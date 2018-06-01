01.06.2018, 21:23

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллинне полчища гусениц атакуют деревья, в Нарве в автомобиле обнаружен труп


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллинне полчища гусениц атакуют деревья, в Нарве в автомобиле обнаружен труп
Foto: Tiit Blaat

Деревья в Таллинне, а именно на границе Ласнамяэ и Пирита, атаковали полчища гусениц! Причем паутиной, в которой размножаются гусеницы, окутаны не только растения. Новость из Нарвы: в автомобиле на парковке дома по Таллиннскому шоссе, 65 был обнаружен. Говорят, что тело пролежало в машине несколько дней, но обнаружить его было непросто. Об этих и других новостях читайте в нашей подборке.

В Нарве в припаркованном возле жилого дома автомобиле обнаружили труп, пролежавший там не один день

Foto: Roman Vikulov, Delf

Сообщение о том, что в автомобиле на парковке дома по Таллиннскому шоссе, 65 находится труп поступило в полицию утром 31 мая. Говорят, что тело пролежало в машине несколько дней, но обнаружить его было непросто.
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ФОТО: В Таллинне полчища гусениц атакуют деревья. В паутине не только растения!

Foto: Tiit Blaat

Деревья в Таллинне, а именно на границе Ласнамяэ и Пирита, атаковали полчища гусениц! Причем паутиной, в которой размножаются гусеницы, окутаны не только растения, но и, например, скамейки в парке.
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ФОТО DELFI: В Таллинне на Тартуском шоссе пробка растянулась от Stockmann до аэропорта

Foto: Waze

Сегодня в Таллинне в районе 15 часов на Тартуском шоссе образовалась пробка, которая растянулась от Stockmann до аэропорта.
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