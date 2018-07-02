ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Синимяэ погиб мужчина, работавший с болгаркой, а электричество подорожает на треть

Глава Eesti Energia предрекает 30-процентное подорожание электричества к следующей зиме. В Синимяэ на рабочем месте погиб мужчина, работавший с болгаркой.



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