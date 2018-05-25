ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит Кальюлайд на Донбасс, вступление в силу регламента защиты персональных данных

С сегодняшнего дня в Европе действуют новые принципы защиты личных данных, а Эстонии предстоит обновить в связи с этим множество государственных законов. Пребывающая на Украине с официальным визитом президент Эстонии посетила Донбасс, надев каску и бронежилет. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Ночью в Эстонии были замечены военные корабли НАТО
Читатель Delfi прислал в редакцию скриншоты мобильного приложения, на которых изображены военные корабли НАТО. Loe edasi…
Сегодня вступают в силу поправки к закону о защите личных данных
Цель нового закона, который вступает в силу 25 мая на всей территории Европейского союза, состоит в защите личного пространства: отныне жители Эстонии смогут потребовать у любого учреждения предоставить всю имеющуюся о них информацию, вне зависимости от их статуса. Loe edasi…
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На кого пойти учиться: 10 наиболее перспективных специальностей
Настало время государственных экзаменов и тысячи молодых людей должны будут решить, чему учиться дальше. Согласно данным международного исследования компании Manpower Eesti в ближайшем будущем будут востребованы: Loe edasi…
В Пярнумаа 84-женщина убила клюкой 87-летнюю знакомую
В деревне Поотси в Пярнумаа в ночь на четверг 84-летняя женщина ударила клюкой свою 87-летнюю знакомую, которая скончалась. Loe edasi…
ФОТО: Кальюлайд в шлеме и бронежилете посетила Донбасс. "Хотела увидеть происходящее своими глазами"
До поездки на Украину Кальюлайд сообщила, что желает посетить Донбасс и своими глазами увидеть все происходящее. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО: В тяжелой аварии в Мустамяэ пострадали четыре человека
Сегодня в 10:43 в столичном районе Мустамяэ произошло столкновение двух легковых авто, в котором пострадали четыре человека. Loe edasi…
В Эстонии отмывали миллиарды евро из России: схемы, причины, нюансы
В ежегоднике Бюро данных об отмывании денег значится, что поток грязных денег, проходивших через Эстонию начиная с 2011 года, больше, нежели предполагалось. Схем — несколько; также выяснилось, что Эстонию использовали в рамках одной из схем для отмывания аж 7,3 миллиардов евро, поступивших из России, пишет Ärileht. Loe edasi…
Клубничный бум уже совсем скоро! В этом году эстонской клубники будет очень много
Весенняя жара преподнесла местным производителям клубники сюрприз: урожай уже зреет и через неделю-другую поступит на рынки. Loe edasi…
Разборки строителей a'las 90-е: ограбление, вывоз в лес и выбивание долга. Жертву выкупили родственники
Полиция Хельсинки с начала этого года расследует несколько преступлений, которые связаны со сведением счетов между эстонцами. Часть дел на следующей неделе дойдет до суда. Loe edasi…
РЕКОНСТРУКЦИЯ: Смотрите, как вчера на въезде в Нарву погиб мотоциклист
В четверг около 16.40 на третьем километре шоссе Нарва-Таллинн, на повороте в поселок Олгино, произошло трагическое ДТП, в котором погиб 32-летний мужчина. Loe edasi…
В Старом городе продается суперлюксовый дом. Его владельцы — гуру инвестиций или проходимцы?
На портале недвижимости за 2,5 миллиона евро продается дом в Старом городе, по адресу Пикк, 29. В нем 8 квартир. Но любопытен он и своими владельцами. Loe edasi…
Эксперты Bellingcat назвали имя генерала ГРУ, занимавшегося вывозом "Бука", сбившего MH17
Специалисты международной экспертно-журналистской группы Bellingcat, проведя совместное с российским изданием The Insider расследование катастрофы МН17, произошедшей в Донбассе в июле 2014 года, пришли к выводу, что в переправке из России зенитно-ракетного комплекса "Бук" участвовал офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников, также известный как бывший министр обороны Южной Осетии Андрей Лаптев. Об этом говорится в статье на сайте The Insider. Данные расследования опубликованы и на портале Bellingcat. Loe edasi…