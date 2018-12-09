ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллинне прошла акция протеcта против пакта ООН, курессааровских убийц арестовали

Согласно европейскому отчету о потребительских платежах Intrum — крупнейшего в Европе оказывающего услуги кредитного администрирования предприятия — каждый пятый европеец вынужден брать кредит для оплаты счетов. В Эстонии процент кредитной нагрузки является наиболее низким в Европе и среди всех стран Балтии.

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Парковочные места возле нарвских домов: справедливость каждый понимает по-своему

Foto: Viru Prospekt

Учитывая, что Нарва проектировалась тогда, когда личный транспорт был не столь распространен, как это обстоит сегодня, в городе возле многих домов не хватает мест для парковки. Лавинообразный рост численности машин вынуждает квартирные товарищества обустраивать парковки на своей территории и даже искать возможности для расширения — за счет свободных участков земли рядом с домом.

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Times: полиция Британии нашла ”российский след” в гибели ряда людей

Britain Parliament Foto: Victoria Jones, AP

Полиция Великобритании получила новые данные, на основании которых предполагает ”российский след” в гибели ряда людей. Об этом сообщает The Sunday Times.

Полиция Великобритании получила новые данные, на основании которых предполагает ”российский след” в гибели ряда людей. Об этом сообщает The Sunday Times.

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Женщина осталась инвалидом после того, как на нее в Кадриорге упала ветка

ТОП ФОТО: Обратная сторона медали? Элджей в Таллинне исполнил мечту больной девочки Не храните яйца на дверце холодильника, или Ошибки, которые мы чаще всего совершаем на кухне Интересные факты о привычных вещах Держателя российского воровского ”общака” поймали в Москве

1 июня 2015 года жительница Таллинна Ирина Владимирова (54) гуляла со своей подругой по парку Кадриорг. Был погожий солнечный денек, на следующий день Ирина улетала в отпуск. Они присели на скамеечку недалеко от пруда. Минут через 20 собирались уже уходить, подруга уже встала, как вдруг на Ирину упала огромная ветка стоявшего рядом старого огромного каштана. Итог: перелом позвоночника, бедра и девяти ребер, четыре операции, теперь Ирина на 100% нетрудоспособна.

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ФОТО: Волеизъявление на площади Вабадузе: сотни людей протестуют против миграционного пакта ООН

Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в 14 часов на Таллиннской площади Вабадузе началась организованная по инициативе Марии Кальюсте акция протеста против миграционного парка ООН и за свободу слова.

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Держателя российского воровского ”общака” поймали в Москве

ИА «Прайм Крайм»

В Москве задержали держателя всероссийского воровского ”общака”, 43-летнего вора в законе Кахабера Парпалию, известного в криминальных кругах, как Каха Гальский. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) ”Прайм Крайм”.

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ФОТО И ВИДЕО: В центре Нарвы сгорел дом

Сегодня в Нарве рядом с торговым центром Astri сгорел заброшенный частный дом.

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Убийство и поножовщина в Курессаре: подозреваемые арестованы

Tapmine Kuressaares Foto: Irina Mägi

В воскресенье, 9 декабря, суд по ходатайству прокуратуры арестовал двух жителей Курессааре, которых подозревают в убийстве 52-летнего мужчины и нападении на 39-летнего мужчину.

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