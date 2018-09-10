10.09.2018, 21:03

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Рийгикогу началась осенняя сессия, в Йыхви истребители напугали детей, в Таллинне погиб экскаваторщик


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Riigikogu alustab tööd
Riigikogu alustab töödFoto: Ilmar Saabas

- В столичном парке Таммсааре на месте раскопок старого рынка произошел обвал, в результате которого погиб экскаваторщик.
- В Йыхви истребители сильно напугали детей в детском саду.
- В Рийгикогу начинается осенняя сессия — восьмая по счету для данного созыва. На открытии сессии выступили с речью спикер Рийгикогу Эйки Нестор и президент Керсти Кальюлайд.

ФОТО И ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В парке Таммсааре на месте раскопок погиб экскаваторщик. Возможно, он родом из Украины

Foto: Andres Putting

В столичном парке Таммсааре на месте раскопок старого рынка произошел обвал, в результате которого погиб экскаваторщик.
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ФОТО: "И вдруг... Каникулы кончились". Депутаты Рийгикогу снова идут на работу

Viktoria Ladõnskaja Foto: Ilmar Saabas

Сегодня, в 15:00, начнется торжественное вступительное заседание осенней сессии Рийгикогу. Но депутаты собрались намного раньше, потому что уже утром начинаются совещания фракций.
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ФОТО DELFI: Летний отпуск кончился. В Рийгикогу начинается осенняя сессия

Foto: Ilmar Saabas

В понедельник, 10 сентября, в Рийгикогу начинается осенняя сессия — восьмая по счету для данного созыва. На открытии сессии выступили с речью спикер Рийгикогу Эйки Нестор и президент Керсти Кальюлайд.
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Керсти Кальюлайд: только в 33 странах мира средняя зарплата превышает ее сегодняшний уровень в Эстонии

President Kaljulaidi teine päev Narvas Foto: Jaanus Lensment

Сегодня президент Эстонии выступила с речью на открытии осенней сессии Рийгикогу. Приводим речь президента в полном объеме.
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Кровь или соевый соус? Во время судебного процесса "водителя с битой" показывали реальные фильмы ужаса

Urmas Einroos 2016. aastal kohtus seoses kurikajuhtumiga. Foto: Karin Kaljuläte

Ласнамяэский "водитель с битой" Урмас Эйнрооз обвиняется в изнасиловании, пытках и убийстве сожительницы. Обвиняемый снимал весь процесс на камеру, и на заседании показали эти реальные фильмы ужаса.
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Руководитель Йыхвиского отделения полиции покидает занимаемую должность: он выплатил премию коллегам

Foto: ALDO LUUD, Õhtuleht

Руководитель Йыхвиского отделения полиции Калле Куузик покидает занимаемую должность и продолжит службу в бюро погранохраны. До тех пор, пока не будет выбран новый руководитель отделения, исполнять обязанности руководителя будет глава Раквереского отделения полиции Тармо Таммисте, который пока будет руководить двумя отделениями полиции.
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Эдгар Сависаар возвращается в Таллиннское горсобрание

KOV Tegus Tallinn ja Savisaare valimisliit valimispidu 15.10.2017 Foto: Andres Putting

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В середине июня Эдгар Сависаар приостановил свои полномочия в городском собрании Таллинна.
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Пеэтер Эрнитс покинул Центристскую партию и присоединился к EKRE

Edgar Savisaar tutvustab uusi volikogu kandidaate Foto: Priit Simson

Член парламентской фракции Центристской партии и комиссии по окружающей среде Пеэтер Эрнитс сегодня вышел из партии. Он собирается стать членом EKRE.
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СТУДИЯ DELFI | ”Перезагрузка” в среде соотечественников в Эстонии: „Мы хотим быть понятыми и чтобы нас понимали!”

Этим летом в руководстве Координационного совета российских соотечественников Эстонии произошли изменения. Мы пригласили новых руководителей КСРСЭ в студию Дельфи, чтобы побеседовать о том, чем живет сообщество соотечественников сегодня и обсудить планы этой организации на будущее.

На вопросы Дмитрия Кукушкина отвечали председатель КСРСЭ Владимир Чуйкин и заместитель председателя по вопросам культуры Владимир Барсегян.
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Имеющая за плечами запрет на работу в Финляндии семейный врач продолжает принимать пациентов в Таллинне. Как такое возможно?

Rauno Volmar

В июне Eesti Päevaleht писал о врачах, которые продолжают обслуживать пациентов в Эстонии, имея за плечами запрет на работу в Финляндии. Одним из тех врачей была Виктория Проневич, работающая в нескольких местах и до сих пор имеющая множество пациентов.
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Tallinn Hockey weekend
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В столичном парке Таммсааре во время строительных работ на месте старого рынка произошло обрушение сводов старого здания. В результате происшествия погиб экскаваторщик.
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Кровь или соевый соус? Во время судебного процесса "водителя с битой" показывали реальные фильмы ужаса

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Ласнамяэский "водитель с битой" Урмас Эйнрооз обвиняется в изнасиловании, пытках и убийстве сожительницы. Обвиняемый снимал весь процесс на камеру, и на заседании показали эти реальные фильмы ужаса.
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В Йыхви истребители сильно напугали детей в детском саду

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Рийгикогу началась осенняя сессия, в Йыхви истребители напугали детей, в Таллинне погиб экскаваторщик

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- В столичном парке Таммсааре на месте раскопок старого рынка произошел обвал, в результате которого погиб экскаваторщик.
- В Йыхви истребители сильно напугали детей в детском саду.
- В Рийгикогу начинается осенняя сессия — восьмая по счету для данного созыва. На открытии сессии выступили с речью спикер Рийгикогу Эйки Нестор и президент Керсти Кальюлайд.
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На вопросы Дмитрия Кукушкина отвечали председатель КСРСЭ Владимир Чуйкин и заместитель председателя по вопросам культуры Владимир Барсегян.
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