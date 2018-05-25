ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит Кальюлайд на Донбасс, вступление в силу регламента защиты персональных данных

Сегодня вступают в силу поправки к закону о защите личных данных

Foto: Vallo Kruuser

Цель нового закона, который вступает в силу 25 мая на всей территории Европейского союза, состоит в защите личного пространства: отныне жители Эстонии смогут потребовать у любого учреждения предоставить всю имеющуюся о них информацию, вне зависимости от их статуса.

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Сомневаетесь в назначенным вашим врачом лечении? Оказывается, есть выход!

Haigekassa juhi valimine läheb konarlikult Foto: Andres Putting

Читательница-пенсионерка "МК-Эстония" написала в редакцию письмо:

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На кого пойти учиться: 10 наиболее перспективных специальностей

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Настало время государственных экзаменов и тысячи молодых людей должны будут решить, чему учиться дальше. Согласно данным международного исследования компании Manpower Eesti в ближайшем будущем будут востребованы:

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Пресса Британии: в официальной версии отравления Скрипалей что-то не сходится

Salisbury Foto: BEN STANSALL, AFP

В обзоре британской прессы за 25 мая от Русской службы Би-би-си — противоречия в британской версии отравления Скрипалей.

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В Пярнумаа 84-женщина убила клюкой 87-летнюю знакомую

Pilt on illustreeriv Foto: Andres Putting

В деревне Поотси в Пярнумаа в ночь на четверг 84-летняя женщина ударила клюкой свою 87-летнюю знакомую, которая скончалась.

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ФОТО: Кальюлайд в шлеме и бронежилете посетила Донбасс. "Хотела увидеть происходящее своими глазами"

UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-ESTONIA-DIPLOMACY Foto: ALEKSEY FILIPPOV, AFP

До поездки на Украину Кальюлайд сообщила, что желает посетить Донбасс и своими глазами увидеть все происходящее.

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ФОТО и ВИДЕО: В тяжелой аварии в Мустамяэ пострадали четыре человека

Сегодня в 10:43 в столичном районе Мустамяэ произошло столкновение двух легковых авто, в котором пострадали четыре человека.

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