ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллинне прошла акция протеcта против пакта ООН, курессаареских убийц арестовали

ГРАФИК | Рост цен продолжается: впереди всех — электричество и отопление
Несмотря на то, что по сравнению с октябрем, индекс потребительских цен в ноябре снизился на 0,5%, цены за последний год все равно выросли на 3,4%. Больше всего в процесс вносят свой вклад цены на электричество, теплоэнергию и отопление, составляя треть от общего роста. Loe edasi…
Парадокс: несмотря на экономический рост, все больше европейцев оказываются в долгах
Согласно европейскому отчету о потребительских платежах Intrum — крупнейшего в Европе оказывающего услуги кредитного администрирования предприятия — каждый пятый европеец вынужден брать кредит для оплаты счетов. В Эстонии процент кредитной нагрузки является наиболее низким в Европе и среди всех стран Балтии. Loe edasi…
Парковочные места возле нарвских домов: справедливость каждый понимает по-своему
Учитывая, что Нарва проектировалась тогда, когда личный транспорт был не столь распространен, как это обстоит сегодня, в городе возле многих домов не хватает мест для парковки. Лавинообразный рост численности машин вынуждает квартирные товарищества обустраивать парковки на своей территории и даже искать возможности для расширения — за счет свободных участков земли рядом с домом. Loe edasi…
Times: полиция Британии нашла ”российский след” в гибели ряда людей
Полиция Великобритании получила новые данные, на основании которых предполагает ”российский след” в гибели ряда людей. Об этом сообщает The Sunday Times. Полиция Великобритании получила новые данные, на основании которых предполагает ”российский след” в гибели ряда людей. Об этом сообщает The Sunday Times. Loe edasi…
Женщина осталась инвалидом после того, как на нее в Кадриорге упала ветка
1 июня 2015 года жительница Таллинна Ирина Владимирова (54) гуляла со своей подругой по парку Кадриорг. Был погожий солнечный денек, на следующий день Ирина улетала в отпуск. Они присели на скамеечку недалеко от пруда. Минут через 20 собирались уже уходить, подруга уже встала, как вдруг на Ирину упала огромная ветка стоявшего рядом старого огромного каштана. Итог: перелом позвоночника, бедра и девяти ребер, четыре операции, теперь Ирина на 100% нетрудоспособна. Loe edasi…
ФОТО: Волеизъявление на площади Вабадузе: сотни людей протестуют против миграционного пакта ООН
Сегодня в 14 часов на Таллиннской площади Вабадузе началась организованная по инициативе Марии Кальюсте акция протеста против миграционного парка ООН и за свободу слова. Loe edasi…
Держателя российского воровского ”общака” поймали в Москве
В Москве задержали держателя всероссийского воровского ”общака”, 43-летнего вора в законе Кахабера Парпалию, известного в криминальных кругах, как Каха Гальский. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) ”Прайм Крайм”. Loe edasi…
ФОТО И ВИДЕО: В центре Нарвы сгорел дом
Сегодня в Нарве рядом с торговым центром Astri сгорел заброшенный частный дом. Loe edasi…
Убийство и поножовщина в Курессаре: подозреваемые арестованы
В воскресенье, 9 декабря, суд по ходатайству прокуратуры арестовал двух жителей Курессааре, которых подозревают в убийстве 52-летнего мужчины и нападении на 39-летнего мужчину. Loe edasi…