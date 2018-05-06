ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Ярвамаа потерялся и нашелся ребенок, в Португалии открылось "Евровидение-2018"

Сегодня, 6 мая, утром в Ярвамаа в деревне Кядва ушел со двора своего дома 4-летний Тим Тиммо — вечером ребенка нашли. Также вечером в Лиссабоне состоялось официальное открытие 63-го международного песенного конкурса ”Евровидение”. Эти и другие новости воскресенье читайте в нашей традиционной подборке.
ФОТО: В Ярвамаа утром пропал 4-летний мальчик: вечером ребенка нашли
Сегодня утром в Ярвамаа в деревне Кядва ушел со двора своего дома 4-летний Тим Тиммо. В поисках полиция задействовала даже вертолет. Ребенка нашли около 19:20. Loe edasi...
История оставленного в машине в Каламая 5-летнего мальчика: мать ушла работать, ребенок к такому уже привык
ФОТО: Житель Какумяэ отнес мусор в только что убранный лес
В то время как вся Эстония убирала замусоренные леса, морские берега и окрестности домов, у одного живущего в Какумяэ мужчины созрел план подбросить свой мусор в только что убранный лес. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: ”Через 10 лет вы этот район не узнаете”. Коплиским линиям ”пришел конец”: неужели там вырастут очередные бездушные бизнес-центры?
Легендарные Коплиские линии! Меня в детстве пугали этим местом: говаривали, мол, так опасно, что даже полиция туда не ездит… Но время течет с невероятной скоростью, и ковш экскаватора уже вонзился в почву этих мест. Но нет! Здесь не вырастут очередные великаны из стекла и бетона. Так что же тут будет? Мы выяснили. Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Жители каких стран работают больше всего? Эстоноземельцы не в первых рядах
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составила обзор того, насколько велика доля работающих более 60 часов в неделю людей в разных странах-членах организации. Выяснилось, что в среднем в странах ОЭСР работают более 60 часов в неделю 5,1% людей. Loe edasi...
Связанная с бюро Sorainen фирма ходатайствует о регистрации торгового знака "Erakond Eesti 200", Кристина Каллас ничего об этом не знает
В базе данных Патентного департамента можно увидеть, что в пятницу предприятие ASLO Konsultatsioonid OÜ подало ходатайство о регистрации товарного знака "ERAKOND EESTI 200" ("Партия Эстония 200"), которое департамент принял в производство. Loe edasi...
Луиза Рыйвас учредила новую фирму и будет сотрудничать со свекровью
Супруга бывшего премьер-министра Таави Рыйваса Луиза Рыйвас в марте учредила предприятие Eesti Looduskosmeetika OÜ. Loe edasi...
Читательница: "Почему я должен учить эстонский?" В том-то и Сатана, что ты не должен
Потому что ты живешь в стране, где государственным языком является эстонский. Вроде бы, все понятно. Мне. И еще многим. Но огромному количеству людей это почему-то остается непонятным. Loe edasi...
Washington Post узнала Россию в образе врага на эстонских киберучениях
В Эстонии на военных учениях использовали легенду о вражеской стране Кримзонии, действия которой напомнили СМИРоссию. На учениях Locked Shields отрабатывали действия военных при масштабной кибератаке на сотовые и интернет-сети страны. О схожести одной из сторон с РФ пишет The Washington Post. Loe edasi...
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: "Все на борт!" В Лиссабоне стартует "Евровидение"
Официальное открытие 63-го международного песенного конкурса “Евровидение” состоится в воскресенье в Лиссабоне. Торжественная церемония проходит в Музее искусства, архитектуры и технологии (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT). Loe edasi...
ВИДЕО: Россия и Канада отгрузили соперникам 17 безответных шайб
Во втором матче чемпионата мира по хоккею сборная России разгромила Австрию - 7:0 (3:0, 3:0, 1:0). Loe edasi...