ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллинне полчища гусениц атакуют деревья, в Нарве в автомобиле обнаружен труп

Деревья в Таллинне, а именно на границе Ласнамяэ и Пирита, атаковали полчища гусениц! Причем паутиной, в которой размножаются гусеницы, окутаны не только растения. Новость из Нарвы: в автомобиле на парковке дома по Таллиннскому шоссе, 65 был обнаружен. Говорят, что тело пролежало в машине несколько дней, но обнаружить его было непросто. Об этих и других новостях читайте в нашей подборке.
В Нарве в припаркованном возле жилого дома автомобиле обнаружили труп, пролежавший там не один день
Сообщение о том, что в автомобиле на парковке дома по Таллиннскому шоссе, 65 находится труп поступило в полицию утром 31 мая. Говорят, что тело пролежало в машине несколько дней, но обнаружить его было непросто. Loe edasi...
ФОТО: В Таллинне полчища гусениц атакуют деревья. В паутине не только растения!
Деревья в Таллинне, а именно на границе Ласнамяэ и Пирита, атаковали полчища гусениц! Причем паутиной, в которой размножаются гусеницы, окутаны не только растения, но и, например, скамейки в парке. Loe edasi...
ФОТО DELFI: В Таллинне на Тартуском шоссе пробка растянулась от Stockmann до аэропорта
Сегодня в Таллинне в районе 15 часов на Тартуском шоссе образовалась пробка, которая растянулась от Stockmann до аэропорта. Loe edasi...
По площади Вабадузе с ножом в руках разгуливал мужчина: кричал, становился на колени
В понедельник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне по площади Вабадузе ходит с ножом мужчина, кричит и ведет себя странно. Следом поступило сообщение о том, что этот мужчина сел в автобус. На эти вызовы полиция отреагировала оперативно: мужчину задержали прямо в автобусе. По решению суда мужчину взяли под стражу. Loe edasi...
Эстонская компания обвинила Павла Дурова в плагиате
В Замоскворецкий суд Москвы подано исковое заявление эстонской компании Cryptocean OÜ, обвиняющей в заимствовании своих технологий основателя Telegram Павла Дурова, сообщает ”Интерфакс”. Loe edasi...
Из зоопарка в Германии сбежали хищники: львы, тигры, ягуар и медведь
Из зоопарка в национальном парке Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в пятницу, 1 июня, сбежали два льва, ягуар, два тигра и медведь. Об этом агентству AFP сообщил пресс-секретарь районной администрации в Битбурге. Loe edasi...
Почти 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными из-за технической ошибки
МВД России впервые официально объяснило, из-за чего почти полтора миллионов паспортов россиян стали недействительными, сообщает ”Коммерсантъ”. Это произошло из-за ошибки при объединении разрозненных паспортных баз в 2006 году, пишет Дождь. В консульском отделе Посольства РФ в Эстонии пояснили Delfi, что эта проблема не касается паспортов граждан РФ, проживающих в Эстонии. Loe edasi...
Наследный принц Дубая прибыл в Таллинн на трех самолетах и занял в гостинице 200 номеров
Состояние наследного принца Дубая Хамдана ибн Мохаммед Аль Мактума, который вчера выиграл в Падизе международный конный пробег, оценивается в 400 млн долларов, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
СТУДИЯ DELFI | Пора помочь и подросткам! Евгений Осиновский предлагает запустить Молодежный капитал
В Международный день защиты детей мы решили сделать обзор мер, предпринятых в Эстонии в целях защиты семей и подрастающих поколений. О том, что уже сделано и что еще только предстоит сделать, мы побеседовали с главой Социал-демократической партии, депутатом Рийгикогу и отцом двоих детей Евгением Осиновским. Loe edasi...
ФОТО: Наконец-то! Виадук в Хааберсти открыт для автомобильного движения
В пятницу в 10:00 состоялось торжественное открытие виадука на транспортной развязке в Хааберсти. Loe edasi...