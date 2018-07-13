13.07.2018, 21:49

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Тарту на поле нашли огромную змею - ищут хозяина, а британская The Guardian раскритиковала проект Рейди теэ

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rus.delfi.ee
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Madu Tartus
Madu TartusFoto: Lõuna prefektuur

Лыунаскую префектуру уже не удивляют сообщения о пропавших питонах и удавах, но сегодня в Тарту была обнаружена бесхозная гигантская змея, и теперь разыскивается ее хозяин. Известное британское издание The Guardian привело проект Рейди теэ в качестве примера ошибок в городском планировании. Мэр Таллинна с этой оценкой категорически не согласился.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

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Madu Tartus Foto: Lõuna prefektuur

Совсем недавно в Тартумаа проходили поиски потерянной змеи, а сегодня там нашли другую — многометрового питона или удава. Теперь разыскивается ее владелец.
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Margus Tsahkna Foto: Ilmar Saabas

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Британское издание разнесло в пух и прах проект Рейди теэ. Мэр Таллинна не согласен

Reidi tee vastane protestiüritus Foto: Madis Veltman

Британское издание The Guardian в своей статье об ошибках городского планирования раскритиковала строящуюся в Таллинне Рейди теэ, пишет Õhtuleht.
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Высказывание полковника Сил обороны вызвало бурную дискуссию: ”не надо недооценивать патриотизм местных русских”

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Депутаты Рийгикогу отнеслись к словам Рихо Юхтеги нормально, хоть сказанная на иностранном языке фраза, действительно, звучала не очень, пишет Eesti Päevaleht.
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