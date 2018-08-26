ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В США скончался Маккейн, в Финляндии гражданина ЭР подозревают в совершении смертельного ДТП

- Американский сенатор Джон Маккейн, у которого была диагностирована опухоль мозга, умер в возрасте 81 года. - Советская и украинская эстрадная певица и актриса София Ротару попала в реанимацию в Уфе. - В Финляндии задержан гражданин Эстонии, которого подозревают в совершении смертельной аварии.
Умер сенатор Джон Маккейн
Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), у которого была диагностирована опухоль мозга, умер в возрасте 81 года. Loe edasi...
СМИ: В Финляндии задержан гражданин Эстонии, которого подозревают в совершении смертельной аварии
Сегодня рано утром недалеко от финского города Сало произошла авария, в результате которой погиб мужчина. Полиция задержала эстонца, который подозревают в совершении аварии. Loe edasi...
СМИ: София Ротару попала в реанимацию
Советская и украинская эстрадная певица и актриса София Ротару попала в реанимацию в Уфе. Об этом сообщает портал Ufa1 со ссылкой на источники. Loe edasi...
ФОТО DELFI: Жители Ласнамяэ жаловались на припаркованную во дворе машину, сегодня ночью ее сожгли
Читатель Delfi рассказал, что в феврале он направил в муниципальную полицию (МуПо) жалобу по поводу припаркованной во дворе Ласнамяэ машины. Loe edasi...
Дзюба неудержим! "Зенит" отобрал у "Спартака" первое место
Без потерь выступает в чемпионате России по футболу "Зенит". В пятом туре питерцы победили в гостях "Уфу" - 2:0 (2:0). Loe edasi...
Ильвес: Маккейн был большим другом Эстонии, он поддерживал вывод советских войск и вступление страны в НАТО
Потерянный на учениях ”Еж — 2018” автомат до сих пор не найден, следствие продолжается
На прошедших в мае этого года учениях ”Еж — 2018” резервист потерял автомат. Было заведено уголовное дело, в рамках которого выясняется: это было сделано умышленно или нет. Однако автомат до сих пор не найден и следствие продолжается. Loe edasi...
Мужчина отписал недвижимость сыну своей падчерицы, оставив родного ребенка ни с чем
”Моя сводная сестра лишила меня квартиры, — возмущается житель Хаапсалу Сергей Данилов. — Мой отец сильно пил, и, думаю, обманом или по принуждению она заставила его переписать трехкомнатную квартиру на ее сына. А затем тайком от меня ее продала. Но по крови она ему никто, а я, единственный сын своего отца, остался ни с чем!” Как, когда и при каких обстоятельствах можно признать сделку недействительной и что для этого нужно знать, выясняла "МК-Эстония". Loe edasi...
ФОТО: В Эстонии отметили Ночь древних огней
В Эстонии прошла Ночь древних огней, по всей стране зажгли сотни костров и провели множество концертов, чтобы отдать дань древней традиции и заодно завершить празднование Большой праздничной недели ЭР100. Loe edasi...