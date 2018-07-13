ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Тарту нашли бесхозную огромную змею, а британская The Guardian раскритиковала проект Рейди теэ

Лыунаскую префектуру уже не удивляют сообщения о пропавших питонах и удавах, но сегодня в Тарту была обнаружена бесхозная гигантская змея, и теперь разыскивается ее хозяин. Известное британское издание The Guardian привело проект Рейди теэ в качестве примера ошибок в городском планировании. Мэр Таллинна с этой оценкой категорически не согласился. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Что сказал Смолов в раздевалке после незабитого пенальти хорватам?
34-летний защитник Юрий Жирков, завершивший карьеру в сборной России, в интервью "Спорт-Экспрессу" поведал о том, что Федор Смолов сказал своим партнерам в раздевалке после нереализованного послематчевого пенальти в четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти). Loe edasi…
ТАБЛИЦА: Фрукты, овощи, ягоды … Как определить — эстонский продукт или нет?
За хорошие и свежие местные продукты потребитель готов переплачивать, пишет Maaleht. Но как определить — эстонский продукт или нет? Loe edasi…
ВИДЕО: "Только морды бить не надо". Кузичкин раскритиковал эстонцев, местную кухню и комментаторов Delfi
Экс-глава департамента по культуре Томской области Андрей Кузичкин, который получил политическое убежище в Эстонии, рассказал, что ему не нравится в эстонцах. Loe edasi…
Не можете доказать, что перевозите свое — готовьтесь к штрафу!
Новый закон о перевозках в несколько раз увеличил штрафы за осуществление перевозок без лицензий, пишет Maaleht. Loe edasi…
В преддверии встречи Путина и Трампа в Хельсинки через Финский залив пройдет российская атомная подлодка "Орел"
Военно-морской флот РФ подтвердил в среду, что в Финский залив прибудет конвой кораблей Северного флота, куда также входит атомная подводная лодка "Орел". Loe edasi…
Новая развлекательная рубрика на нашем портале. Отдохнем от серьезных новостей и улыбнемся вместе!
Уважаемые читатели Rus.Delfi и портала Бублик! Мы рады представить вам обновленную рубрику ЮМОР, которая отныне представляет собой ленту всевозможных веселых и ироничных публикаций. Смех продлевает жизнь, а юмор позволяет расслабиться после углубления в ленту новостей и поток комментариев. Loe edasi…
Главред Elu 24 и Limon Керту Юккум ударила коллегу-мужчину по лицу: ”орала так, что весь этаж слышал”
Бывший коллега теле- и радиоведущей, а ныне главного редактора входящих в концерн Eesti Meedia порталов Elu 24 и Limon Керту Юккум (33) обвинят ее в применении физической силы за мем, которого он не создавал. Юккум обвинения отрицает и говорит, что не била мужчину в лицо, а просто провела рукой по воздуху, пишет kroonika.delfi.ee. Loe edasi…
Июньский потоп на Лаагна теэ нанес непоправимый ущерб автомобилю. Власти города считают, что они не несут за это ответственность
К Delfi обратился, который в июне ночью он случайно проехал по затопленному после дождя участку дороги, что нанесло серьезный ущерб автомобилю. Он считает, что за состояние дорог должен отвечать город, но власти отказали ему в компенсации ущерба. Delfi попросил Таллиннский коммунальный департамент и страховую фирму прояснить ситуацию. Loe edasi…
Нефть упала в цене, но в Эстонии бензин в долгосрочной перспективе не подешевеет
В Ляэне-Вирумаа автомобиль насмерть сбил выбежавшую на дорогу медведицу
На прошлой неделе на шоссе Таллинн-Нарва автомобиль под управлением молодой девушке сбил медведицу, которая от полученных повреждений скончалась. Loe edasi…
ФОТО И ВИДЕО: В Тарту на поле нашли огромную змею. Не ваша?
Совсем недавно в Тартумаа проходили поиски потерянной змеи, а сегодня там нашли другую — многометрового питона или удава. Теперь разыскивается ее владелец. Loe edasi…
Цахкна: Путин может неверно истолковать сигналы Трампа и захочет проверить НАТО, к примеру, в Эстонии
Член парламентской комиссии по вопросам обороны Маргус Цахкна написал в своем мнении в Eesti Päevaleht, что фокусы Трампа опасны, поскольку могут быть неверно истолкованы Путиным, который может захотеть, к примеру, проверить НАТО при помощи гибридных действий в Эстонии. Loe edasi…
Британское издание разнесло в пух и прах проект Рейди теэ. Мэр Таллинна не согласен
Британское издание The Guardian в своей статье об ошибках городского планирования раскритиковала строящуюся в Таллинне Рейди теэ, пишет Õhtuleht. Loe edasi…
Высказывание полковника Сил обороны вызвало бурную дискуссию: ”не надо недооценивать патриотизм местных русских”