ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллиннском порту и волости Козе нашли тела пропавших мужчин, в Нарве ранили из пистолета посетителя бара

Рано утром в воскресенье, 13 января в 4.35, в полицию поступило сообщение о стрельбе в развлекательном учреждении в Нарве, в результате которого пострадал 44-летний мужчина. В качестве подозреваемого на месте происшествия был задержан 49-летний мужчина.

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Оливер Няэс ходатайствует о возврате Сависаару сотен тысяч евро

Адвокат Оливер Няэс подал во вторник, 15 января, ходатайство в Харьюский уездный суд о том, чтобы вернуть освобожденному от судебного разбирательства по состоянию здоровья Эдгару Сависаару сотни тысяч евро, сообщает rus.err.ee.

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ФОТО: Полиция ищет предполагаемого мошенника, который продает несуществующее мясо

PPA

Кесклиннаское отделение полиции Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении местонахождения Энна Ристсалу 1954 года рождения, который, по сведениям полиции, обманывает людей, продавая несуществующее мясо, то есть предлагает на продажу мясо, берет у желающего предоплату и обещает сразу привезти мясо, но затем пропадает. При совершении мошенничеств мужчина предпочитает бизнес-центры, больницы и другие крупные учреждения по всей Эстонии.

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Просроченный паспорт и борьба с зеленым змием. Диджей из Таллинна и уроженец Ида-Вирумаа живут в питерской палатке для бездомных

Санкт-Петербург. Близ железнодорожной станции ”Новая деревня” на огражденной территории разбита большая палатка. В ней на двухъярусных кроватях ютятся 40 человек. Все они без определенного места жительства, а двое из них — родом из Эстонии. Оба признают, что оказались здесь по собственной вине. 44-летний Денис Степанюк проиграл неравный бой зеленому змию, а его сверстник Алексей Никоноров не продлил вовремя серый паспорт. И если Денис скептически относится к возвращению в Эстонию, то Алексей хочет вернуться на родину, но оказался заложником ситуации.

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ФОТО: Почем нынче на Кипре бензин и пиво? А минималка — сколько?

Mobiilifoto: Olga Privalova

В прошедшие выходные наш корреспондент очутилась на Кипре, и, разумеется, обратила внимание на цены, особенно на бензин и на пиво.

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Конфликт исчерпан? Директором Нарвской православной школы стала Татьяна Бабанская. Дети пока не уходят из школы

Foto: Roman Vikulov, Delfi

В понедельник в Нарвской православной школе, в которой не утихает связанный со сменой руководства конфликт, прошло родительское собрание. На нем присутствующим сообщили, что новым руководителем частного учебного заведения с 22 января будет Татьяна Бабанская, пока являющаяся в Нарвском колледже Тартуского университета главным специалистом по организации учебной работы.

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Политика на модном показе в Нарве: серый паспорт во всю спину. Вы бы надели такое пальто?

Creative Narva / Sergei Stepanov

Вчера в Нарве на сцене Vaba Lava очень эффектно при большом стечении публики прошел финал конкурса новых дизайнерских брендов — Creative Narva. Победителем была признана команда Kuul из Тарту, а два других призовых места жюри отдало нарвитянам.

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