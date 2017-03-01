ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит главы МИДа Германии и появление "вертолета Януковича"

1 марта утром со своим первым визитом в Эстонию прибыл новоиспеченный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Также сегодня стало известно, что в минувшее воскресенье в Таллинне приземлился вертолет AgustaWestland AW139, на котором три года тому назад покинул Киев президент Украины Виктор Янукович.

О том, что делали в нашей столице немецкий министр и украинский вертолет, а также о других событиях дня читайте в нашей традиционной подборке.

Глава МИДа Германии в Таллинне: требования о 2% от ВВП на оборону не существует

Välisministeerium

В среду утром со своим первым визитом в Эстонию прибыл новоиспеченный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Вместе со своим эстонским коллегой Свеном Миксером они созвали пресс-конференцию, на которой подробно остановились на вопросе расходов на обеспечение безопасности. После прихода Дональда Трампа к власти в США эту тему стали поднимать достаточно часто, так как Германия тратит на гособорону всего 1,2% от ВВП.

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Кадри Симсон: общение с Россией необходимо улучшить

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Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон планирует возродить комиссию по транзиту. В интервью Eesti Päevaleht она отметила, что отношения с Россией улучшать нужно, но не ценой отказа от санкций.

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ВИДЕО DELFI: Анвельт рассказал, почему в 1992 году получил гражданство Эстонии путем натурализации

В понедельник министр внутренних дел Андрес Анвельт и руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани вручили свидетельства о гражданстве 46 новым гражданам Эстонии. В интервью Delfi Анвельт рассказал, что и он тоже получил гражданство Эстонии путем натурализации. Он добавил, что сейчас в кабинете министров готовятся два закона, которые помогут облегчить получение гражданства ЭР.

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Ровно год назад Delfi побывал в Чернобыле. Вспомним, как это было

Зона фотоколлаж Delfi

1 марта 2016 года я, корреспондент Delfi Ольга Привалова, и видеооператор Андрес Путтинг отправились в Зону отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы снять и написать серию репортажей, посвященных 30-летию катастрофы.

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Свидетель: Таранков был приличным человеком. С Воробьем они последнее время не ладили

Kollaaž

Во вторник в Хаапсалуском доме Пярнуского уездного суда в ходе слушания дела об убийстве криминального авторитета Николая Таранкова в качестве свидетелей были заслушаны Юрий Никсон (по кличке Диван), Валерий Брусов, Ильмар Ибрагимов и Дмитрий Гладышев.

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ФОТО: В Таллинне был замечен вертолет, на котором Янукович три года назад покинул Киев

Viktor Janukovitši endine kopter Foto: Igor PISSAREV

Три года тому назад президент Украины Виктор Янукович, опасаясь за свою жизнь, покинул Киев на вертолете ВВС Украины AgustaWestland AW139. В минувшее воскресенье этот самый вертолет приземлился в Таллинне.

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ГРАФИК: Продавцы топлива вновь подняли цены на бензин

Продавцы топлива подняли цену за литр 95-ого бензина на 8,6 центов по сравнению со вчерашним до 1,275 евро.

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В феврале двое молодых людей сорвали в лотерею солидный куш

FOTO: KRISTO NURMIS

Февраль принес крупные выигрыши в лотерею двум молодым мужчинам.

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Эксперимент: с какими опасностями можно столкнуться, нанимая сиделку для пожилого человека

Foto: Rauno Volmar

Эксперимент ”МК-Эстонии” показал, что есть ряд людей, которые зарабатывают по-черному деньги, ухаживая за пожилыми людьми.

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Интервью: Видеохудожники Hilife отправились на два месяца в путешествие своей мечты

Мальдивы, Шри-Ланка, Таиланд, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия, Фиджи, острова Самоа, Сан-Францизко и Лос-Анджелес — вот так выглядит маршрут эстонских покорителей мира. За их приключениям можно будет следить на странице Turist.ee. А пока мы представляем вам небольшое интервью видеохудожниках Алари Теэде и Яна Пармаска об их проектах и кругосветном путешествии.

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