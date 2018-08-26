26.08.2018, 20:50

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В США скончался Маккейн, в Финляндии гражданина ЭР подозревают в совершении смертельного ДТП


rus.delfi.ee
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John McCain
John McCainFoto: Susan Walsh, AP

- Американский сенатор Джон Маккейн, у которого была диагностирована опухоль мозга, умер в возрасте 81 года.
- Советская и украинская эстрадная певица и актриса София Ротару попала в реанимацию в Уфе.
- В Финляндии задержан гражданин Эстонии, которого подозревают в совершении смертельной аварии.

Умер сенатор Джон Маккейн

John McCain Foto: BRIAN SNYDER, REUTERS

Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), у которого была диагностирована опухоль мозга, умер в возрасте 81 года.
Loe edasi...

СМИ: В Финляндии задержан гражданин Эстонии, которого подозревают в совершении смертельной аварии

Napsipudel Foto: Anni Õnneleid

Сегодня рано утром недалеко от финского города Сало произошла авария, в результате которой погиб мужчина. Полиция задержала эстонца, который подозревают в совершении аварии.
Loe edasi...

СМИ: София Ротару попала в реанимацию

Sofia Rotaru Foto: sofiarotaru.com

Советская и украинская эстрадная певица и актриса София Ротару попала в реанимацию в Уфе. Об этом сообщает портал Ufa1 со ссылкой на источники.
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ФОТО DELFI: Жители Ласнамяэ жаловались на припаркованную во дворе машину, сегодня ночью ее сожгли

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Читатель Delfi рассказал, что в феврале он направил в муниципальную полицию (МуПо) жалобу по поводу припаркованной во дворе Ласнамяэ машины.
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Без потерь выступает в чемпионате России по футболу "Зенит". В пятом туре питерцы победили в гостях "Уфу" - 2:0 (2:0).
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Ильвес: Маккейн был большим другом Эстонии, он поддерживал вывод советских войск и вступление страны в НАТО

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Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил назвать новую штаб-квартиру НАТО в честь скончавшегося сенатора США Джона Маккейна.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В США скончался Маккейн, в Финляндии гражданина ЭР подозревают в совершении смертельного ДТП

26.08.2018
- Американский сенатор Джон Маккейн, у которого была диагностирована опухоль мозга, умер в возрасте 81 года.
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