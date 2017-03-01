ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит главы МИДа Германии и появление "вертолета Януковича"

1 марта утром со своим первым визитом в Эстонию прибыл новоиспеченный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Также сегодня стало известно, что в минувшее воскресенье в Таллинне приземлился вертолет AgustaWestland AW139, на котором три года тому назад покинул Киев президент Украины Виктор Янукович.
О том, что делали в нашей столице немецкий министр и украинский вертолет, а также о других событиях дня читайте в нашей традиционной подборке.
Глава МИДа Германии в Таллинне: требования о 2% от ВВП на оборону не существует
В среду утром со своим первым визитом в Эстонию прибыл новоиспеченный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Вместе со своим эстонским коллегой Свеном Миксером они созвали пресс-конференцию, на которой подробно остановились на вопросе расходов на обеспечение безопасности. После прихода Дональда Трампа к власти в США эту тему стали поднимать достаточно часто, так как Германия тратит на гособорону всего 1,2% от ВВП.
Loe edasi...
Кадри Симсон: общение с Россией необходимо улучшить
Читать еще
Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон планирует возродить комиссию по транзиту. В интервью Eesti Päevaleht она отметила, что отношения с Россией улучшать нужно, но не ценой отказа от санкций.
Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Анвельт рассказал, почему в 1992 году получил гражданство Эстонии путем натурализации
В понедельник министр внутренних дел Андрес Анвельт и руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани вручили свидетельства о гражданстве 46 новым гражданам Эстонии. В интервью Delfi Анвельт рассказал, что и он тоже получил гражданство Эстонии путем натурализации. Он добавил, что сейчас в кабинете министров готовятся два закона, которые помогут облегчить получение гражданства ЭР.
Loe edasi...
Ровно год назад Delfi побывал в Чернобыле. Вспомним, как это было
1 марта 2016 года я, корреспондент Delfi Ольга Привалова, и видеооператор Андрес Путтинг отправились в Зону отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы снять и написать серию репортажей, посвященных 30-летию катастрофы.
Loe edasi...
Свидетель: Таранков был приличным человеком. С Воробьем они последнее время не ладили
Во вторник в Хаапсалуском доме Пярнуского уездного суда в ходе слушания дела об убийстве криминального авторитета Николая Таранкова в качестве свидетелей были заслушаны Юрий Никсон (по кличке Диван), Валерий Брусов, Ильмар Ибрагимов и Дмитрий Гладышев.
Loe edasi...
ФОТО: В Таллинне был замечен вертолет, на котором Янукович три года назад покинул Киев
Три года тому назад президент Украины Виктор Янукович, опасаясь за свою жизнь, покинул Киев на вертолете ВВС Украины AgustaWestland AW139. В минувшее воскресенье этот самый вертолет приземлился в Таллинне.
Loe edasi...
ГРАФИК: Продавцы топлива вновь подняли цены на бензин
Продавцы топлива подняли цену за литр 95-ого бензина на 8,6 центов по сравнению со вчерашним до 1,275 евро.
Loe edasi...
В феврале двое молодых людей сорвали в лотерею солидный куш
Февраль принес крупные выигрыши в лотерею двум молодым мужчинам.
Loe edasi...
Эксперимент: с какими опасностями можно столкнуться, нанимая сиделку для пожилого человека
Эксперимент ”МК-Эстонии” показал, что есть ряд людей, которые зарабатывают по-черному деньги, ухаживая за пожилыми людьми.
Loe edasi...
Интервью: Видеохудожники Hilife отправились на два месяца в путешествие своей мечты
Мальдивы, Шри-Ланка, Таиланд, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия, Фиджи, острова Самоа, Сан-Францизко и Лос-Анджелес — вот так выглядит маршрут эстонских покорителей мира. За их приключениям можно будет следить на странице Turist.ee. А пока мы представляем вам небольшое интервью видеохудожниках Алари Теэде и Яна Пармаска об их проектах и кругосветном путешествии.
Loe edasi...