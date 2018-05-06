06.05.2018, 21:50

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Ярвамаа потерялся и нашелся ребенок, в Португалии открылось "Евровидение-2018"

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Ярвамаа потерялся и нашелся ребенок, в Португалии открылось "Евровидение-2018"
Foto: Madis Veltman

Сегодня, 6 мая, утром в Ярвамаа в деревне Кядва ушел со двора своего дома 4-летний Тим Тиммо — вечером ребенка нашли. Также вечером в Лиссабоне состоялось официальное открытие 63-го международного песенного конкурса ”Евровидение”. Эти и другие новости воскресенье читайте в нашей традиционной подборке.

ФОТО: В Ярвамаа утром пропал 4-летний мальчик: вечером ребенка нашли

Madis Veltman, PPA

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