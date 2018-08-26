ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В США скончался Маккейн, в Финляндии гражданина ЭР подозревают в совершении смертельного ДТП

Читатель Delfi рассказал, что в феврале он направил в муниципальную полицию (МуПо) жалобу по поводу припаркованной во дворе Ласнамяэ машины.

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Дзюба неудержим! "Зенит" отобрал у "Спартака" первое место

Zenit Foto: Mikhail Kireev, Sputnik

Без потерь выступает в чемпионате России по футболу "Зенит". В пятом туре питерцы победили в гостях "Уфу" - 2:0 (2:0).

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Ильвес: Маккейн был большим другом Эстонии, он поддерживал вывод советских войск и вступление страны в НАТО

President Toomas Hendrik Ilves Foto: Karin Kaljuläte

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил назвать новую штаб-квартиру НАТО в честь скончавшегося сенатора США Джона Маккейна.

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Порошенко заявил, что Украина уже свыше 1000 суток обходится без газа из России

Gaas Foto: Arno Mikkor

Россия заплатит Украине за причиненные ей убытки, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

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Потерянный на учениях ”Еж — 2018” автомат до сих пор не найден, следствие продолжается

Kaitseliidu malevate linnalahing Hellenurmes Foto: Anni Õnneleid

На прошедших в мае этого года учениях ”Еж — 2018” резервист потерял автомат. Было заведено уголовное дело, в рамках которого выясняется: это было сделано умышленно или нет. Однако автомат до сих пор не найден и следствие продолжается.

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Мужчина отписал недвижимость сыну своей падчерицы, оставив родного ребенка ни с чем

Сергей Данилов ФОТО: МК-Эстония

”Моя сводная сестра лишила меня квартиры, — возмущается житель Хаапсалу Сергей Данилов. — Мой отец сильно пил, и, думаю, обманом или по принуждению она заставила его переписать трехкомнатную квартиру на ее сына. А затем тайком от меня ее продала. Но по крови она ему никто, а я, единственный сын своего отца, остался ни с чем!” Как, когда и при каких обстоятельствах можно признать сделку недействительной и что для этого нужно знать, выясняла "МК-Эстония".

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ФОТО: В Эстонии отметили Ночь древних огней

Muinastulede öö Päikseloojanguga Foto: Henri-Kristian Kirsip

В Эстонии прошла Ночь древних огней, по всей стране зажгли сотни костров и провели множество концертов, чтобы отдать дань древней традиции и заодно завершить празднование Большой праздничной недели ЭР100.

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