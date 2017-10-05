ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вид Пельгулинна портят наркоманы, а образ президента Кальюлайд - "одежда грибника"

Читайте, в каких районах Таллинна больше всего наркоманов, какой скандал вызвало заступничество лютеранского пастора-женщины за Закон о сожительстве и чем не угодил внешний вид президента Эстонии кандидату от EKRE.

ФОТО: Не ведитесь ни в коем случае! Для того, чтобы обворовать человека, преступники разыгрывают странную сценку

Viljandis varastati pangaautomaatide juurest pangakaart Foto: Kenno Soo

Полиция получила несколько сообщений о том, что неизвестные пытаются отвлечь внимание снимающих в банкомате деньги людей, чтобы украсть у них банковскую карту или снятые наличные.

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ФОТО: ”Тут собираются наркоманы. Много наркоманов”. Ужасающая находка на "точке" в Пельгулинна

Narkomaanide meelispaik Ristiku tänava lõpus Foto: Andres Putting

Вчера после обеда фотографу Delfi Андресу Путтингу в Пельгулинна открылась ужасающая картина: ”Набрел на шприцы и упаковки от них. Все указывало на то, что тут собираются наркоманы. Много наркоманов”, — сказал он.

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Наркоманы Эстонии: пол, возраст, образование, работа, место жительства и прочее

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

По данным исследования, проведенного Институтом развития здоровья, в Эстонии — около 9-10 тысяч колющихся наркоманов, из них примерно 6 000 проживают в Таллинне, пишет Eesti Ekspress.

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В Эстонии начинается предварительное голосование на местных выборах

фото иллюстративное Foto: Arno Mikkor

В четверг, 5 октября, начинается предварительное и электронное голосование на выборах в органы местного самоуправления.

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ФОТО и ВИДЕО: "Квартиры небольшие, но уютные". В Ласнамяэ открывается Дом учителей

Korter nr 6. Ühetoalised korterid on küll pisikesed, aga sopilised ja hubased. Karin Kaljuläte

В четверг, 5 октября, будет торжественно открыт Дом учителей в Ласнамяэ по адресу Ууслинна, 3а.

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ФОТО: Кандидат от EKRE жестко раскритиковал внешний вид Кальюлайд

Foto: Karli Saul

Вчера разразился скандал, после того, как кандидат от EKRE в Виймси Ханнес Вырно раскритиковал внешний вид встретившейся ему на пароме президента Керсти Кальюлайд.

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ФОТО: Отсидевший за взятки экс-сотрудник КаПо Индрек Пыдер вновь оказался в суде

Indrek Põder Foto: Karli Saul

Отсидевший четыре года за многократное взяточничество экс-руководитель внутреннего контроля Полиции безопасности (КаПо) Индрек Пыдер опять оказался в суде — теперь по работе.

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Архиепископ обличает пастора, поддержавшую Закон о сожительстве: она ошибается, гомосексуализм — это грех!

Ekspress Meedia

Архиепископ Урмас Вийльма встревожен тем, что учитель прихода Эстонской евангелической лютеранской церкви в Ристи Анника Лаатс заявила в передаче ETV "Suud puhtaks" о поддержке ею Закона о сожительстве.

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Подруга стрелка из Лас-Вегаса ничего не знала о его планах

Stephen Paddock Foto: John Raoux, AP

Подруга Стивена Пэддока, устроившего в воскресенье стрельбу в Лас-Вегасе, жертвами которой стали более 50 человек, ничего не знала о его планах, говорится в ее заявлении.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Почувствуйте себя кинозвездой в Эстонском музее кино

Filmimuuseum Foto: Madis Veltman

Пройдя по красной дорожке нового Музея кино в Таллинне, каждый может почувствовать себя кинозвездой, рассказывает Eesti Päevaleht.

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