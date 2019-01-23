ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Важные изменения в порядке подачи налоговых деклараций и 264 члена EKRE с уголовным прошлым

Соглашение о финансовой поддержке уголовного преследования виновных в крушении малайзийского "Боинга" подписали Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.

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В Ласнамяэ переходившая дорогу 15-летняя девочка попала под машину

Накануне утром в результате ДТП в столичном районе Ласнамяэ пострадала переходившая дорогу 15-летняя девочка.

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Воры, наркоторговцы и педофилы. В EKRE — 264 члена, переступивших закон

Ekspress Meedia

В рядах Эстонской консервативной народной партии (EKRE) состоят 264 нарушителя закона — то есть лица, которые были наказаны в уголовном порядке.

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Больше никаких фото политиков! Вступил в силу запрет на наружную предвыборную рекламу

Valimiskampaania jaanuar 2019 Foto: Andres Putting

Со среды, 23 января, в Эстонии официально запрещена наружная политическая реклама в связи с началом периода активной предвыборной агитации.

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ГРАФИК: Лето 2018 года было самым длинным в истории Эстонии

фото иллюстративное Foto: Raivo Tasso

В прошлом году в Эстонии солнце светило на 304 часа больше среднего.

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ФОТО │ В ближайшее время начнется строительство 26-этажного небоскреба Skyon

Фото: Capital Mill OÜ

ТОП Изменения в процессе подачи налоговых деклараций: департамент лично свяжется с теми, кому придется доплатить "Работать в Валкла — это самоубийство!" Как "клиенты" дома призрения калечат работников Разбитая вешалкой голова, сломанный кружкой нос и другие "подвиги" Воры, наркоторговцы и педофилы. В EKRE — 264 члена, переступивших закон

Небоскреб Skyon с запоминающейся архитектурой, возводимый компанией Capital Mill в самом центре Таллинна, на улице Маакри, получил разрешение на строительство. В первом квартале этого года начнется строительство, которое будет вестись на протяжении двух лет.

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ВИДЕО: Полиция задержала вандалов, покусившихся на рождественскую ель на Ратушной площади в Таллинне. ”Подвергли опасности людей”

Управа района Кесклинн потребует возместить нанесенный ущерб от людей, которые десять дней назад вытащили у основания рождественской ели на Ратушной площади деревянные клинья, в результате чего она накренилась, и которых полиции удалось поймать.

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В Нарве впечатлительных рожениц беспокоят гробы

Kirstutehases Foto: Andres Putting

Депутат Нарвского городского собрания, старший врач женской клиники Нарвской больницы Анна Коваленко пожаловалась в мэрию на бюро ритуальных услуг "Небеса". По ее словам, впечатлительные роженицы вынуждены смотреть из окон больницы на гробы, венки и кресты, сообщает rus.err.ee.

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Оказывается, вчера при -30 было еще ”тепло”. А вот в 1940 году, во время Зимней войны…

фото иллюстративное Foto: TopFoto

Хотя нынешний январь весьма снежный и морозный, а вчера температура местами опускалась аж до -30 С, рекорда побито не было. И даже приблизиться к нему не удалось.

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"Работать в Валкла — это самоубийство!" Как "клиенты" дома призрения калечат работников

Illustratsioon: Ats Nukki

Получившие опасные для жизни травмы работники дома призрения Валкла откровенно рассказывают, как клиенты на них напали. Работодатель пообещал работникам страхование жизни, но не выполнил обещание, пишет Eesti Ekspress.

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Выброшенные на прошлой неделе на побережье Хийумаа сотни килограмм белесого вещества оказались пальмовым маслом