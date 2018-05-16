ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Ярвамаа взорвали банкомат, а в Таллинне задержали руководителя спортцентра ”Сыле”

Aravetel lasti õhku pangaautomaat Foto: Kaspar Pokk / Kanal2

Во взорванном в ночь на среду в Ярвамаа банкомате было 100 тысяч евро. Центральная криминальная полиция проверила таллиннский спортцентр ”Сыле”, задержав его руководителя. У маяка Пакри второй автомобиль за минувший месяц упал с обрыва в море — опять погиб человек.

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