ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Важные изменения в порядке подачи налоговых деклараций и 264 члена EKRE с уголовным прошлым

Произошли важные изменения в процессе подачи налоговых деклараций — департамент лично свяжется с теми, кому придется доплатить.
Воры, наркоторговцы и педофилы. В рядах консервативной партии EKRE находятся 264 члена, наказанных в уголовном порядке.
Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых новостей дня.
Изменения в процессе подачи налоговых деклараций: департамент лично свяжется с теми, кому придется доплатить
С 15 февраля начинается период подачи налоговых деклараций. При этом стоит учитывать, что в этом году произошло несколько существенных и технических изменений. Loe edasi…
ФОТО DELFI: Секрет посоленных городских улиц. Как в Таллинне проходит борьба со льдом и снегом
Зимой нас охватывает радость от снега, но при этом удручает то, как скользко может быть на улице. На помощь приходит соль. Смотрите, откуда соль попадает на улицы столицы и как центр Таллинна посыпают солью. Loe edasi…
Пять стран выделят деньги на суд над виновными в крушении MH17
Небоскреб Skyon с запоминающейся архитектурой, возводимый компанией Capital Mill в самом центре Таллинна, на улице Маакри, получил разрешение на строительство. В первом квартале этого года начнется строительство, которое будет вестись на протяжении двух лет. Loe edasi…
ВИДЕО: Полиция задержала вандалов, покусившихся на рождественскую ель на Ратушной площади в Таллинне. ”Подвергли опасности людей”
Управа района Кесклинн потребует возместить нанесенный ущерб от людей, которые десять дней назад вытащили у основания рождественской ели на Ратушной площади деревянные клинья, в результате чего она накренилась, и которых полиции удалось поймать. Loe edasi…
В Нарве впечатлительных рожениц беспокоят гробы
Депутат Нарвского городского собрания, старший врач женской клиники Нарвской больницы Анна Коваленко пожаловалась в мэрию на бюро ритуальных услуг "Небеса". По ее словам, впечатлительные роженицы вынуждены смотреть из окон больницы на гробы, венки и кресты, сообщает rus.err.ee. Loe edasi…
Оказывается, вчера при -30 было еще ”тепло”. А вот в 1940 году, во время Зимней войны…
Хотя нынешний январь весьма снежный и морозный, а вчера температура местами опускалась аж до -30 С, рекорда побито не было. И даже приблизиться к нему не удалось. Loe edasi…
"Работать в Валкла — это самоубийство!" Как "клиенты" дома призрения калечат работников
Получившие опасные для жизни травмы работники дома призрения Валкла откровенно рассказывают, как клиенты на них напали. Работодатель пообещал работникам страхование жизни, но не выполнил обещание, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi…
Выброшенные на прошлой неделе на побережье Хийумаа сотни килограмм белесого вещества оказались пальмовым маслом
На прошлой неделе издание Maaleht сообщило о том, что на Хийумаа море выбросило на берег твердые глыбы белесого цвета. Для получения ясности пробу загрязняющего вещества отправили в лабораторию на анализ. Loe edasi…
Мадисон: Кристина Каллас — ”за” русский как второй государственный. Говорила ли она такое?