилась в Киеве с Рагнаром Клаваном

25.05.2018
Капитану сборной Эстнии по футболу завтра предстоит сразиться в составе английского клуба ”Ливерпуль” с мадридским ”Реалом”. Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве, где с продолжительным визитом находится президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Сегодня Кальюлайд встретилась в Клаваном.
Подробнее

ВИДЕО DELFI: Пруд, буфет и Тургенев. Русский театр покажет "Месяц в деревне" на мызе Сагади

25.05.2018
30 мая на мызе Сагади состоится премьера спектакля “Месяц в деревне”. Все любители театра смогут насладиться не только постановкой, но и природой, музеем, а также театральным буфетом. Какого это — играть на природе? Почему именно мыза Сагади? Кого в постановке играет сын Филиппа Лося? Смотрите репортаж Delfi!
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ