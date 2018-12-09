09.12.2018, 22:16

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллинне прошла акция протеcта против пакта ООН, курессаареских убийц арестовали


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Tapmine Kuressaares
Tapmine KuressaaresFoto: Irina Mägi

Сегодня суд по ходатайству прокуратуры арестовал двух жителей Курессааре, которых подозревают в убийстве 52-летнего мужчины и нападении на 39-летнего мужчину.

В Таллинне прошла акция протеcта против миграционного пакта ООН.

Эим и другие новости в нашей традиционной подборке ключевых сюжетов дня.

ВИДЕО: Смотрите и наслаждайтесь! Ювелирный выстрел Месси

Lionel Messi järjekordset väravat tähistamas. Foto: Albert Gea, Reuters/Scanpix

В чемпионате Испании по футболу "Барселона" разгромила "Эспаньол" — 4:0 (3:0). Героем каталонского дерби стал Лионель Месси, забивший два мяча со штрафных ударов.
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ГРАФИК | Рост цен продолжается: впереди всех — электричество и отопление

Radiaator Foto: Ester Vaitmaa

Несмотря на то, что по сравнению с октябрем, индекс потребительских цен в ноябре снизился на 0,5%, цены за последний год все равно выросли на 3,4%. Больше всего в процесс вносят свой вклад цены на электричество, теплоэнергию и отопление, составляя треть от общего роста.
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Парадокс: несмотря на экономический рост, все больше европейцев оказываются в долгах

Foto on illustreeriv. Foto: Vallo Kruuser

Согласно европейскому отчету о потребительских платежах Intrum — крупнейшего в Европе оказывающего услуги кредитного администрирования предприятия — каждый пятый европеец вынужден брать кредит для оплаты счетов. В Эстонии процент кредитной нагрузки является наиболее низким в Европе и среди всех стран Балтии.
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Парковочные места возле нарвских домов: справедливость каждый понимает по-своему

Foto: Viru Prospekt

Учитывая, что Нарва проектировалась тогда, когда личный транспорт был не столь распространен, как это обстоит сегодня, в городе возле многих домов не хватает мест для парковки. Лавинообразный рост численности машин вынуждает квартирные товарищества обустраивать парковки на своей территории и даже искать возможности для расширения — за счет свободных участков земли рядом с домом.
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Times: полиция Британии нашла ”российский след” в гибели ряда людей

Britain Parliament Foto: Victoria Jones, AP

Полиция Великобритании получила новые данные, на основании которых предполагает ”российский след” в гибели ряда людей. Об этом сообщает The Sunday Times.
Полиция Великобритании получила новые данные, на основании которых предполагает ”российский след” в гибели ряда людей. Об этом сообщает The Sunday Times.
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Женщина осталась инвалидом после того, как на нее в Кадриорге упала ветка

Foto: "МК-Эстония"

ТОП

1 июня 2015 года жительница Таллинна Ирина Владимирова (54) гуляла со своей подругой по парку Кадриорг. Был погожий солнечный денек, на следующий день Ирина улетала в отпуск. Они присели на скамеечку недалеко от пруда. Минут через 20 собирались уже уходить, подруга уже встала, как вдруг на Ирину упала огромная ветка стоявшего рядом старого огромного каштана. Итог: перелом позвоночника, бедра и девяти ребер, четыре операции, теперь Ирина на 100% нетрудоспособна.
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ФОТО: Волеизъявление на площади Вабадузе: сотни людей протестуют против миграционного пакта ООН

Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в 14 часов на Таллиннской площади Вабадузе началась организованная по инициативе Марии Кальюсте акция протеста против миграционного парка ООН и за свободу слова.
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Держателя российского воровского ”общака” поймали в Москве

ИА «Прайм Крайм»

В Москве задержали держателя всероссийского воровского ”общака”, 43-летнего вора в законе Кахабера Парпалию, известного в криминальных кругах, как Каха Гальский. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) ”Прайм Крайм”.
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ФОТО И ВИДЕО: В центре Нарвы сгорел дом

Сегодня в Нарве рядом с торговым центром Astri сгорел заброшенный частный дом.
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Убийство и поножовщина в Курессаре: подозреваемые арестованы

Tapmine Kuressaares Foto: Irina Mägi

В воскресенье, 9 декабря, суд по ходатайству прокуратуры арестовал двух жителей Курессааре, которых подозревают в убийстве 52-летнего мужчины и нападении на 39-летнего мужчину.
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