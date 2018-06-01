ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллинне полчища гусениц атакуют деревья, в Нарве в автомобиле обнаружен труп

ФОТО: В Таллинне полчища гусениц атакуют деревья. В паутине не только растения!

Foto: Tiit Blaat

Деревья в Таллинне, а именно на границе Ласнамяэ и Пирита, атаковали полчища гусениц! Причем паутиной, в которой размножаются гусеницы, окутаны не только растения, но и, например, скамейки в парке.

Loe edasi...

ФОТО DELFI: В Таллинне на Тартуском шоссе пробка растянулась от Stockmann до аэропорта

Foto: Waze

Сегодня в Таллинне в районе 15 часов на Тартуском шоссе образовалась пробка, которая растянулась от Stockmann до аэропорта.

Loe edasi...

По площади Вабадузе с ножом в руках разгуливал мужчина: кричал, становился на колени

2017. aasta sügisel tappis politseinik Vabaduse väljakul mehe, kes teda noaga ründas Foto: Andres Putting

В понедельник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне по площади Вабадузе ходит с ножом мужчина, кричит и ведет себя странно. Следом поступило сообщение о том, что этот мужчина сел в автобус. На эти вызовы полиция отреагировала оперативно: мужчину задержали прямо в автобусе. По решению суда мужчину взяли под стражу.

Loe edasi...

Эстонская компания обвинила Павла Дурова в плагиате

Pavel Durov Foto: ALBERT GEA, REUTERS

В Замоскворецкий суд Москвы подано исковое заявление эстонской компании Cryptocean OÜ, обвиняющей в заимствовании своих технологий основателя Telegram Павла Дурова, сообщает ”Интерфакс”.

Loe edasi...

Из зоопарка в Германии сбежали хищники: львы, тигры, ягуар и медведь

Loomaaed_29 Foto: Rauno Volmar

Из зоопарка в национальном парке Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в пятницу, 1 июня, сбежали два льва, ягуар, два тигра и медведь. Об этом агентству AFP сообщил пресс-секретарь районной администрации в Битбурге.

Loe edasi...

Почти 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными из-за технической ошибки

vene pass Foto: TOBIAS SCHWARZ, REUTERS

МВД России впервые официально объяснило, из-за чего почти полтора миллионов паспортов россиян стали недействительными, сообщает ”Коммерсантъ”. Это произошло из-за ошибки при объединении разрозненных паспортных баз в 2006 году, пишет Дождь. В консульском отделе Посольства РФ в Эстонии пояснили Delfi, что эта проблема не касается паспортов граждан РФ, проживающих в Эстонии.

Loe edasi...