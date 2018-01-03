ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллинн прибыл поезд с российскими туристами и приговор алководителю на BMW

3 января утром на Балтийский вокзал прибыл длиннющий серо-красный состав, полный туристов из России. Корреспонденты Delfi подоспели к прибытию поезда и выяснили, как намерены провести свой досуг гости нашего славного города. Также сегодня стало известно о вердикте суда алководителю на BMW, который 1 января в Ласнамяэ снес столб. Об этом и другом — в нашей подборке "Главное за день",

ВИДЕО DELFI: "Взять билеты было почти нереально!" Туристы из России — о грядущем отдыхе в Таллинне

bbm

3 января, среда. Эстонское время — 11 часов и 16 минут. На Балтийский вокзал прибыл длиннющий серо-красный состав, полный туристов из России. Tere tulemast!

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Водителя BMW, совершившего аварию в Ласнамяэ, приговорили к восьми месяцам тюрьмы

Foto: Rauno Volmar

1 января возле Кярбери, 53, в столичном районе Ласнамяэ произошла авария: мужчина на BMW с признаками алкогольного опьянения врезался в столб, который в свою очередь упал на городской автобус. Сегодня суд приговорил нарушителя к восьми месяцам тюрьмы.

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"Поменьше маразматиков". Какие желания загадали депутаты Рийгикогу в новогоднюю ночь и чего желают всем нам

Говорят, что новогодние желания имеют свойство сбываться. А раз так, мы спросили у депутатов Рийгикогу, о чем они мечтали в ночь с воскресенья на понедельник, веселясь и празднуя, слушая речь президента, держа в руке бокал, или, быть может, трудясь в поте лица. Чего пожелали бы в 2018 году всему народу Эстонии? Ответили, увы, не все из 101 опрошенного, но мечты ответивших весьма разнятся: от здоровья себе и своим близким до восстановления военизированной охраны на границах нашей страны.

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ВИДЕО: В Таллинне пьяный пассажир испачкал такси, а потом выхватил нож

Молодой человек, который нашел водителя через группу в соцсетях, после поездки стал размахивать ножом, а перед этим запачкал машину.

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Мошенничество и проституция. Члену правления ЭФС предъявлены обвинения

Väravavaht Daniil Savitski Foto: Arno Mikkor

Член правления Футбольного союза и вратарь таллиннского "Калева" Даниил Савицкий обвиняется в мошенничестве и пособничестве проституции.

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Россия осталась без Резервного фонда: что дальше?

Vene rubla Foto: KACPER PEMPEL, REUTERS

DW разбиралась, почему Резервный фонд упразднили и объединили с ФНБ России, сколько денег остается в последнем и на что их будут тратить власти.

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Женщины-полицейские съехали в кювет, находясь в уголовно наказуемом состоянии алкогольного опьянения

Foto on illustratiivne Foto: Hendrik Osula

Обе женщины-полицейские, которые в ночь на 29 декабря в волости Хяэдемеэсте в Пярнумаа съехали в кювет, находились в состоянии алкогольного опьянения, превышающем 1,5 промилле. Служебные отношения с обеими нарушительницами прекращены.

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ФОТО: Страшная тайна хутора Сепа-Ааду, или Запутанное убийство членов Кемеровской ОПГ

Eesti Ekspress

В августе прошлого года в деревню Лейле в Вильяндимаа прибыло несколько автомобилей, до отказа набитых неизвестными местным жителям мужчинами. Незнакомцы остановились возле старого хутора Сепа-Аду и принялись что-то искать, пишет Eesti Ekspress.

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Как рассчитывается зарплата за декабрь: по старой или новой ставке?

Foto: Sven Arbet

Читатель Delfi обратился в редакцию с вопросом: я рассчитываю работнику зарплату, с которым в трудовом договоре прописана договоренность о минимуме зарплаты. Выплата будет произведена 8 января. С января минимальная ставка заработной платы увеличится. Как производится расчет зарплаты за декабрь: по новой или старой ставке?

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ВИДЕО: ТОП-7 оплошностей с национальной символикой Эстонии

Новый год начался для Эстонии с негодования общественности относительно отказа от исполнения гимна страны во время новогодней программы на площади Вабадузе. Через несколько дней группа людей собралась на площади и все-таки исполнила гимн, но все равно получила свою порцию критики: за считывание слов с бумажки и не снятые головные уборы.

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