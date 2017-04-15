ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Великая суббота, болезни Сависаара, однополые браки и Ходорковский в Таллинне

Сегодня — Великая суббота, за которой следует светлый праздник — Пасха, и в Иерусалиме на радость всем верующим сошел благодатный огонь, который в ночь на воскресенье прибудет и в Таллинн. Читайте традиционную подборку самых важных новостей за день:

ФОТО: ”Для всех жителей района”. Selver открывает пятый магазин в Ласнамяэ

Selveri ehitus Lasnamäel Foto: Andres Putting

На следующей неделе откроется новый магазин Selver по адресу Тяхесаю теэ, 1/3, возле ледового холла ”Тондираба”. Это будет пятый по счету магазин сети в районе Ласнамяэ, и, несмотря на достаточно высокий уровень цен (к примеру, по данным Delfi Kasulik, как минимум в марте и январе этого года самая дорогая потребительская корзина оказалась именно в Selver) и конкуренцию, предприятие не сомневается в том, что найдет своих клиентов.

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Яна Тоом как пасхальное яйцо и Фома неверующий

Andrus Kivirähk Foto: Hendrik Osula

Яна Тоом в эстонской политике — как крашеное пасхальное яйцо: всегда притягивает к себе внимание. Если уж она что-то говорит, то это никогда не остается незамеченными. Одни открывают в изумлении рот, другие — протестуют, третьи — охают и хватаются за сердце.

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Для председательства Эстонии в ЕС госканцелярия закупит 5000 USB-презервативов

SyncStopi USB-kondoom. (Foto: tootja)

На время председательства Эстонии в Совете Евросоюза государственная канцелярия закупит 5000 т.н. USB-презервативов или блокировщиков данных, призванных следить за тем, чтобы по USB-кабелю передавалось только электричество, а не данные.

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ФОТО и ВИДЕО: В иерусалимском храме Гроба Господня сошел благодатный огонь

RELIGION-EASTER/HOLY FIRE Foto: AMMAR AWAD, REUTERS

Из храма Гроба Господня в Иерусалиме вынесли благодатный огонь, передает в субботу, 15 апреля, корреспондент «Ленты.ру».

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Целый ”букет” неизлечимых болезней: Сависаар обнародовал ”правду о своих недугах”

Veebruaris 2015 toimus Ühistupanga asutajate esimene koosolek. Tallinna linna nimel kirjutas liikmelepingule alla linnapea Edgar Savisaar. Nüüd on ta iroonilisel kombel takistuseks pangalitsentsi saamisele. Eero Vabamägi

Экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар обнародовал сегодня в Facebook оценку своего состояния здоровья от кардиолога Яана Эха. Выясняется, что у Сависаара диагностировано несколько неизлечимых недугов: атеросклеротическое поражение кровеносных сосудов, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт, сердечная недостаточность, высокое давление, диабет, ампутированная нижняя конечность.

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Издание: в Киеве рассказали о миллионах желающих посмотреть ”Евровидение” россиян

antenn Foto: Andres Putting

Миллионы российских граждан будут смотреть ”Евровидение” по спутниковому телевидению или через интернет. Уверенность в этом выразил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в эфире программы ”Гуманитарный простор” на ”Украинском радио”.

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Врач Эдгара Сависаара: состояние его здоровья в действительности еще хуже

Edgar Savisaar Foto: Priit Simson

По мнению директора Йыгеваской больницы Пеэпа Пыддера, который на протяжении многих лет занимался лечением Эдгара Сависаара, данная руководителем Клиники сердечно-сосудистых заболеваний Тартуского Университета Яаном Эха оценка состояния здоровья экс-лидера центристов даже слишком оптимистична.

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СУПЕР! Контавейт сыграет в финале теннисного турнира в Биле!

Switzerland Tennis WTA Biel Foto: Peter Klaunzer, AP

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 99) впервые пробилась в финал профессионального турнира.

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ФОТО и ВИДЕО: ”Пляска смерти”: как изготавливается местное мясо

Согласно статистике, потребление мяса птицы в Эстонии постоянно растет, и местный производитель должен на это реагировать. В 2015 году средний эстонец съел рекордные 77,2 кг мяса, из них 24,1 кг составляла курятина (38,5 кг свинины).

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Ходорковский в Таллинне: Путину придется столкнуться с тем самым „надоел”

Foto: Karli Saul

Михаил Ходорковский объявил о поддержке политика Алексея Навального на предстоящих в следующем году выборах президента России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Открытой России", конференция которой проходит в субботу в Таллинне.

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Издание: борьба однополых супругов с эстонской системой

Sarah (vasakul) ja Kristiina. "Iga probleemi lahendamiseks on suur samm selle nähtavaks tegemine," arvab Kristiina ja kinnitab, et oma õiguste eest võitlemise jaks pole veel otsas. Karin Kaljuläte

27-летняя эстонка Кристина и 26-летняя американка Сара являются супругами уже год, но с заключенным на законных основаниях в США браке в Эстонии у них возникли проблемы. Если в случае с гетеросексуальными парами иностранец гарантированно получает эстонский вид на жительство, то однополые браки государство не признает, пишет Eesti Päevaleht.

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Эзотерический магазин Мэрилин Керро приносит приличную прибыль

Tähetark Igor Mangi arvates võitis selgeltnägijate tuleproovi Marilyn Kerro, hoolimata sellest, et ta ametlikult teise koha pälvis. Foto: Rauno Volmar

Участнице российской ”Битвы экстрасенсов” эстонской ведьме Мэрилин Керро и ее сестре принадлежит магазин эзотерической продукции в Старом Таллинне. Экономический отчет фирмы Mecero за 2016 год гласит, что ”каждый может прийти в магазин и приобрести подходящий камень”.

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