ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вербное воскресенье и Пасха. А также День смеха :)

Итак, подведем же итоги первого дня второго месяца весны.



Христиане-католики, протестанты и последователи некоторых других конфессий в воскресенье отмечают Пасху, праздник Воскресения Христова. Православные христиане в этот день празднуют Вербное воскресенье.

А еще сегодня — День смеха. Или День дурака. rusDelfi сегодня тоже дурачился. А вы опознали новости-шутки?

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Где в Эстонии можно произвести на свет ребенка

Piret Veerus, Pelgilinna sünnitusmaja naistekliiniku juhataja. Foto: Sven Arbet

Директор Пельгулиннаского роддома Пирет Веэрус сказала изданию Maaleht, что, несмотря на уменьшения количества роддомов в Эстонии, случаев рождения детей по пути в больницу не увеличилось и стабильно составляет 0,1%.

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ФОТО: На Сааремаа на обочине дороги нашли женщину без сознания. Позже она скончалась

Naine suri haiglas Foto: Irina Mägi

Вчера в 20:47 обнаружили, что на Сааремаа в деревне Рео на 132 км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Куресааре посреди дороги стоит автомобиль Ford Mondeo, за рулем — 46-летний пьяный мужчина.

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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уходит в отставку

Aman Tulejev Foto: Aleksandr Krjažev, Sputnik

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил, что уходит в отставку. Это произошло спустя неделю после сильного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека.

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RMK переезжает в Païdé

фото иллюстративное RMK

В связи с перемещением государственных структур из Таллинна в провинцию с 1 апреля 2018 года закрываются все офисы RMK в Эстонии. Объединенный офис будет открыт в небольшом сенегальском городке Païdé сразу после окончания периода дождей. Для перемещения туда 700 человек потребуется примерно 48 миллионов евро, что составляет львиную долю из прибыли в 48,9 миллиона евро, полученной RMK в 2017 году. Остальная часть прибыли пойдет на организацию и проведение конкурса на покупку рабочей одежды, соответствующей условиям тропического климата, значится в пресс-релизе.

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Иногда товарищество незаконно травит людей, требуя с них деньги. А это может обернуться против самого КТ

Lasnamägi Foto: Madis Veltman

Квартирные товарищества часто жалуются на должников, которые тянут с оплатой счетов, или на суд, которому почему-то не удалось взыскать долги, или даже на законы, которые ”защищают должников”. Однако у квартирособственников-должников бывают правовые основания не оплачивать долги, особенно в том случае, когда суммы начислений спорные, то есть не имеют под собой законных оснований, пишет "МК-Эстония."

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Западные христиане отмечают Пасху

фото иллюстративное Foto: Markus Schreiber, AP

Христиане — католики и протестанты — в воскресенье, 1 апреля отмечают Пасху, праздник Воскресения Христова, по григорианскому календарю.

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Пожар в "Зимней вишне": что известно о трагедии в Кемерово

Kemerovo tragöödias hukkunute mälestamine Tartus Foto: Argo Ingver

DW собрала факты о трагедии в центре Кемерово. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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Таллинн начинает вакцинацию с самолетов

фото иллюстративное Foto: HANDOUT, AFP

Ввиду серьезности сложившейся эпидемиологической ситуации на сегодняшнем чрезвычайном заседании Таллинской городской управы было принято предложение городского департамента социальных дел и здравоохранения об использования авиации для массовой вакцинации населения, сообщает Раэпресс.

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Управа района Кесклинн берет на работу астролога

фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

Управа района Кесклинн приняла решение взять на работу астролога, который приступает к исполнению рабочих обязанностей 1 апреля 2018 года.

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Прогноз погоды: грядущая реальность или первоапрельская шутка синоптиков?

фото иллюстративное Foto: Ingmar Muusikus

Поживем — увидим! А пока — читайте прогноз от pogoda.ee.

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Инцидент в Мууга: мужчина, обещавший взорвать гранату, отпущен на свободу. Экс-супруга и родственники обеспокоены

Muuga granaadimehe sündmuskoht päev hiljem Foto: Andres Putting

В пятницу вечером в отеле Dominika в Маарду мужчина угрожал взорвать гранату. Вчера он покинул арестный дом. По словам приятел его бывшей супруги, она испытывает беспокойство: что же он может еще совершить.

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В день Пасхи папа Франциск помолился за Сирию и Украину

Paavst Franciscus Foto: PIERPAOLO SCAVUZZO/AGF/SIPA

Папа Римский Франциск в воскресенье выступил с традиционным посланием "Граду и миру" перед паломниками на ватиканской площади Святого Петра, поздравив католиков всего мира с Пасхой. Церемония, начавшаяся в полдень по местному времени (13:00 по латвийскому времени), транслировалась по телевидению в десятках странах. Об этом пишет ТАСС.

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