ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллиннском порту и волости Козе нашли тела пропавших мужчин, в Нарве ранили из пистолета посетителя бара

Сегодня, 15 января, в Таллинне в порту Ванасадам нашли труп пропавшего еще в середине ноября 44-летнего гражданина Литвы, а в лесу в волости Козе обнаружили мертвым 49-летнего Пеэпа, близкие которого несколько дней не могли связаться с ним. Также сегодня стало известно о том, что 13 января произошла стрельба в развлекательном учреждении в Нарве, в результате которой пострадал 44-летний мужчина. Эти и другие новости этого вторника читайте в нашей ежедневной подборке.
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Таллиннском порту водолазы достали из моря тело мужчины
В Таллинне в порту Ванасадам сегодня нашли труп пропавшего еще в середине ноября 44-летнего гражданина Литвы. Погибший мужчина, очевидно, упал или спрыгнул с судна в море. Loe edasi...
Пропавшего 49-летнего мужчину нашли мертвым в лесу
В Центр тревоги вчера вечером сообщили, что близкие несколько дней не могут связаться с 49-летним Пеэпом. Сегодня в 13:15 с помощью добровольцев тело мужчины нашли в лесу в волости Козе. Loe edasi...
Выстрелом из пистолета в нарвском баре ранили мужчину. Подозреваемый арестован
Рано утром в воскресенье, 13 января в 4.35, в полицию поступило сообщение о стрельбе в развлекательном учреждении в Нарве, в результате которого пострадал 44-летний мужчина. В качестве подозреваемого на месте происшествия был задержан 49-летний мужчина. Loe edasi...
Оливер Няэс ходатайствует о возврате Сависаару сотен тысяч евро
ФОТО: Полиция ищет предполагаемого мошенника, который продает несуществующее мясо
Кесклиннаское отделение полиции Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении местонахождения Энна Ристсалу 1954 года рождения, который, по сведениям полиции, обманывает людей, продавая несуществующее мясо, то есть предлагает на продажу мясо, берет у желающего предоплату и обещает сразу привезти мясо, но затем пропадает. При совершении мошенничеств мужчина предпочитает бизнес-центры, больницы и другие крупные учреждения по всей Эстонии. Loe edasi...
Просроченный паспорт и борьба с зеленым змием. Диджей из Таллинна и уроженец Ида-Вирумаа живут в питерской палатке для бездомных
Санкт-Петербург. Близ железнодорожной станции ”Новая деревня” на огражденной территории разбита большая палатка. В ней на двухъярусных кроватях ютятся 40 человек. Все они без определенного места жительства, а двое из них — родом из Эстонии. Оба признают, что оказались здесь по собственной вине. 44-летний Денис Степанюк проиграл неравный бой зеленому змию, а его сверстник Алексей Никоноров не продлил вовремя серый паспорт. И если Денис скептически относится к возвращению в Эстонию, то Алексей хочет вернуться на родину, но оказался заложником ситуации. Loe edasi...
ФОТО: Почем нынче на Кипре бензин и пиво? А минималка — сколько?
В прошедшие выходные наш корреспондент очутилась на Кипре, и, разумеется, обратила внимание на цены, особенно на бензин и на пиво. Loe edasi...
Конфликт исчерпан? Директором Нарвской православной школы стала Татьяна Бабанская. Дети пока не уходят из школы
В понедельник в Нарвской православной школе, в которой не утихает связанный со сменой руководства конфликт, прошло родительское собрание. На нем присутствующим сообщили, что новым руководителем частного учебного заведения с 22 января будет Татьяна Бабанская, пока являющаяся в Нарвском колледже Тартуского университета главным специалистом по организации учебной работы. Loe edasi...
Политика на модном показе в Нарве: серый паспорт во всю спину. Вы бы надели такое пальто?
Вчера в Нарве на сцене Vaba Lava очень эффектно при большом стечении публики прошел финал конкурса новых дизайнерских брендов — CreativeNarva. Победителем была признана команда Kuul из Тарту, а два других призовых места жюри отдало нарвитянам. Loe edasi...
Более 50% работающего населения ждет возврат налогов! Выросло и число тех, кому придется доплатить
Если за первые 10 месяцев прошлого года подоходный налог переплатили 493 000 человек, то по данным за 11 месяц их число выросло до 506 000. Однако выросло и число тех, кому придется доплатить подоходный налог государству. Loe edasi...
ТАБЛИЦА: Какие есть альтернативы карточкам паролей от интернет-банков и чем они отличаются
С 1 февраля в интернет-банк больше нельзя зайти с карточкой паролей. Однако на данный момент почти 28 тысяч клиентов все еще не расстались с ними. Предлагаем вашему вниманию сравнение доступных альтернатив, которое поможет быстрее принять правильное решение. Loe edasi...
Эстонии угрожает штраф под 100 млн евро, но Закон об отходах все еще пылится в Рийгикогу
Согласно европейским предписаниям, Эстония должна к 2020 году взять в оборот 50% бытовых отходов. Если это не произойдет, страну ждет штраф, достигающий 100 млн евро, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Разбор полетов: Партия реформ в свой речи говорила о будущем, Центристская партия — о настоящем, ”Ээсти 200” — об Эстонии
На минувших выходных состоялись съезды «Ээсти 200», Партии реформ и Центристской партии, на которых были заверены избирательные платформы. С речами выступили и лидеры политических сил. Loe edasi...
Запрет на марихуану — пережиток советского прошлого, от которого надо избавиться
В 2017-2018 годах в мире произошел настоящий прорыв в сфере легализации потребления марихуаны - как в медицинских целях, так и для удовольствия. По этому пути пошли некоторые штаты США, Канада, Уругвай, Грузия и еще многие другие страны. По мнению автора данного текста, представителя партии "Зеленые Эстонии", задуматься о плюсах подобного шага пора и в нашей стране.
NB! Позиции редакции и авторов раздела "Мнение" могут не совпадать. Loe edasi...
Поздравляем, вас взломали! У эстонского предпринимателя ушел почти месяц на переговоры с Facebook, но аккаунт ему полностью так и не вернули
У малого предпринимателя из Эстонии взломали аккаунт в Facebook, чрезвычайно необходимый ему для рекламы. Чтобы вернуть используемый для бизнеса аккаунт пришлось потратить три недели, и то управление аккаунтом вернули не полностью. Loe edasi...