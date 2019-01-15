15.01.2019, 21:21

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллиннском порту и волости Козе нашли тела пропавших мужчин, в Нарве ранили из пистолета посетителя бара


rus.delfi.ee
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D-TerminalFoto: Madis Veltman

Сегодня, 15 января, в Таллинне в порту Ванасадам нашли труп пропавшего еще в середине ноября 44-летнего гражданина Литвы, а в лесу в волости Козе обнаружили мертвым 49-летнего Пеэпа, близкие которого несколько дней не могли связаться с ним. Также сегодня стало известно о том, что 13 января произошла стрельба в развлекательном учреждении в Нарве, в результате которой пострадал 44-летний мужчина. Эти и другие новости этого вторника читайте в нашей ежедневной подборке.

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Таллиннском порту водолазы достали из моря тело мужчины

Tuukrid surnukeha välja toomas Foto: Madis Veltman

В Таллинне в порту Ванасадам сегодня нашли труп пропавшего еще в середине ноября 44-летнего гражданина Литвы. Погибший мужчина, очевидно, упал или спрыгнул с судна в море.
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Пропавшего 49-летнего мужчину нашли мертвым в лесу

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

В Центр тревоги вчера вечером сообщили, что близкие несколько дней не могут связаться с 49-летним Пеэпом. Сегодня в 13:15 с помощью добровольцев тело мужчины нашли в лесу в волости Козе.
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Выстрелом из пистолета в нарвском баре ранили мужчину. Подозреваемый арестован

Foto: Eero Vabamägi

Рано утром в воскресенье, 13 января в 4.35, в полицию поступило сообщение о стрельбе в развлекательном учреждении в Нарве, в результате которого пострадал 44-летний мужчина. В качестве подозреваемого на месте происшествия был задержан 49-летний мужчина.
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Оливер Няэс ходатайствует о возврате Сависаару сотен тысяч евро

Savisaare kohus 16.Aug 2017 Foto: Ilmar Saabas

Адвокат Оливер Няэс подал во вторник, 15 января, ходатайство в Харьюский уездный суд о том, чтобы вернуть освобожденному от судебного разбирательства по состоянию здоровья Эдгару Сависаару сотни тысяч евро, сообщает rus.err.ee.
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ФОТО: Полиция ищет предполагаемого мошенника, который продает несуществующее мясо

PPA

Кесклиннаское отделение полиции Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении местонахождения Энна Ристсалу 1954 года рождения, который, по сведениям полиции, обманывает людей, продавая несуществующее мясо, то есть предлагает на продажу мясо, берет у желающего предоплату и обещает сразу привезти мясо, но затем пропадает. При совершении мошенничеств мужчина предпочитает бизнес-центры, больницы и другие крупные учреждения по всей Эстонии.
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Просроченный паспорт и борьба с зеленым змием. Диджей из Таллинна и уроженец Ида-Вирумаа живут в питерской палатке для бездомных

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Санкт-Петербург. Близ железнодорожной станции ”Новая деревня” на огражденной территории разбита большая палатка. В ней на двухъярусных кроватях ютятся 40 человек. Все они без определенного места жительства, а двое из них — родом из Эстонии. Оба признают, что оказались здесь по собственной вине. 44-летний Денис Степанюк проиграл неравный бой зеленому змию, а его сверстник Алексей Никоноров не продлил вовремя серый паспорт. И если Денис скептически относится к возвращению в Эстонию, то Алексей хочет вернуться на родину, но оказался заложником ситуации.
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ФОТО: Почем нынче на Кипре бензин и пиво? А минималка — сколько?

Mobiilifoto: Olga Privalova

В прошедшие выходные наш корреспондент очутилась на Кипре, и, разумеется, обратила внимание на цены, особенно на бензин и на пиво.
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Конфликт исчерпан? Директором Нарвской православной школы стала Татьяна Бабанская. Дети пока не уходят из школы

Foto: Roman Vikulov, Delfi

В понедельник в Нарвской православной школе, в которой не утихает связанный со сменой руководства конфликт, прошло родительское собрание. На нем присутствующим сообщили, что новым руководителем частного учебного заведения с 22 января будет Татьяна Бабанская, пока являющаяся в Нарвском колледже Тартуского университета главным специалистом по организации учебной работы.
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Политика на модном показе в Нарве: серый паспорт во всю спину. Вы бы надели такое пальто?

Creative Narva / Sergei Stepanov

Вчера в Нарве на сцене Vaba Lava очень эффектно при большом стечении публики прошел финал конкурса новых дизайнерских брендов — Creative Narva. Победителем была признана команда Kuul из Тарту, а два других призовых места жюри отдало нарвитянам.
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Более 50% работающего населения ждет возврат налогов! Выросло и число тех, кому придется доплатить

Maksu-ja tolliameti uus maja Foto: Andres Putting

Если за первые 10 месяцев прошлого года подоходный налог переплатили 493 000 человек, то по данным за 11 месяц их число выросло до 506 000. Однако выросло и число тех, кому придется доплатить подоходный налог государству.
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ТАБЛИЦА: Какие есть альтернативы карточкам паролей от интернет-банков и чем они отличаются

ID-kaardi sertifikaatide uuendamine Foto: Anni Õnneleid

С 1 февраля в интернет-банк больше нельзя зайти с карточкой паролей. Однако на данный момент почти 28 тысяч клиентов все еще не расстались с ними. Предлагаем вашему вниманию сравнение доступных альтернатив, которое поможет быстрее принять правильное решение.
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Эстонии угрожает штраф под 100 млн евро, но Закон об отходах все еще пылится в Рийгикогу

Paikre jäätmejaam Foto: Ago Tammik

Согласно европейским предписаниям, Эстония должна к 2020 году взять в оборот 50% бытовых отходов. Если это не произойдет, страну ждет штраф, достигающий 100 млн евро, пишет Eesti Päevaleht.
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Разбор полетов: Партия реформ в свой речи говорила о будущем, Центристская партия — о настоящем, ”Ээсти 200” — об Эстонии

Ekspress Meedia

На минувших выходных состоялись съезды «Ээсти 200», Партии реформ и Центристской партии, на которых были заверены избирательные платформы. С речами выступили и лидеры политических сил.
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Запрет на марихуану — пережиток советского прошлого, от которого надо избавиться

Leagalizing Marijuana Foto: Ted S. Warren, AP

В 2017-2018 годах в мире произошел настоящий прорыв в сфере легализации потребления марихуаны - как в медицинских целях, так и для удовольствия. По этому пути пошли некоторые штаты США, Канада, Уругвай, Грузия и еще многие другие страны. По мнению автора данного текста, представителя партии "Зеленые Эстонии", задуматься о плюсах подобного шага пора и в нашей стране.

NB! Позиции редакции и авторов раздела "Мнение" могут не совпадать.
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Поздравляем, вас взломали! У эстонского предпринимателя ушел почти месяц на переговоры с Facebook, но аккаунт ему полностью так и не вернули

Häkker Foto: La Nacion, ZUMAPRESS.com/Scanpix

У малого предпринимателя из Эстонии взломали аккаунт в Facebook, чрезвычайно необходимый ему для рекламы. Чтобы вернуть используемый для бизнеса аккаунт пришлось потратить три недели, и то управление аккаунтом вернули не полностью.
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