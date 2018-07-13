13.07.2018, 21:49

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Тарту нашли бесхозную огромную змею, а британская The Guardian раскритиковала проект Рейди теэ

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rus.delfi.ee
EST
Madu Tartus
Madu TartusFoto: Lõuna prefektuur

Лыунаскую префектуру уже не удивляют сообщения о пропавших питонах и удавах, но сегодня в Тарту была обнаружена бесхозная гигантская змея, и теперь разыскивается ее хозяин. Известное британское издание The Guardian привело проект Рейди теэ в качестве примера ошибок в городском планировании. Мэр Таллинна с этой оценкой категорически не согласился.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Что сказал Смолов в раздевалке после незабитого пенальти хорватам?

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34-летний защитник Юрий Жирков, завершивший карьеру в сборной России, в интервью "Спорт-Экспрессу" поведал о том, что Федор Смолов сказал своим партнерам в раздевалке после нереализованного послематчевого пенальти в четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).
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ТАБЛИЦА: Фрукты, овощи, ягоды … Как определить — эстонский продукт или нет?

Sven Arbet

За хорошие и свежие местные продукты потребитель готов переплачивать, пишет Maaleht. Но как определить — эстонский продукт или нет?
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ВИДЕО: "Только морды бить не надо". Кузичкин раскритиковал эстонцев, местную кухню и комментаторов Delfi

Экс-глава департамента по культуре Томской области Андрей Кузичкин, который получил политическое убежище в Эстонии, рассказал, что ему не нравится в эстонцах.
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Не можете доказать, что перевозите свое — готовьтесь к штрафу!

Seadusemuudatus: isegi kui põllumees oma vilja oma kuivatisse veab, peab tal olema selle tõestuseks vähemalt viis dokumenti. Foto: Andres Putting

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Новый закон о перевозках в несколько раз увеличил штрафы за осуществление перевозок без лицензий, пишет Maaleht.
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В преддверии встречи Путина и Трампа в Хельсинки через Финский залив пройдет российская атомная подлодка "Орел"

Alleveelaev Foto: AP

Военно-морской флот РФ подтвердил в среду, что в Финский залив прибудет конвой кораблей Северного флота, куда также входит атомная подводная лодка "Орел".
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Новая развлекательная рубрика на нашем портале. Отдохнем от серьезных новостей и улыбнемся вместе!

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Уважаемые читатели Rus.Delfi и портала Бублик! Мы рады представить вам обновленную рубрику ЮМОР, которая отныне представляет собой ленту всевозможных веселых и ироничных публикаций. Смех продлевает жизнь, а юмор позволяет расслабиться после углубления в ленту новостей и поток комментариев.
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Главред Elu 24 и Limon Керту Юккум ударила коллегу-мужчину по лицу: ”орала так, что весь этаж слышал”

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Бывший коллега теле- и радиоведущей, а ныне главного редактора входящих в концерн Eesti Meedia порталов Elu 24 и Limon Керту Юккум (33) обвинят ее в применении физической силы за мем, которого он не создавал. Юккум обвинения отрицает и говорит, что не била мужчину в лицо, а просто провела рукой по воздуху, пишет kroonika.delfi.ee.
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Июньский потоп на Лаагна теэ нанес непоправимый ущерб автомобилю. Власти города считают, что они не несут за это ответственность

Uputus Mustika keskuses Foto: Rauno Volmar

К Delfi обратился, который в июне ночью он случайно проехал по затопленному после дождя участку дороги, что нанесло серьезный ущерб автомобилю. Он считает, что за состояние дорог должен отвечать город, но власти отказали ему в компенсации ущерба. Delfi попросил Таллиннский коммунальный департамент и страховую фирму прояснить ситуацию.
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Нефть упала в цене, но в Эстонии бензин в долгосрочной перспективе не подешевеет

Foto: Anni Õnneleid

Снижение цен на нефть на биржах Нью-Йорка и Лондона на цены на топливо в Эстонии особо не повлияет.
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ВИДЕО: Не опьянение, а радикулит? Шатавшийся и подхваченный Порошенко глава Еврокомиссии страдает от болей в спине

Jean-Claude Juncker Foto: AP

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер был запечатлен шатающимся и спотыкающимся во время закрытия саммита НАТО в Брюсселе, передает Associated Press.
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В Ляэне-Вирумаа автомобиль насмерть сбил выбежавшую на дорогу медведицу

Фото носит иллюстративный характер Foto: Reisifoto 2017

На прошлой неделе на шоссе Таллинн-Нарва автомобиль под управлением молодой девушке сбил медведицу, которая от полученных повреждений скончалась.
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ФОТО И ВИДЕО: В Тарту на поле нашли огромную змею. Не ваша?

Madu Tartus Foto: Lõuna prefektuur

Совсем недавно в Тартумаа проходили поиски потерянной змеи, а сегодня там нашли другую — многометрового питона или удава. Теперь разыскивается ее владелец.
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Цахкна: Путин может неверно истолковать сигналы Трампа и захочет проверить НАТО, к примеру, в Эстонии

Margus Tsahkna Foto: Ilmar Saabas

Член парламентской комиссии по вопросам обороны Маргус Цахкна написал в своем мнении в Eesti Päevaleht, что фокусы Трампа опасны, поскольку могут быть неверно истолкованы Путиным, который может захотеть, к примеру, проверить НАТО при помощи гибридных действий в Эстонии.
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Британское издание разнесло в пух и прах проект Рейди теэ. Мэр Таллинна не согласен

Reidi tee vastane protestiüritus Foto: Madis Veltman

Британское издание The Guardian в своей статье об ошибках городского планирования раскритиковала строящуюся в Таллинне Рейди теэ, пишет Õhtuleht.
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Высказывание полковника Сил обороны вызвало бурную дискуссию: ”не надо недооценивать патриотизм местных русских”

Kolonel Riho Ühtegi lausetes ei leidnud midagi laiduväärset keegi peale Yana Toomi ja Vene riigiduuma riigikaitsekomitee esimehe. Foto: Kaitsevägi

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Тарту на поле нашли огромную змею - теперь ищут хозяина, а газета The Guardian раскритиковала проект Рейди теэ

13.07.2018
Лыунаскую префектуру уже не удивляют сообщения о пропавших питонах и удавах, но сегодня в Тарту была обнаружена бесхозная гигантская змея, и теперь разыскивается ее хозяин. Известное британское издание The Guardian привело проект Рейди теэ в качестве примера ошибок в городском планировании. Мэр Таллинна с этой оценкой категорически не согласился.
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ВИДЕО: В результате взрыва бомбы на предвыборном митинге в Пакистане погибли более 120 человек

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Число жертв теракта, совершенного 13 июля в юго-западной провинции Пакистана Белуджистан, достигло 128 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP. Ответственность за взрыв бомбы во время многолюдного предвыборного митинга взяли на себя боевики из террористической группировки "Исламское государство"*.
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