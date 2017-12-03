ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Вырумаа автомобиль угодил в реку - водитель погиб, а в Финляндии нашли способ бороться с превышающими скорость эстонцами

Сегодня по всей Эстонии зажигали свечи Первого адвента, открывающего период рождественского мира. Но Финляндия не собирается мириться с нарушителями скоростного режима из Эстонии - против них применят новые методы. Погибший в субботу вечером в Вырумаа 37-летний водитель, по всей вероятности, стал жертвой крайне неудачно сложившихся обстоятельв, но точную причину его смерти еще определят.

В Вырумаа автомобиль угодил в реку — погиб 37-летний мужчина

PPA

Вчера вечером в результате произошедшего в Вырумаа ДТП погиб 37-летний мужчина.

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Читатель: будучи работающим пенсионером, потеряю 70 евро в месяц, а топ-политик недополучит всего 36 евро. Где солидарность?

Käed Foto: Argo Ingver

Читатель Ärileht, работающий пенсионер Лембит (полное имя известно редакции), описывает, каким образом его доход в следующем году уменьшится на 70 евро в месяц. Но больше всего его злят при этом разговоры политиков о том, что им не жалко отдавать из своих зарплат по 36 евро на увеличение дохода мало зарабатывающих людей.

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Сам виноват? Клиенту Piletilevi продали билеты не на то мероприятие: вернуть деньги невозможно

Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht

В социальных сетях распространяется история о том, как клиент Piltilevi приобрел билеты на мероприятие, на которое на самом деле не хотел идти и которые стоили намного больше билетов на тот концерт, куда он собирался.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Быстрый ли в Эстонии интернет по сравнению с другими странами?

Согласно данным сайта Speedtest, Эстония среди 134 стран находится на 40 месте по скорости интернета. Примечательно, что Латвия находится на 29 месте, Литва на 12, Финляндия на 39 и Россия на 39 месте.

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ФОТО: В Раквере прошла встреча Дедов Морозов

Jõuluvanade kokkutulek Rakveres Foto: Sergei Stepanov, NPA

По случаю начала сезона рождественских праздников в Раквере состоялась встреча Дедов Морозов. Смотрите, как она проходила.

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Во многих эстонских школах усиленное обучение плаванию оставит детей без других важных уроков

Kuusalu Spordikeskuse ujula Foto: Sven Arbet

Уже в следующем году при преобразовании уроков физкультуры в учение о движении произойдет большая перемена, когда вступит в силу поправка к государственной учебной программе, устанавливающая более высокие требования к умению плавать. Сирье Пярисмаа пишет в ”Учительской газете”, что к концу третьего класса школьник должен будет суметь проплыть на спине и животе в общей сложности 200 метров.

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Финляндия начнет уже в этом году отправлять эстонцам уведомления о штрафах домой

Helsingis Foto: Eero Vabamägi

Финская полиция собирается еще до конца 2017 года начать отправлять на дом жителям Эстонии уведомления о штрафах за превышение скорости.

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ФОТО: Мэр Таллинна Таави Аас и пробст Таллинна Яан Тамсалу зажгли свечу Первого адвента

Esimene advent Foto: Priit Simson

Сегодня на Ратушной площади мэр Таллинна Таави Аас и таллинский пробст Яан Таммсалу зажгли свечу Первого адвента, провозгласив начало периода подготовки к Рождеству.

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В Кохтла-Ярве зажгли первую свечу Адвента и новогоднюю елку

Advendiküünla süütamise pidu, Kohtla-Järve Foto: Jevgeni Kapov, Delfi

Праздник зажжения первой свечи Адвента прошел в Ахтмеской, Оруской и Ярвеской частях Кохтла-Ярве. Благословил зажжение свечей пастор Йыхвиской лютеранской церкви Святого Михаила Пеэтер Калдур.

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ФОТО: Своеобразные рождественские елки, установленные в Раквере в 2013-2016 годах, а также ныняшняя красавица

Rakvere linnakunstnik Teet Suur Foto: Rauno Volmar

Уже пять лет подряд Раквере широко заявляет о себе, устанавливая очень своеобразные елки. Сегодня, в первый Адвент, на обозрение общественности предстала очередная нестандартная елка, созданная городским художником Раквере Теэтом Сууром.

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