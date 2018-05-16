ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Ярвамаа взорвали банкомат, а в Таллинне задержали руководителя спортцентра ”Сыле”

Во взорванном в ночь на среду в Ярвамаа банкомате было 100 тысяч евро. Центральная криминальная полиция проверила таллиннский спортцентр ”Сыле”, задержав его руководителя. У маяка Пакри второй автомобиль за минувший месяц упал с обрыва в море — опять погиб человек.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
- 1.Езда по встречной и убыточный договор: психически больная мать ведет себя неадекватно, а дочь ничего не может сделать
- 2.ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Ярвамаа ночью взорвали банкомат в стене магазина Meie
- 3.ВИДЕО: Началось движение по автомобильной части Крымского моста
- 4.ФОТО: Суровая реальность! Цена на бензин поднялась до рекордного за 5,5 лет уровня
- 5.ФОТО: В Хааберсти грузовик с краном врезался в новый виадук, движение нарушено
- 6.Во взорванном ночью банкомате было порядка 100 000 евро
- 7.ЦеКриПо проверяет таллиннский спорткомплекс ”Сыле”, его руководитель задержан
- 8.ВИДЕО: Путин не был пристегнут ремнем безопасности за рулем ”КамАЗа”. Есть ли у него права категории С?
- 9.ВИДЕО: Полиция задержала шестерых мужчин, производивших амфетамин и занимавшихся оборотом наркотиков в рекордном количестве
- 10.Ударивший водителя ножом пешеход своей вины не видит:
- 11.ФОТО: Вторая за месяц: у маяка Пакри еще одна машина упала в море. Очевидец сообщил DELFI, что в машине труп
- 12.Дирижер Кристьян Ярви: русские — наши самые большие друзья, а мы играем в политические игры с Америкой