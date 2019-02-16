ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вдребезги разбитый темпетатурный рекорд и финишная прямая Eesti Laul!

Бывшая центристка Ольга Иванова рассказала о том, как весной 2016 предложила исключить Майлис Репс из партии.

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Мюнхен-2019: кого больше опасается Европа — Трампа или Путина?

REUTERS

Мюнхенская конференция по безопасности открылась оптимистичными заявлениями о сплоченности НАТО перед лицом старых и новых вызовов. Но уверенности не прибавилось. Репортаж DW.

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Февральская “жара”: в субботу — до +7. А что же в начале недели?

фото иллюстративное Foto: Karin Kaljuläte

Вот такую погоду нам обещают синоптики.

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Началось голосование для граждан Эстонии за рубежом

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Живущие за рубежом и находящиеся в поездке за границей граждане Эстонии, достигшие 18-летнего возраста, с субботы, 16 февраля, могут отдать свой голос за кандидатов, баллотирующихся в Рийгикогу, в зарубежных представительствах.

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Без нотариусов и переводов. С сегодняшнего дня ЕС отменяет многие формальности для документов

фото иллюстративное Foto: Hendrik Osula

С субботы, 16 февраля, во всем Евросоюзе начинают действовать новые правила, призванные уменьшить число формальностей и трат на них для жителей ЕС, которые проживают за пределами своей страны.

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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА| Роман Старапопов: эстонские русские = русские эстонцы?

Продавец в петербургском Starbucks Illustratrsioon: Shutterstock/EPL

ТОП Без нотариусов и переводов. С сегодняшнего дня ЕС отменяет многие формальности для документов При подаче декларации о доходах по невнимательности можно недополучить деньги Душа нараспашку: 8 типичных ошибок открытой планировки

В понедельник был на приеме у генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге — Карла Эрика Лаантеэ Рейнтамма. Поводом для встречи послужила безвыходная на данный момент ситуация. Некогда популярный в Эстонии радиоведущий и диджей Алексей Никоноров волею судьбы оказался на улице и сейчас проживает в палатке для бездомных Мальтийской службы помощи. Алексей признает, что сам виноват в случившемся, потому что не продлил срок действия своего ”серого” паспорта. Потом потерял работу. Из съемной квартиры пришлось съехать. Друзья отвернулись. На новостном портале Delfi выходил репортаж об Алексее, я сам ездил к нему в эту палатку.

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В Таллинне 16 февраля был побит температурный рекорд

фото иллюстративное Foto: Karin Kaljuläte

В Таллинне в субботу к 13 часам воздух прогрелся до +8 градусов, что превышает предыдущий рекордный показатель. Однако уже в ночь на понедельник температура упадет до -8 градусов, передает rus.err.ee.

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Стыдные вопросы об Афганской войне. Советский Союз собирался завоевать Афганистан? Американцы помогали террористам? Сколько людей погибли?