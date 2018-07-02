02.07.2018, 22:07

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Синимяэ погиб мужчина, работавший с болгаркой, а электричество подорожает на треть


rus.delfi.ee
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Elektrikatkestus
ElektrikatkestusFoto: Argo Ingver

Глава Eesti Energia предрекает 30-процентное подорожание электричества к следующей зиме. В Синимяэ на рабочем месте погиб мужчина, работавший с болгаркой.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Что праздновали? За прошедшие сутки полиция задержала почти 40 водителей в нетрезвом состоянии

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По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 38 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также одного в наркотическом.
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Вчера, 1 июля сборная России по футболу одержала историческую победу, сумев по пенальти обыграть испанцев и выйти в 1/4 финала мирового первенства.
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Когда в Эстонию вернутся лето, солнце и жара?

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Миксер потребовал остановить строительство "Северного потока-2"

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Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство немецко-российского газопровода "Северный поток-2", поскольку он повысит энергозависимость Европы от России и позволит Москве вмешиваться в европейскую политику.
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В обзоре британской прессы за 2 июля:
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Глава Eesti Energia: электричество подорожает примерно на треть

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Цена на электричество по сравнению с предыдущими годами повысилась, по словам руководителя Eesti Energia Хандо Суттера, на основании будущих сделок к следующей зиме можно прогнозировать примерно 30-процентный рост рыночной цены на электричество, пишет Äripäev.
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Болельшики подхватили движение "на чемпионат мира с эстонским флагом"

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В сенсационном матче Россия — Испания на стадионе в Москве был замечен триколор Эстонии. Возможно, именно поэтому команда Черчесова выбила из чемпионата мира сборную Испании.
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ФОТО: В столкновении легковушки и грузовика в Йыгевамаа погибла 60-летняя женщина

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Сегодня около 11:20 Центр тревоги получил сообщение о тяжелой аварии в Йыгевамаа в деревне Кярде, на 60-х километрах дороги Тарту-Йыгева-Аравете. Водитель, на прямом участке дороги отклонившийся на встречную полосу и столкнувшийся с ехавшим навстречу грузовиком, погиб.
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Вратаря сборной России отправили на допинг-тест после победы над Испанией

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1 июля Россия победила Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018. В серии пенальти вратарь сборной России Игорь Акинфеев отбил два удара и вывел свою команду в четвертьфинал. После этого Акинфеева попросили пройти допинг-контроль.
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Устроивший стрельбу в центре Таллинна мужчина мог находиться под наркотиками: суд заключил его под стражу

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В субботу сын известного предпринимателя устроил в центре Таллинна стрельбу, а сегодня по ходатайству прокуратуры был заключен под стражу. По имеющимся у прокуратуры данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
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В Синимяэ погиб мужчина, работавший с болгаркой

Karli Saul / Delfi

В пятницу после обеда на рабочем месте в Синимяэ погиб 51-летний мужчина.
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Пушков отреагировал на требование МИД Эстонии остановить ”Северный поток — 2”

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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о необходимости остановить строительство российского газопровода ”Северный поток — 2”.
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Переехавшие из России в Эстонию супруги: друзья спрашивают, не едят ли эстонцы русских на обед

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Станислав и Ксения Смирновы родом из Нижнего Новгорода. Их объединяет журналистское образование и музыка. Когда работать в России стало опасно, супруги решили переехать в Эстонию, пишет Eesti Päevaleht.
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