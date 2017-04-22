ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит делегации Конгресса США, акция протеста против Rail Baltic, поддержка чеченских геев

22 апреля в Эстонию прибыла делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Полом Райаном. В этот же день в Таллинне, на площади Вабадузе прошла акция протеста против Rail Baltic. А совсем неподалеку — в Старом городе, у посольства РФ — эстонское ЛГБТ-сообщество организовало акцию солидарности в поддержку чеченских геев, которых, по данным некоторых СМИ, пытают и убивают в секретных тюрьмах. Эти и другие новости читайте в нашей подборке "Главное за день".

ФОТО DELFI: В Эстонию прибыла делегация Конгресса США

Foto: Andres Putting

Сегодня в Эстонию прибыла делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Полом Райаном.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Таллинне прошла акция протеста против Rail Baltic

Сегодня в Таллинне, на площади Вабадузе прошла акция протеста против строительства трансбалтийской железнодорожной магистрали Rail Baltic.

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ФОТО DELFI: В Таллинне прошла акция в поддержку чеченских геев

Solidaarsusaktsioon vene saatkonna ees Foto: Taavi Sepp

Сегодня, 22 апреля, Эстонское ЛГБТ-сообщество организовало акцию солидарности в поддержку чеченских геев, которых, по данным некоторых СМИ, пытают и убивают в секретных тюрьмах.

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Полиция обратила внимание на стиль вождения пенсионерки Валентины из Ласнамяэ

На этой неделе внимание общественности в Facebook вновь привлекла самый известный в Эстонии дорожный хулиган. Живущая в Ласнамяэ пенсионерка Валентина оказалась в полном замешательстве на Лаагна теэ, выехав на встречную полосу. Данное происшествие запечатлел очевидец на видео. Инцидентом заинтересовалась полиция, Валентине грозит лишение водительских прав до шести месяцев.

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ФОТО DELFI: Рийгикогу проводит День открытых дверей

В субботу, 22 апреля, Рийгикогу отмечает свою 98-ю годовщину традиционным днем открытых дверей. Мероприятия в замке Тоомпеа, которые проходят в этот день, предназначены для детей и молодежи.

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Российские юниоры в драматичной борьбе уступили финнам

Jäähoki - Venemaa (U18) vs Soome (U18) Foto: ALEXANDER NEMENOV, AFP

В полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею сборная России (U-18) проиграла в овертайме финским сверстникам - 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

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ФОТО: День ветеранов вызвал минимальный интерес у нарвитян

Narva Foto: Roman Vikulov

За день до официальной даты в Нарве отметили День ветеранов Сил обороны Эстонии. Тематическое мероприятие прошло в торговом центре Fama и рядом с ним 22 апреля.

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КНДР заявила, что США "окончательно сошли с ума" и пригрозила начать "великую войну"

Põhja-Korea Foto: Wong Maye-E, AP

Северная Корея в случае дальнейших провокаций со стороны США может начать "великую войну за воссоединение Севера и Юга". Об этом говорится в комментарии в центральной в КНДР газете "Нодон Синмун", передает РИА "Новости".

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ВИДЕО: Что творит Медведева?! Суперпрокат и феноменальный рекорд

FSKATE-WORLD-FIN Foto: John MacDougall, AFP

На завершившемся в Токио командном чемпионате мира по фигурному катанию превосходно выступила российская одиночница Евгения Медведева.

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В России пенсионер отправил Медведеву 60 рублей с пометкой ”Село — столице — похмелиться”

rubla Foto: ALEXANDER NEMENOV, AFP

Пенсионеру из Томской области Виктору Смирнягину, отправившему премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву свою 60-рублевую прибавку к пенсии, пришло сообщение о возврате денежного перевода. Об этом сообщает телеканал ТВ2.

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