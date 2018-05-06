ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Ярвамаа потерялся и нашелся ребенок, в Португалии открылось "Евровидение-2018"

История оставленного в машине в Каламая 5-летнего мальчика: мать ушла работать, ребенок к такому уже привык

Kuvatõmmis

Муниципальная полиция вчера утром получила четыре вызова из-за неправильно припаркованного в Каламая автомобиля, где также сидел маленький мальчик, который ждал свою мать.

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В Вильяндимаа автомобиль насмерть сбил пожилую велосипедистку

Küünal Foto: Anni Õnneleid

Сегодня вечером в Вильяндимаа произошло тяжелое ДТП, в котором погибла сбитая автомобилем 76-летняя велосипедистка.

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ФОТО: Житель Какумяэ отнес мусор в только что убранный лес

Mees viis prügi äsja koristatud metsa alla Foto: Foto: Mupo

В то время как вся Эстония убирала замусоренные леса, морские берега и окрестности домов, у одного живущего в Какумяэ мужчины созрел план подбросить свой мусор в только что убранный лес.

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ВИДЕО DELFI: ”Через 10 лет вы этот район не узнаете”. Коплиским линиям ”пришел конец”: неужели там вырастут очередные бездушные бизнес-центры?

Легендарные Коплиские линии! Меня в детстве пугали этим местом: говаривали, мол, так опасно, что даже полиция туда не ездит… Но время течет с невероятной скоростью, и ковш экскаватора уже вонзился в почву этих мест. Но нет! Здесь не вырастут очередные великаны из стекла и бетона. Так что же тут будет? Мы выяснили.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Жители каких стран работают больше всего? Эстоноземельцы не в первых рядах

Töönarkomaan Foto: Scanpix, Panther Media

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составила обзор того, насколько велика доля работающих более 60 часов в неделю людей в разных странах-членах организации. Выяснилось, что в среднем в странах ОЭСР работают более 60 часов в неделю 5,1% людей.

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Связанная с бюро Sorainen фирма ходатайствует о регистрации торгового знака "Erakond Eesti 200", Кристина Каллас ничего об этом не знает

Ilmar Saabas

В базе данных Патентного департамента можно увидеть, что в пятницу предприятие ASLO Konsultatsioonid OÜ подало ходатайство о регистрации товарного знака "ERAKOND EESTI 200" ("Партия Эстония 200"), которое департамент принял в производство.

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