ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Тарту нашли бесхозную огромную змею, а британская The Guardian раскритиковала проект Рейди теэ

За хорошие и свежие местные продукты потребитель готов переплачивать, пишет Maaleht. Но как определить — эстонский продукт или нет?

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ВИДЕО: "Только морды бить не надо". Кузичкин раскритиковал эстонцев, местную кухню и комментаторов Delfi

Экс-глава департамента по культуре Томской области Андрей Кузичкин, который получил политическое убежище в Эстонии, рассказал, что ему не нравится в эстонцах.

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Не можете доказать, что перевозите свое — готовьтесь к штрафу!

Seadusemuudatus: isegi kui põllumees oma vilja oma kuivatisse veab, peab tal olema selle tõestuseks vähemalt viis dokumenti. Foto: Andres Putting

ТОП ВИДЕО: "Только морды бить не надо". Кузичкин раскритиковал эстонцев, местную кухню и комментаторов Delfi ТАБЛИЦА: От какого мобильного оператора ушло больше всего клиентов, а кто оказался "на коне"? Что сказал Смолов в раздевалке после незабитого пенальти хорватам?

Новый закон о перевозках в несколько раз увеличил штрафы за осуществление перевозок без лицензий, пишет Maaleht.

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В преддверии встречи Путина и Трампа в Хельсинки через Финский залив пройдет российская атомная подлодка "Орел"

Alleveelaev Foto: AP

Военно-морской флот РФ подтвердил в среду, что в Финский залив прибудет конвой кораблей Северного флота, куда также входит атомная подводная лодка "Орел".

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Новая развлекательная рубрика на нашем портале. Отдохнем от серьезных новостей и улыбнемся вместе!

Naeratused Foto: Silvia Pärmann, kollaaž

Уважаемые читатели Rus.Delfi и портала Бублик! Мы рады представить вам обновленную рубрику ЮМОР, которая отныне представляет собой ленту всевозможных веселых и ироничных публикаций. Смех продлевает жизнь, а юмор позволяет расслабиться после углубления в ленту новостей и поток комментариев.

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Главред Elu 24 и Limon Керту Юккум ударила коллегу-мужчину по лицу: ”орала так, что весь этаж слышал”

Kalev Lilleorg

Бывший коллега теле- и радиоведущей, а ныне главного редактора входящих в концерн Eesti Meedia порталов Elu 24 и Limon Керту Юккум (33) обвинят ее в применении физической силы за мем, которого он не создавал. Юккум обвинения отрицает и говорит, что не била мужчину в лицо, а просто провела рукой по воздуху, пишет kroonika.delfi.ee.

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