Сегодня, 27 декабря, в Эстонию прибыла делегация Конгресса США под руководством председателя сенатского комитета по вооруженным силам сенатора Джона Маккейна. Об этом и о других событиях дня читайте в нашей подборке новостей за день.

ФОТО: В Таллинне приземлился самолет американского сенатора Джона Маккейна

Foto: Andres Putting

В Эстонию прибыла делегация Конгресса США под руководством председателя сенатского комитета по вооруженным силам сенатора Джона Маккейна.

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Джон Маккейн в Таллинне: не очевидно, что Трамп попытается отменить антироссийские санкции

Сегодня в Эстонию прибыла делегация Конгресса США под руководством председателя сенатского комитета по вооруженным силам сенатора Джона Маккейна.

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Депутат Европарламента Яна Тоом отправилась в Сирию

Yana Toom Rauno Volmar

Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия)

вместе с писателем Андреем Хвостовым отправилась в Сирию.

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Миксер: на внешнюю политику Эстонии у Яны Тоом нет никакого влияния

Sven Mikser Foto: Karli Saul

Министр иностранных дел Свен Миксер сказал, что визит депутата Европарламента Яны Тоом в Сирию — это что-то, что всегда может случаться в демократическом государстве. Никакого влияния на внешнюю политику у Тоом нет, и Миксер также не верит, чтобы этот визит навредил имиджу Эстонии.

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СКР допросил очевидца, снявшего на видео падение Ту-154 в Сочи

Sotši lennukatastroof Foto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS

Следственный комитет России сообщил, что установил и допросил новых очевидцев крушения самолета Ту-154 в Сочи, в том числе человека, который снял на видео взлет, полет и падение лайнера в Черное море. О существовании видеозаписи падения самолета до настоящего момента известно не было.

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Скончалась актриса Керри Фишер, сыгравшая Лею в "Звездных войнах"

Foto: Vida Press

Голливудская актриса Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в киноэпопее "Звездные войны", скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет.

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Комиссия: врач Fertilitas совершил ошибки при операции

Ivo Saarma ja Fertilitas Foto: Ingmar Muusikus

Врач Иво Саарма, перерезавший пациентке два мочеточника, совершил ошибку, не осмотрев пациентку перед операцией, пишет Eesti Päevaleht.

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Мужчина провел в доме по уходу месяц, получил множественные переломы и вскоре умер

Коллаж: МК-Эстония

Родственники Николая Борисова (61) были уверены, что мужчине в Ируском доме по уходу обеспечат надлежащий уход и присмотр. Однако они были в шоке, когда через месяц после прибытия туда их отец и муж при странных обстоятельствах вдруг выпал из окна… Более того, после падения скорую никто так и не вызвал, и пожилого человека со множественными переломами и повреждениями внутренних органов просто отнесли в палату и оставили мучиться. Вскоре он скончался, пишет "МК-Эстония".

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Бюро недвижимости: в 2017 году цены на съемные квартиры будут расти

Padjaklubi korterid Foto: Hendrik Osula

Бюро недвижимости Pindi Kinnisvara опубликовало составленный руководством предприятия прогноз на 2017 год. Цены на съемные квартиры будут расти, уровень цен на новостройки в Харьюмаа не изменится.

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Какие изменения произойдут в социальной сфере в 2017 году

Foto: Panthermedia, Scanpix

Министерство социальных дел предоставило обзор изменений, которые предстоят в сфере управления министерства в 2017 году.

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ТОП для восхищения: подборка статей читателей Delfi за 2016 год

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Подводя итоги года, нельзя оставить без внимания все те замечательные материалы, которые присылали в редакцию Delfi вы — наши читатели. В этом году раздел "Я — журналист" пополнился тысячами интересных фотографий, видеороликов, репортажей, историй из жизни.

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ТОП скандалов шоу-бизнеса за 2016 год

Instagram/Scanpix/Ekspress Meedia

В 2016 году знаменитости не давали нам заскучать. В январе состоялась свадьба Иевы и Тоомаса Хендрика Ильвеса, а в конце года у них родился сын. С пополнением в семье также можно поздравить семьи Осиновских и Собчак. Однако, несмотря на обилие хороших новостей, этот год был полон скандалов и разводов.

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