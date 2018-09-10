ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Рийгикогу началась осенняя сессия, в Йыхви истребители напугали детей, в Таллинне погиб экскаваторщик

- В столичном парке Таммсааре на месте раскопок старого рынка произошел обвал, в результате которого погиб экскаваторщик. - В Йыхви истребители сильно напугали детей в детском саду. - В Рийгикогу начинается осенняя сессия — восьмая по счету для данного созыва. На открытии сессии выступили с речью спикер Рийгикогу Эйки Нестор и президент Керсти Кальюлайд.
ФОТО И ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В парке Таммсааре на месте раскопок погиб экскаваторщик. Возможно, он родом из Украины
В столичном парке Таммсааре на месте раскопок старого рынка произошел обвал, в результате которого погиб экскаваторщик. Loe edasi...
ФОТО: "И вдруг... Каникулы кончились". Депутаты Рийгикогу снова идут на работу
Сегодня, в 15:00, начнется торжественное вступительное заседание осенней сессии Рийгикогу. Но депутаты собрались намного раньше, потому что уже утром начинаются совещания фракций. Loe edasi...
ФОТО DELFI: Летний отпуск кончился. В Рийгикогу начинается осенняя сессия
Кровь или соевый соус? Во время судебного процесса "водителя с битой" показывали реальные фильмы ужаса
Ласнамяэский "водитель с битой" Урмас Эйнрооз обвиняется в изнасиловании, пытках и убийстве сожительницы. Обвиняемый снимал весь процесс на камеру, и на заседании показали эти реальные фильмы ужаса. Loe edasi...
Руководитель Йыхвиского отделения полиции покидает занимаемую должность: он выплатил премию коллегам
Руководитель Йыхвиского отделения полиции Калле Куузик покидает занимаемую должность и продолжит службу в бюро погранохраны. До тех пор, пока не будет выбран новый руководитель отделения, исполнять обязанности руководителя будет глава Раквереского отделения полиции Тармо Таммисте, который пока будет руководить двумя отделениями полиции. Loe edasi...
Эдгар Сависаар возвращается в Таллиннское горсобрание
Пеэтер Эрнитс покинул Центристскую партию и присоединился к EKRE
Член парламентской фракции Центристской партии и комиссии по окружающей среде Пеэтер Эрнитс сегодня вышел из партии. Он собирается стать членом EKRE. Loe edasi...
СТУДИЯ DELFI | ”Перезагрузка” в среде соотечественников в Эстонии: „Мы хотим быть понятыми и чтобы нас понимали!”
Этим летом в руководстве Координационного совета российских соотечественников Эстонии произошли изменения. Мы пригласили новых руководителей КСРСЭ в студию Дельфи, чтобы побеседовать о том, чем живет сообщество соотечественников сегодня и обсудить планы этой организации на будущее.
Имеющая за плечами запрет на работу в Финляндии семейный врач продолжает принимать пациентов в Таллинне. Как такое возможно?
В июне Eesti Päevaleht писал о врачах, которые продолжают обслуживать пациентов в Эстонии, имея за плечами запрет на работу в Финляндии. Одним из тех врачей была Виктория Проневич, работающая в нескольких местах и до сих пор имеющая множество пациентов. Loe edasi...