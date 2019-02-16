ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вдребезги разбитый темпетатурный рекорд и финишная прямая Eesti Laul!
Итак, итоги этой жаркой субботы:
Итак, итоги этой жаркой субботы:
Издание Maaleht побывало в новом логистическом центре Omniva в деревне Лехмья, чтобы посмотреть, как происходит сортировка 30 000 — 50 000 посылок ежедневно.
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Бывшая центристка Ольга Иванова рассказала о том, как весной 2016 предложила исключить Майлис Репс из партии.
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Мюнхенская конференция по безопасности открылась оптимистичными заявлениями о сплоченности НАТО перед лицом старых и новых вызовов. Но уверенности не прибавилось. Репортаж DW.
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Вот такую погоду нам обещают синоптики.
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Живущие за рубежом и находящиеся в поездке за границей граждане Эстонии, достигшие 18-летнего возраста, с субботы, 16 февраля, могут отдать свой голос за кандидатов, баллотирующихся в Рийгикогу, в зарубежных представительствах.
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С субботы, 16 февраля, во всем Евросоюзе начинают действовать новые правила, призванные уменьшить число формальностей и трат на них для жителей ЕС, которые проживают за пределами своей страны.
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ТОП
В понедельник был на приеме у генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге — Карла Эрика Лаантеэ Рейнтамма. Поводом для встречи послужила безвыходная на данный момент ситуация. Некогда популярный в Эстонии радиоведущий и диджей Алексей Никоноров волею судьбы оказался на улице и сейчас проживает в палатке для бездомных Мальтийской службы помощи. Алексей признает, что сам виноват в случившемся, потому что не продлил срок действия своего ”серого” паспорта. Потом потерял работу. Из съемной квартиры пришлось съехать. Друзья отвернулись. На новостном портале Delfi выходил репортаж об Алексее, я сам ездил к нему в эту палатку.
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В Таллинне в субботу к 13 часам воздух прогрелся до +8 градусов, что превышает предыдущий рекордный показатель. Однако уже в ночь на понедельник температура упадет до -8 градусов, передает rus.err.ee.
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15 февраля исполняется 30 лет с момента вывода последних советских солдат из Афганистана. Они пробыли в этой стране больше девяти лет — это самая длинная война в истории России XX века. Почему советские руководители решились на вторжение, хотя до последнего не хотели этого? Какова реальная роль США в конфликте? Как оценивают войну современные российские власти? ”Медуза” отвечает на главные вопросы об Афганской войне.
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За 45 дней до выборов президента Украины никто не может с большой долей уверенности предсказать даже пару победителей первого тура выборов. То, что без второго тура не обойдется — единственный прогноз, в котором единодушно сходятся все наблюдатели.
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Уже в 19:00 начнется финал конкурса Eesti Laul, победитель которого представит Эстонию на “Евровидении”. Прямой эфир вы можете посмотреть на каналах ETV и ETV+. Delfi ведет текстовый онлайн финала. Комментировать можете и вы, дорогие читатели.
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Мы представляем вашему вниманию очередную серию передачи ”Собеседование”, посвященную предстоящим выборам. На этот нас наш гость — лидер ”Ээсти 200” Кристина Каллас.
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